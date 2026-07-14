Bà Hoàng Thanh Nga vừa bị bắt từng đứng sau màn đăng quang của loạt hoa hậu đình đám Vbiz

Trước khi vướng ồn ào, bà Hoàng Thanh Nga còn được biết đến là "Bà trùm vương miện".

Thông tin bà Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu) bị bắt trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đang nhận được sự quan tâm lớn.

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 14/7, quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trong số những người bị khởi tố có Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu.

Không chỉ được biết đến trong lĩnh vực kinh doanh kim hoàn, bà Thanh Nga còn là gương mặt quen thuộc của làng nhan sắc Việt khi nhiều năm liền đồng hành cùng hàng loạt cuộc thi hoa hậu lớn với vai trò thiết kế và tài trợ vương miện.

Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Thanh Nga được nhiều người trong giới sắc đẹp gọi là "bà trùm vương miện" bởi dấu ấn tại nhiều đấu trường nhan sắc lớn. Thương hiệu Ngọc Châu Âu do bà điều hành là đơn vị chế tác và tài trợ vương miện cho hàng loạt cuộc thi đình đám như Miss World Vietnam 2022, Miss Grand Vietnam 2023, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và gần đây nhất là Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Những chiếc vương miện do Ngọc Châu Âu thực hiện đều được đầu tư công phu, sử dụng kim cương và đá quý với thiết kế mang nhiều ý nghĩa riêng cho từng cuộc thi. Chính vì vậy, cái tên Hoàng Thanh Nga cũng trở nên quen thuộc mỗi mùa sắc đẹp, thường xuyên xuất hiện trong các buổi họp báo, lễ công bố vương miện và đêm chung kết.

Thương hiệu Ngọc Châu Âu tài trợ nhiều chiếc vương miện ở các cuộc thi nhan sắc lớn tại Việt Nam

Thương hiệu của bà Hoàng Thanh Nga từng tài trợ vương miện cho top 5 Miss Grand Vietnam 2023. Năm đó, chiếc vương miện dành cho Hoa hậu tên "Wings of the Grand"

Bà Hoàng Thanh Nga tiếp tục đồng hành chế tác vương miện cho Miss Grand Vietnam 2024

Năm đó, Hoa hậu Quế Anh là chủ nhân vương miện Spring Spirits, thế nhưng bà Hoàng Thanh Nga công khai không hài lòng về kết quả này

Trong chuyến thăm công ty trả tài trợ sau đăng quang chỉ có các Á hậu tham dự, Quế Anh vắng mặt

Trước đó, bà Hoàng Thanh Nga cũng là đơn vị tài trợ vương miện cho top 3 Miss World Vietnam 2022

"Bà trùm Hoa hậu" cũng là người đứng sau 2 chiếc vương miện cho Miss Cosmo Vietnam 2023

Gần đây nhất, đơn vị Ngọc Châu Âu đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu - Nam Vương Du lịch Việt Nam

Không chỉ đồng hành với các cuộc thi trong nước, bà Thanh Nga còn từng được mời đảm nhận vai trò giám khảo đêm chung kết Miss Grand International 2023 - một trong những đấu trường sắc đẹp quốc tế có quy mô lớn. Cùng năm, bà tiếp tục góp mặt với tư cách giám khảo cuộc thi thiết kế vương miện Miss Cosmo Vietnam 2023, khẳng định vị trí trong lĩnh vực chế tác trang sức dành cho các cuộc thi hoa hậu.

Hoạt động của Hoàng Thanh Nga cũng không giới hạn trong lĩnh vực sắc đẹp. Thời gian gần đây, bà tham gia với vai trò khách mời trong dự án điện ảnh Mesdames Thanh Sắc do Thanh Hằng góp mặt, đồng thời thương hiệu Ngọc Châu Âu còn tài trợ toàn bộ trang sức xuất hiện trong bộ phim. Bên cạnh đó, thương hiệu kim cương này nhiều năm qua cũng đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và người đẹp nổi tiếng tại các sự kiện giải trí lớn.

Bà Hoàng Thanh Nga có mối quan hệ thân thiết với nhiều Hoa hậu, Á hậu Vbiz

Ảnh: FBNV