"Cuộc chiến" giữa Song Hye Kyo - Song Joong Ki: Người lắm lời, chơi đòn hiểm với vợ cũ minh tinh giờ thua trắng

Thế trận giữa Song Hye Kyo - Song Joong Ki nay đã thay đổi 180 độ!

Nhiều năm qua, cuộc ly hôn giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki vẫn được xem là một trong những biến cố tan vỡ gây chấn động nhất giới giải trí Hàn Quốc. Không chỉ khiến hình mẫu về cặp đôi vàng nên duyên từ màn ảnh sụp đổ, mối quan hệ tan nát giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki còn mở ra một "cuộc chiến" truyền thông kéo dài - nơi hai ngôi sao lựa chọn cách ứng xử hoàn toàn trái ngược.

Nếu Song Joong Ki chủ động đánh đòn phủ đầu, lợi dụng truyền thông để lấn lướt và giành lợi thế trong trận chiến ly hôn với Song Hye Kyo, thì minh tinh Ngôi Nhà Hạnh Phúc im lặng chịu trận bất chấp dư luận gièm pha cô là người có lỗi, ngoại tình khiến hôn nhân tan vỡ. Thời điểm đó, không ít người tin rằng Song Hye Kyo đã thua toàn diện trước Song Joong Ki. Nhưng sau 7 năm, khi nhìn vào cuộc sống hiện tại của cặp sao Hậu Duệ Mặt Trời, cục diện lại đảo chiều theo cách ít ai ngờ tới.

Song Joong Ki "tung đòn hiểm" khiến Song Hye Kyo trở tay không kịp

Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng được xem là cặp đôi trong mơ của giới giải trí Hàn Quốc. Bắt đầu từ mối duyên trên màn ảnh trong Hậu Duệ Mặt Trời, chuyện tình của họ nhanh chóng bước ra đời thực, trở thành câu chuyện cổ tích khiến hàng triệu người hâm mộ tin vào tình yêu. Tháng 10/2017, hôn lễ thế kỷ của hai ngôi sao đình đám được tổ chức trong sự chúc phúc của công chúng, sự quan tâm đặc biệt của truyền thông khắp châu Á.

Trong khoảnh khắc trao lời thề nguyện, Song Hye Kyo xúc động bày tỏ: "Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu có thể đi cùng anh ấy đến cuối cuộc đời. Thật hạnh phúc khi anh ấy cũng có chung cảm giác đó với tôi". Đáp lại, Song Joong Ki khiến cả khán phòng vỡ òa khi nói: "Điều anh mong muốn không chỉ là hẹn hò hay yêu em, mà là được cưới em làm vợ. Anh muốn cùng em xây dựng một gia đình và đi hết quãng đời còn lại".

Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng có mối quan hệ "phim giả tình thật" tốn nhiều giấy mực của báo giới. Ảnh: Sina.

Thế nhưng, chuyện tình của cặp đôi lại chấm hết theo cách không ai ngờ tới. Tháng 6/2019, khi Song Hye Kyo đang ở nước ngoài để tham dự một sự kiện thời trang, Song Joong Ki bất ngờ nộp đơn xin ly hôn và chủ động công bố thông tin này với truyền thông. Hành động đơn phương này của nam diễn viên khiến cả châu Á chấn động, đồng thời đẩy Song Hye Kyo vào thế bị động hoàn toàn.

Cần biết rằng trong văn hóa Hàn Quốc, người chủ động nộp đơn ly hôn thường được nhìn nhận là bên "chịu tổn thương", còn người còn lại dễ bị xem là "có lỗi". Tuyên bố ly hôn đi trước 1 bước của Song Joong Ki khiến Song Hye Kyo bị đẩy vào tình cảnh chịu sự nghi ngờ đã phản bội chồng. Khi ấy, phía Song Joong Ki liên tục đưa ra những phát ngôn lấp lửng, nói rằng "không muốn tiết lộ chi tiết để tránh tổn thương người khác". Trong khi bạn bè và người thân anh lại úp mở rằng nam diễn viên "đã chịu đựng nhiều", càng khiến cán cân phán xét của dư luận nghiêng về một phía. Chỉ trong thời gian ngắn, Song Hye Kyo trở thành nhân vật bị chỉ trích dữ dội nhất tại showbiz Hàn.

