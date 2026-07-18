Đồng Lệ Á ly hôn chồng 2?

Nữ diễn viên xinh đẹp này tái hôn rồi lại ly hôn.

Ngày 18/7, theo Sohu, MXH Weibo đang lan truyền thông tin Đồng Lệ Á đã âm thầm ly hôn người chồng thứ 2 - Thận Hải Hùng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Nửa năm sau khi mỹ nhân Tân Cương hoàn tất thủ tục ly hôn với đạo diễn Trần Tư Thành, cả hai đã lặng lẽ đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, bên nhau chưa bao lâu, mối quan hệ của Đồng Lệ Á và chồng mới đã gặp sóng gió vì sự phá đám của Trần Tư Thành.

Do ôm mối hận Đồng Lệ Á bỏ mình, Trần Tư Thành đã chi tiền thuê người loan tin đồn tiêu cực về vợ cũ và Thận Hải Hùng trên MXH. Vụ việc sau đó được dập tắt, nhưng để lại rất nhiều điều tiếng cho Đồng Lệ Á và cuộc hôn nhân thứ 2 của cô. Vì những lời gièm pha không hay từ dư luận, mối quan hệ của Đồng Lệ Á và người chồng tổng giám đốc đài truyền hình sớm rạn nứt.

Đồng Lệ Á đã ly dị người chồng thứ 2 là Tổng giám đốc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Ảnh: Weibo.

Cuộc hôn nhân mới của mỹ nhân Tân Cương tan vỡ vì Trần Tư Thành phá đám, thuê người phao tin đồn tiêu cực gây điều tiếng xấu.

Đồng Lệ Á được tiết lộ đã rất đau khổ, suy sụp khi cuộc hôn nhân thứ 2 tan vỡ chóng vánh. Hiện tại, Thận Hải Hùng đã có người mới, còn Đồng Lệ Á làm mẹ đơn thân nuôi con trai riêng Đóa Đóa. Trong lần lộ diện mới đây, minh tinh Cbiz gây sốc với diện mạo gầy gò đến mất cân đối hình thể, đầu to hơn người rất nhiều, cánh tay khẳng khiu như que củi.

Nhan sắc héo hon, gầy gò của Đồng Lệ Á hiện tại. Ảnh: Sina.

Đồng Lệ Á và Thận Hải Hùng quen biết nhau trong quá trình làm việc. Cả hai từng bị tố cáo đã lén lút qua lại trước khi chấm dứt hôn nhân với bạn đời. Dù những cáo buộc này không đi kèm bằng chứng xác thực, nhưng vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng.

Đáng chú ý, giữa lúc tin đồn lan rộng, thay vì lập tức lên tiếng phủ nhận, Đồng Lệ Á lại vướng vào một diễn biến gây xôn xao khác. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, hơn 1.000 bài đăng liên quan đến cả hai bất ngờ “bốc hơi” không dấu vết khỏi mạng xã hội. Không chỉ các nội dung liên quan đến Thận Hải Hùng do blogger đăng tải, mà cả những bài viết xoay quanh đời tư hay loạt câu chuyện hậu trường từng gây xôn xao về Đồng Lệ Á cũng đồng loạt biến mất. Thậm chí, nhiều từ khóa liên quan đến nữ diễn viên còn bị chặn hoàn toàn khiến cư dân mạng không thể tìm kiếm.

Động thái “dọn sạch dấu vết” với tốc độ chóng mặt này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi sửng sốt, đặt dấu hỏi lớn về thế lực đứng sau nữ diễn viên. Không ít ý kiến cho rằng, mức độ kiểm soát dư luận mà Đồng Lệ Á thể hiện đã vượt xa một nghệ sĩ bình thường. Cô quyền lực đến mức gần như có thể “bịt miệng” cả không gian thảo luận công khai là mạng xã hội.

