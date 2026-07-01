Á hậu kiện một ngân hàng

Tòa án Dân sự Thái Lan buộc Ngân hàng Kasikornbank (KBank) bồi thường một triệu baht cho diễn viên, người mẫu Charlotte Austin sau khi xác định ngân hàng không phát hiện các giao dịch chuyển tiền bất thường diễn ra liên tiếp sau nửa đêm, khiến cô trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo trực tuyến.

Theo Bangkok Post, phán quyết được Tòa án Dân sự đưa ra ngày 8/7 trong vụ kiện do Công ty Miss Charlotte Co Ltd - đơn vị quản lý tài sản và quyền lợi tài chính của Á hậu Charlotte Austin - đệ trình chống lại Ngân hàng Kasikornbank (KBank).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/12/2024, Charlotte nhận cuộc gọi video từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ thuộc Cục Điều tra Đặc biệt (DSI). Người này thông báo cô bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền trong vụ bê bối của Tập đoàn Stark - vụ việc gây chấn động dư luận Thái Lan thời điểm đó.

Đối tượng yêu cầu Charlotte chuyển tổng cộng 4 triệu baht để phục vụ việc "xác minh sự vô tội". Trong suốt quá trình, cô bị ép duy trì cuộc gọi video với nhóm lừa đảo và thực hiện ba giao dịch chuyển tiền thông qua ứng dụng ngân hàng số của KBank. Hai giao dịch cuối được thực hiện liên tiếp sau nửa đêm.

Sau khi phát hiện bị lừa, Charlotte khởi kiện KBank, yêu cầu bồi thường toàn bộ 4 triệu baht với lập luận ngân hàng vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng tiền gửi khi không phát hiện hoặc cảnh báo những giao dịch có dấu hiệu bất thường, dù các khoản chuyển tiền diễn ra trong khung giờ nhạy cảm, có giá trị lớn.

Kasikornbank cho rằng hệ thống giám sát giao dịch và phòng chống gian lận của đơn vị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của ngành ngân hàng. Các giao dịch được xử lý như những giao dịch thông thường dựa trên các tiêu chí phát hiện rủi ro hiện hành, do đó ngân hàng không có căn cứ để chặn hoặc cảnh báo.

Á hậu Charlotte Austin kiện thành công ngân hàng, được bồi thường một triệu baht.

Sau khi xem xét chứng cứ, Tòa án Dân sự chia vụ việc thành hai nhóm giao dịch để đánh giá trách nhiệm.

Đối với khoản chuyển tiền đầu tiên trị giá 2 triệu baht, được thực hiện vào khoảng 17h, tòa nhận định đây là giao dịch bình thường và ngân hàng "không thể biết một cách hợp lý" rằng số tiền có liên quan đến hành vi lừa đảo.

Với hai giao dịch còn lại có tổng giá trị 2 triệu baht được thực hiện liên tiếp sau nửa đêm, tòa cho rằng đây là những giao dịch bất thường và đáng lẽ phải được hệ thống kiểm soát của ngân hàng phát hiện.

Tòa nhận định KBank "lẽ ra phải có hệ thống giám sát và các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn để phát hiện những hoạt động đáng ngờ như vậy".

Dù vậy, tòa xác định Charlotte Austin có một phần trách nhiệm do tự thực hiện việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được phân chia giữa hai bên theo nguyên tắc cùng có lỗi.

Phán quyết được cho là phù hợp với sắc lệnh khẩn cấp sửa đổi của Thái Lan ban hành tháng 4/2025 về trách nhiệm trong các vụ gian lận tài chính. Mức bồi thường sẽ được xác định dựa trên mức độ sơ suất của từng bên liên quan.

Tòa án Dân sự tuyên buộc Kasikornbank phải bồi thường một triệu baht cho công ty Miss Charlotte Co Ltd, đồng thời trả lãi suất 5% mỗi năm tính từ ngày 8/12/2024 đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Ngân hàng còn phải hoàn trả án phí tương ứng với phần yêu cầu khởi kiện được chấp nhận và thanh toán thêm 20.000 baht chi phí luật sư.

Bình luận sau phán quyết, luật sư Nitithorn "James" Kaewto - người đại diện cho Charlotte Austin - cho rằng đây là tiền lệ quan trọng đối với cả giới giải trí và công chúng trong các vụ việc lừa đảo tài chính.

Ông nhận định phán quyết góp phần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức tài chính trong việc giám sát những giao dịch có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các giao dịch diễn ra vào ban đêm, đồng thời tạo cơ sở để các nạn nhân có thể yêu cầu ngân hàng chịu trách nhiệm khi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phòng ngừa rủi ro theo quy định.

Charlotte Austin là diễn viên, người mẫu Thái Lan gốc Anh, từng giành danh hiệu Á hậu 5 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022, được biết đến qua vai Cherine trong bộ phim Show Me Love. Vụ việc của cô từng thu hút sự quan tâm lớn tại Thái Lan khi trở thành một trong những người nổi tiếng đầu tiên bị các đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm tới.