Song Joong Ki công bố ly hôn khi Song Hye Kyo đang ở nước ngoài, khiến vợ cũ hứng trọn búa rìu của dư luận. Ảnh: X.

Đáng nói là không lâu sau khi thông tin ly hôn được công bố, mạng xã hội Hàn Quốc bất ngờ xuất hiện tin đồn Song Hye Kyo ngoại tình với Park Bo Gum. Dù không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào, thông tin này vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt, buộc công ty quản lý của Park Bo Gum phải chính thức phủ nhận và tuyên bố sẽ có biện pháp pháp lý với những người tung tin thất thiệt.

Khi vợ cũ bị nghi ngờ có hành vi phản bội, Song Joong Ki chọn cách im lặng tuyệt đối. Trong giới truyền thông, sự im lặng của người chủ động tạo ra dư luận là Song Joong Ki đôi khi lại là "đòn đánh" mạnh nhất. Chỉ cần không phủ nhận hay không làm rõ những lời đồn đoán, mọi ánh mắt sẽ tự động đổ dồn mọi nghi vấn tiêu cực về phía còn lại. Song Joong Ki là người hoạt động nhiều năm trong ngành giải trí, vì vậy anh hiểu hơn ai hết sức nặng của dư luận và tầm quan trọng của danh tiếng đối với sự nghiệp của một ngôi sao.

Quả đúng, sự im lặng của Song Joong Ki trước tin Song Hye Kyo ngoại tình đã khiến danh tiếng vợ cũ bị tổn hại nghiêm trọng. Cô bị cho là người có lỗi, phản bội chồng và nhận làn sóng thóa mạ gay gắt. Ở chiều ngược lại, Song Joong Ki nhận được sự đồng cảm lớn từ dư luận. Không ít khán giả xem anh là nạn nhân trong cuộc hôn nhân đổ vỡ, là người đàn ông đàn ông đáng thương nhất xứ Hàn.

Song Hye Kyo bị nghi vấn ngoại tình với Park Bo Gum vào thời điểm ly hôn, nhưng Song Joong Ki không hề lên tiếng về vấn đề này. Ảnh: Sina.

Sau tất cả, người tưởng như thất thế lại trở thành người có cú lật ngược thế trận đẹp nhất

Hậu ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki xuất hiện đều đặn trước truyền thông, liên tục chia sẻ về "vết thương lòng" trong chuyện tình cảm. Trong khi đó, dù tên tuổi bị tổn hại nghiêm trọng và đối mặt với làn sóng tẩy chay của công chúng, Song Hye Kyo vẫn điềm nhiên, chỉ lên tiếng về việc tan vỡ với Song Joong Ki đúng 1 lần. Trong thông cáo ngắn gọn của mình, minh tinh 8X cho biết nguyên nhân ly hôn là do "tính cách không hợp" và mong công chúng “không đổ lỗi cho bất kỳ ai”. Sau đó, cô biến mất khỏi ngành giải trí, không đóng phim, không dự sự kiện, không đáp trả những lời đồn tiêu cực cũng như không lên tiếng thanh minh cho bản thân. Thái độ im lặng này khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang ở thế yếu, thậm chí là chấp nhận thất bại trước làn sóng chỉ trích. Không ít ý kiến còn suy diễn rằng việc Song Hye Kyo không phản bác đồng nghĩa với việc cô là người có lỗi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Thế nhưng, nhìn lại sau nhiều năm, sự im lặng ấy cũng có thể được xem là lựa chọn để Song Hye Kyo tự bảo vệ mình. Thay vì lao vào cuộc khẩu chiến hay đáp trả từng tin đồn, cô chọn để thời gian lên tiếng, giữ khoảng cách với những tranh cãi và tập trung vào cuộc sống cũng như sự nghiệp của bản thân. Và Song Hye Kyo đã đúng.

Trong vụ ly hôn với Song Joong Ki, Song Hye Kyo chỉ nói đúng 1 lần. Ảnh: Vogue.

