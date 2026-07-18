Hé lộ lý do Taylor Swift khao khát nhưng không dám sinh con
Taylor Swift không dám tính đến chuyện sinh con cho "chồng nghèo".
Mới đây, siêu sao nhạc Pop Taylor Swift đã chính thức về chung một nhà với cầu thủ bóng dầu dục đình đám Travis Kelce sau 3 năm hẹn hò. Khán giả đang hết sức háo hức muốn biết cuộc sống hôn nhân của cặp đôi thể thao - giải trí hot nhất hiện nay ra sao và khi nào họ sẽ đón kết tinh tình yêu. Thậm chí, nhiều người cho rằng Taylor Swift đang mang thai nhưng chưa được nguồn chính thống nào xác nhận.
Giờ đây, có thông tin cho biết, dù rất khao khát được làm mẹ nhưng Taylor Swift vẫn chưa dám lên kế hoạch sinh con cho “chồng nghèo” vì lý do đặc biệt.
Vợ chồng Taylor Swift - Travis Kelce đều rất mong mỏi về ngôi nhà và những đứa trẻ. Trong ca khúc Wish List (album The Life Of A Showgirl ), Taylor Swift đã thể hiện khao khát của cô về cuộc sống gia đình sau này: “Hãy sinh vài đứa con và cả con phố sẽ trông giống anh”. Bên cạnh đó, chồng nữ ca sĩ cũng từng tuyên bố trên MXH rằng: “Tôi có thể thấy được chúng tôi sẽ có con cái trong tương lai”.
Một nguồn tin cho biết, Taylor Swift là người khá truyền thống. Cô dự định sẽ đổi sang họ của chồng sau khi kết hôn và muốn sử dụng cái tên Taylor Kelce trong cuộc sống riêng tư. Nữ ca sĩ cho rằng, nếu sau này có con thì việc cả gia đình cùng mang chung một họ sẽ rất có ý nghĩa.
Tuy nhiên, tờ Daily Mail đưa tin, một nguồn tin thân cận với cặp đôi tiết lộ rằng: “Vẫn chưa chắc chắn rằng liệu họ có sinh con hay không”. Nguyên nhân là do Taylor Swify đang gặp áp lực rất lớn về vấn đề an toàn của chính bản thân mình.
Trang 163 cho biết, nhiều năm qua, Taylor Swift luôn bị bủa vây bởi những lời đe dọa đáng sợ. Thậm chí, cô từng phải tìm đến FBI để tự bảo vệ bản thân. Trong khi nhiều nghi phạm đã nằm trong danh sách theo dõi của FBI thì vẫn có không ít “cá lọt lưới”. Cho tới nay, Taylor Swift đã đối mặt với hơn 10 vụ uy hiếp nghiêm trọng.
Năm 2024, tour diễn của Taylor Swift tại Vienna, nước Áo đã phải hoãn lại do mối đe dọa khủng bố. Có nhiều nguồn tin cho biết, hôn lễ thế kỷ của nữ ca sĩ nhạc Pop sở dĩ tổ chức tại Quảng trường Madison, New York (Mỹ) là do hệ thống an ninh ở đó vô cùng chặt chẽ, có thể bảo vệ cô khỏi những hiểm họa không đáng có trong ngày trọng đại.
Không chỉ mình nữ ca sĩ, người thân của cô cũng từng bị quấy rầy bởi những kẻ quá khích. Điều này khiến cả gia đình Taylor Swift đều lo lắng không thôi khi nghĩ đến việc sinh và nuôi nấng trẻ nhỏ.
Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho biết, Travis Kelce không băn khoăn nhiều về vấn đề an ninh như Taylor Swift và chẳng hề lo sợ khi kết hôn cùng nữ ca sĩ giàu nhất thế giới.
Ngoài những lo ngại về an toàn thì lịch trình bận rộn cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con của Taylor Swift - Travis Kelce. Được biết, Travis Kelce sẽ trở lại đội bóng bầu dục trong mùa giải mới và tham gia trại huấn luyện vào cuối tháng 7. Ngoài ra, “chồng nghèo” của Taylor Swift cũng phải lo liệu cho nhiều công việc khác như kinh doan nhà hàng, đầu tư vào đội đua F1, diễn xuấ và podcast.
Còn về phía Taylor Swift, cô vẫn tiếp tục cống hiến hết mình cho âm nhạc. Ngay cả trong thời gian bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, cô cũng đã phát hành một ca khúc tự sáng tác cho bộ phim Toy Story 5.
Kể cả sau khi kết hôn, Taylor Swift cũng không hề có ý định tạm dừng sự nghiệp. Bản thân cô từng tuyên bố: “Kết hôn không nghĩa là phụ nữ phải từ bỏ công việc của mình. Sẽ là một sự xúc phạm lớn nếu bạn cho rằng tôi phải giải nghệ sau khi lấy chồng”.
Nguồn: 163