Vài ngày sau khi mọi chuyện lắng xuống, Đồng Lệ Á ra mặt phủ nhận có mối quan hệ tình ái với Thận Hải Hùng, đồng thời cho biết đã báo cảnh sát bắt giữ người tung tin sai sự thật. Sau đó, có 3 người đã bị bắt giam vì bịa chuyện, tung tin không đúng về mỹ nhân Tân Cương, gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng người khác.

Đồng Lệ Á quyền lực đến mức cấm cả nước bàn tán, nói xấu mình trên MXH. Ảnh: Sina.

9 năm hôn nhân bẽ bàng với Trần Tư Thành

Đồng Lệ Á sinh năm 1984. Cô từng giành ngôi vị Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Tân Cương năm 2002. Đến năm 2008, Đồng Lệ Á gia nhập showbiz với vai trò diễn viên. Cô nổi lên nhờ phim Mẫu Nghi Thiên Hạ (vai Triệu Phi Yến), Cung Tỏa Tâm Ngọc, Chuyện Tình Bắc Kinh, Mê Thành...

Người đẹp này từng có cuộc hôn nhân đau khổ, tủi nhục với nam diễn viên kiêm đạo diễn "lắm tài nhiều tật" Trần Tư Thành. Họ làm đám cưới vào năm 2013. Những tưởng rước được ngọc nữ hàng đầu Cbiz về dinh, Trần Tư Thành sẽ "lãng tử quay đầu". Ai ngờ, anh "ngựa quen đường cũ", liên tục ra ngoài vụng trộm sau lưng vợ.

Vài tháng sau đám cưới, Trần Tư Thành đã "cắm sừng" Đồng Lệ Á, bị tung ảnh vào khách sạn với nữ diễn viên Trương Toàn. Năm 2015, đạo diễn Thám Tử Phố Tàu bị tờ iFeng phanh phui vào khách sạn với 2 cô gái trẻ. Khi đó, Đồng Lệ Á đang mang thai con đầu lòng. Đến tháng 10/2015, 1 nam MC gây dậy sóng dư luận khi đăng đàn "bóc phốt" Trần Tư Thành lén vụng trộm với 1 nhân viên của trung tâm tiệc cưới ngay tại hôn lễ thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy.

Trần Tư Thành liên tục "cắm sừng" Đồng Lệ Á sau ngày cưới. Ảnh: Sohu.

Đến tháng 1/2017, tờ Phong Hành của Đệ nhất paparazzi Trác Vỹ tung clip rõ mồn một Trần Tư Thành qua đêm với 2 nữ người mẫu. Đáng phẫn nộ, nam diễn viên này gọi 2 người tình đến chỗ của mình ngay sau khi Đồng Lệ Á vừa rời đi chưa bao lâu.

Theo Trác Vỹ, vỏn vẹn 2 năm sau ngày cưới, Trần Tư Thành ngoại tình với hơn 10 người phụ nữ khác nhau. Nữ diễn viên Diệp Tử Hy và Vương Thiên Sở là 2 trong số nhiều người tình lâu năm của Trần Tư Thành. Sự việc khiến Đồng Lệ Á bị réo gọi là "cô vợ đáng thương nhất showbiz Hoa ngữ".

Sau nhiều phen bẽ bàng vì chồng liên tục vụng trộm, năm 2021, Đồng Lệ Á tuyên bố ly hôn Trần Tư Thành. Theo mỹ nhân Tân Cương, cô và Trần Tư Thành đã làm thủ tục ly hôn từ năm 2020. Họ chia tay trong hòa bình, không tranh chấp về tài sản. Con trai Đóa Đóa sống với mẹ. Quyết định ly hôn của Đồng Lệ Á được công chúng ủng hộ. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đáng lẽ nên rời bỏ Trần Tư Thành sớm hơn, thay vì chịu đựng tủi nhục suốt 9 năm trời.

Sau nhiều năm cam chịu việc bị chồng phản bội hết lần này đến lần khác, Đồng Lệ Á quyết định ly hôn. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Sina