Không dựa dẫm vào cú xoay chiều của truyền thông, Song Hye Kyo chọn cách "đáp trả" bằng năng lực chuyên môn và sản phẩm nghệ thuật, khiến ai cũng tâm phục khẩu phục. Năm 2022, minh tinh này tái sinh với siêu phẩm The Glory. Vai diễn Moon Dong Eun - 1 người phụ nữ bị tổn thương sâu sắc vì bạo lực học đường, nhưng kiên cường sống tiếp và lên kế hoạch trả thù những kẻ gây ra bi kịch - đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc mảng truyền hình tại Baeksang Arts Awards 2023. Năm 2025, nữ diễn viên trở lại điện ảnh với vai diễn nữ tu Junia trong phim kinh dị siêu nhiên Dark Nuns. Bộ phim đánh dấu bước chuyển mình, phá vỡ hình ảnh an toàn trước nay của Song Hye Kyo để mang đến nét dữ dội, lạnh lùng hơn trên màn ảnh. Còn ở ngoài đời, Song Hye Kyo cũng được khen ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ hơn theo thời gian.

Minh tinh xứ Hàn dùng thực lực, giải thưởng diễn xuất và sản phẩm phim ảnh chất lượng để "đáp trả" những sự công kích của dư luận. Ảnh: X.

Nếu như Song Hye Kyo kiệm lời và chọn tập trung cho công việc, Song Joong Ki lại liên tục kể về vợ mới, con đầu lòng, về “sự thay đổi trong cuộc sống sau ly hôn” trong nhiều cuộc phỏng vấn. Và đúng với câu "nói dài, nói dai đâm ra nói dại", công chúng dần cảm thấy “mệt mỏi” với việc Song Joong Ki kể lể quá nhiều về chuyện đời tư. Năm 2023, Song Joong Ki nhận về loạt bình luận chỉ trích vì có phát ngôn gây tranh cãi về bà xã, đổ lỗi cho cuộc sống hôn nhân khiến sự nghiệp của anh sa sút. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn bị chỉ trích là người ưa khoe mẽ, dùng chính vợ con để bản thân được chú ý và có thêm danh tiếng. Dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi, nhưng Song Joong Ki vẫn mất điểm trong lòng công chúng Hàn Quốc. Anh trở thành tài tử bị ghét nhất showbiz Hàn Quốc năm 2023.

Không chỉ vậy, vài năm trở lại đây, sức hút của Song Joong Ki giảm sút thấy rõ. Anh liên tục có những dự án phim thất bại. 3 tác phẩm điện ảnh gần đây của nam diễn viên gồm Hopeless, My Name Is Loh Kiwan và Bogota: City of the lost đều đạt được mức doanh thu khiêm tốn, lẹt đẹt, rất đáng thất vọng. Thậm chí, trong 1 buổi tuyên truyền cho Bogota: City of the lost hồi đầu năm ngoái, Song Joong Ki đã bật khóc giữa sự kiện vì phim ế khán giả, không hút được nhiều người tới rạp. Không chỉ liên tiếp thất bại trên mặt trận điện ảnh, Song Joong Ki còn điêu đứng trên cả địa hạt truyền hình vốn được xem là thế mạnh của anh. Tác phẩm truyền hình My Youth do nam diễn viên đóng chính hồi tháng 9 năm ngoái đã thất bại với mức rating thảm hại loanh quanh mức 1-2%, hoàn toàn bị nhấn chìm và lép vế so với các đối thủ lên sóng cùng thời điểm.

Song Joong Ki là cái tên bị ghét trong dư luận xứ kim chi nhiều năm qua vì lạm dụng chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi, trong khi dự án phim ảnh mới liên tục thất bại. Ảnh: ELLE.

Chẳng những danh tiếng ngày càng đi xuống, chuỗi phim flop ngày càng nối dài, cuộc hôn nhân của anh và bà xã Katy Louise Saunders còn đang vướng nghi vấn đổ vỡ chỉ sau 3 năm kết hôn. Theo đó, vào ngày 14/7, 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki sắp ly hôn lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Song Joong Ki chưa đưa ra phản hồi về tin đồn liên quan tới hôn nhân đổ vỡ.

Tin đồn Song Joong Ki ly hôn vợ Tây đang ầm ĩ showbiz Hàn. Ảnh: X.

Nguồn: Nate, Naver, Sohu