Gia thế dàn "Anh trai" mùa 2: Người 'con nhà nòi', người là cháu GS.TS nổi tiếng

Ngoài tài năng, một số nghệ sỹ của "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" còn sở hữu học vấn cao, gia thế đáng nể.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 vẫnlà chương trình truyền hình nhận được quan tâm lớn của khán giả. Sức hút của chương trình giúp cho dàn nghệ sỹ tham gia gây sốt. Nhiều người trong dàn anh tài năm nay có gia thế đáng ngưỡng mộ.

Thỏ (Da LAB) là cháu nội cố GS.TS Nguyễn Trọng Nhân

Cái tên Thỏ (Da LAB) bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi Anh trai vượt ngàn công gai lên sóng. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự hài hước, anh còn chinh phục khán giả bằng giọng hát ấm áp, đầy cảm xúc. Ít ai biết anh xuất thân trong gia đình có truyền thống học thuật và y khoa.

Thỏ (tên thật Nguyễn Trọng Đức) sinh năm 1987 tại Hà Nội, là cháu nội cố GS.TS Nguyễn Trọng Nhân - bác sỹ nhãn khoa đầu ngành, từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thỏ là cháu nội cố GS.TS Nguyễn Trọng Nhân.

Anh từng đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm trúng tuyển là 27. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, Thỏ đầu quân cho một tập đoàn đa quốc gia và nhanh chóng đảm nhận vị trí quản lý. Thế nhưng sau đó, anh quyết định từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê âm nhạc.

Nhóm nhạc Da LAB mà anh thành lập năm 2007 nhanh chóng trở thành cái tên có sức ảnh hưởng trong làng nhạc Việt, với loạt ca khúc nổi tiếng như Một nhà, Thanh xuân, Từ ngày em đến, Thức giấc, Gác lại âu lo, Bầu trời mới...

Sau nhiều năm hoạt động cùng Da LAB, Thỏ quyết định tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai như một cách làm mới bản thân. Sau 2 tập phát sóng, lượng tìm kiếm về Thỏ và Da LAB trên các nền tảng mạng xã hội tăng mạnh.

Chính sự chân thật trong tính cách giúp anh trở thành một trong những gương mặt được khán giả yêu thích nhất của chương trình.

Hà An Huy là con trai NSƯT Minh Phương, cháu ngoại NSND Thúy Mơ

Hà An Huy đang là một trong những gương mặt rất được quan tâm trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 .

Sinh năm 2002 tại Hà Nội, Hà An Huy là “con nhà nòi”, gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là NSƯT Minh Phương, đang công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn bà ngoại anh là NSND Thúy Mơ, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương.

Hà An Huy là con trai NSƯT Minh Phương, cháu ngoại NSND Thúy Mơ.

Từ nhỏ, Hà An Huy đã hay theo mẹ đi biểu diễn nên sớm được nuôi dưỡng trong tình yêu nghệ thuật. Hà An Huy cho biết âm nhạc dân gian, nhất là những điệu chèo cổ đã thấm vào tim từ những ngày còn bé đến nay.

Dù không nối nghiệp chèo của gia đình mà quyết định theo đuổi dòng nhạc hiện đại, anh vẫn luôn xem âm nhạc của bà và mẹ là nền tảng, chất liệu để sáng tạo khi xây dựng phong cách, con đường riêng.

Trước khi đến với Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà An Huy từng giánh ngôi Quán quân Big Song Big Deal - Bài hát hay nhất 2022. Một năm sau, anh tiếp tục chiến thắng Vietnam Idol 2023.

Với tiết mục mở màn ấn tượng tại Anh trai vượt ngàn chông gai, Hà An Huy được kỳ vọng sẽ là cái tên toả sáng trên đường đua nhạc Việt trong thời gian tới.

Hoàng Tôn có bố mẹ đều làm nghệ thuật

Tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 , Hoàng Tôn được gọi tên trong 5 “chiến tướng” ở vòng công diễn hội ngộ. Đây là những anh tài có điểm hỏa lực cá nhân cao nhất từ bình chọn của khán giả trường quay.

Ít người biết, Hoàng Tôn là con trai nghệ sỹ Hoàng Thu, giảng viên thanh nhạc nổi tiếng tại Nhạc viện TP.HCM. Bố anh cũng là ca sỹ kiêm nhạc công guitar trong một dàn nhạc của thành phố.

Dù là giảng viên thanh nhạc nhưng mẹ Hoàng Tôn từng không muốn con theo nghề hát vì bà cho rằng làm nghệ sỹ vất vả, nhiều thị phị, rất khó đứng vững. Vượt qua những ngăn cấm ban đầu, nhìn thấy niềm đam mê cháy bỏng của con, bà đã dần chuyển sang ủng hộ.

Đối với Hoàng Tôn, mẹ là người thầy lớn nhất, người luôn kiên nhẫn và bao dung trên mọi bước đường sự nghiệp của anh.

Hoàng Tôn cũng là “con nhà nòi”.

Trong vòng hội ngộ của Anh trai vượt ngàn chông gai, đúng chất của một “con nhà nòi” âm nhạc, Hoàng Tôn xuất hiện bên cây piano để mở màn cho tiết mục Em không quay về.

Sau khi lên sóng, màn trình diễn của Hoàng Tôn có sức hút vượt trội. Từ khóa “Hoàng Tôn” nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội TikTok. Rất nhiều fanpage ở đa nền tảng đồng loạt chia sẻ tiết mục ấn tượng của nam ca sĩ.

Trịnh Thăng Bình mệnh danh “cậu ấm”

Trước khi đến với Anh trai vượt ngàn chông gai, Trịnh Thăng Bình đã nổi tiếng là một nghệ sỹ giàu có. Không chỉ hát, giọng ca sinh năm 1988 còn là nhà sản xuất âm nhạc, đang làm giám đốc công ty giải trí của mình, chuyên sản xuất âm nhạc và tổ chức các hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh sự nghiệp, Trịnh Thăng Bình còn thường xuyên được nhắc đến trong showbiz với những lời đồn về xuất thân khá giả.

Trịnh Thăng Bình được mệnh danh “cậu ấm” của showbiz Việt.

Trong một talkshow, Trấn Thành tiết lộ Trịnh Thăng Bình là “cậu ấm”, lớn lên trong gia đình có điều kiện, không quá lo về cơm áo gạo tiền như những người khác. Chính Trịnh Thăng Bình cũng từng tiết lộ, anh may mắn có được thành công là nhờ sự chăm sóc chu đáo của mẹ.

“Tôi may mắn khi được sinh ra trong gia đình có điều kiện, được ăn mặc thoải mái nên lớn lên luôn ý thức được việc để ý đến hình ảnh của bản thân mình. Trong thời trang, tôi quan niệm không phải cứ khoác lên mình hàng hiệu đã là đẳng cấp. Tôi yêu bản thân nên muốn dành cho mình sự thoải mái nhất. Không cần hàng hiệu đắt tiền, chỉ cần bản thân thấy đẹp, thấy thoải mái là được”, anh từng nói.