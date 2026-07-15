Kim Soo Hyun đón tin vui sau 16 tháng dính scandal hẹn hò rúng động giới giải trí Hàn Quốc

Ngôi sao Queen of Tears đã trở lại.

Theo tờ KoreaBoo, hôm nay 14/7/2026, Kim Soo Hyun chính thức trở lại showbiz sau 1 năm 4 tháng "ở ẩn", tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật vì bị tố hẹn hò với Kim Sae Ron khi còn là trẻ vị thành niên, dồn ép nữ diễn viên đến bước đường cùng vì món nợ 700 triệu won (khoảng 12 tỷ đồng). Công ty quản lý Gold Medalist cũng xác nhận về sự tái xuất của Kim Soo Hyun. Phía Gold Medalist cho biết nam diễn viên vừa có 1 buổi quay video quảng cáo và chụp ảnh họa báo cho thương hiệu thời trang BENCH của Philippines.

Tờ Nate tìm hiểu được buổi quay chụp quảng cáo cho BENCH của Kim Soo Hyun diễn ra tại Hàn Quốc. Không chỉ đánh dấu sự tái xuất, buổi quay này còn đánh dấu cột mốc anh giành chiến thắng pháp lý trước Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garosero. Kim Se Ui đã bị bắt giữ với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch và sử dụng trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa giọng nói của Kim Sae Ron trong các bản ghi âm. Đến hiện tại, vẫn chưa có hình ảnh hậu trường nào của tài tử Queen of Tears được công bố hay rò rỉ ra ngoài.

Kim Soo Hyun chính thức trở lại showbiz vào hôm nay 14/7. Anh đã bắt đầu quay quảng cáo cho thương hiệu thời trang BENCH của Philippines. Ảnh: X.

Trên mạng xã hội, khán giả đang vô cùng tò mò về diện mạo, trạng thái tinh thần của Kim Soo Hyun trong ngày tái xuất. Các fan của nam diễn viên gửi quà tặng động viên, đăng bài trên nhiều nền tảng MXH và chạy banner chào mừng sự trở lại của thần tượng sau nhiều biến cố. Bên cạnh sự vui mừng cũng có rất nhiều khán giả phản đối Kim Soo Hyun qua lại showbiz hoạt động. Lý do là bởi Kim Soo Hyun có thể giành được chiến thắng pháp lý nhưng hình tượng đã bị tổn hại nặng nề vì những lần "tiền hậu bất nhất", không thể làm rõ được mối quan hệ với Kim Sae Ron.

Ngoài BENCH, các đối tác khác vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào về việc sử dụng Kim Soo Hyun trở lại trong các chuyến dịch quảng cáo sản phẩm của mình. Các dự án phim còn tồn kho vì bê bối của anh vẫn chưa có dấu hiệu được phát hành.

Sự trở lại của Kim Soo Hyun gây tranh luận trái chiều. Ảnh: X.

Kể từ sau khi vướng lùm xùm đời tư liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron và vụ tranh chấp pháp lý dai dẳng với gia đình Kim Sae Ron cũng như Viện Garo Sero, Kim Soo Hyun đã biến mất khỏi làng giải trí không rõ tung tích. Không chỉ phải lui về ở ẩn, anh còn đối mặt với những vụ kiện từ các nhãn hàng, bị tịch thu nhà và có nguy cơ phá sản.

Theo thông tin mà tờ Sports Chosun có được về Kim Soo Hyun vào tháng 5 vừa qua, tài tử Queen Of Tears phải vào viện điều trị tâm thần do bị tổn thương nghiêm trọng bởi những tin đồn và sự công kích ác ý kéo dài. Trong năm 2025, Kim Soo Hyun cũng liên tục đi leo núi, thực hiện các cuộc trekking đường dài để giải tỏa stress, giúp tâm lý ổn định và giảm căng thẳng, nhưng tình trạng không khá hơn và buộc anh phải can thiệp y tế.

Cựu phóng viên nổi tiếng Lee Jin Ho cũng hé lộ trên kênh YouTube cá nhân rằng Kim Soo Hyun đang rơi vào trạng thái suy kiệt báo động. Cơ thể anh gầy sọp, gương mặt hốc hác, tiều tụy đến nhận không ra. Theo Lee Jin Ho, vụ scandal tình - tiền có liên quan đến Kim Sae Ron, Viện Garo Sero và gia đình cố nghệ sĩ đẩy Kim Soo Hyun xuống vực thẳm, thê thảm đến mức khó có thể gượng dậy trong thời gian ngắn. Nam diễn viên hiện tại chẳng có việc làm, nhưng chỉ thở thôi cũng mất hàng trăm triệu mỗi tháng để trả nợ cho đối tác và trả tiền lương cho nhân viên ở công ty Gold Medalist. Do đó, dân tình hiện đang ngóng trông được nhìn thấy diện mạo hiện tại của nam diễn viên.

Kim Soo Hyun đã gặp bất ổn tâm lý, stress nặng sau drama với Kim Sae Ron. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo