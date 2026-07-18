Vợ của nam tài tử từ chối thừa kế 6.660.000 tỷ vừa bại lộ nhan sắc thật

Diện mạo của bà xã nam diễn viên hàng đầu này bỗng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Vợ chồng Cha In Pyo - Shin Ae Ra được xem là hình mẫu hiếm có của giới giải trí Hàn Quốc. Dù có cơ hội thừa hưởng khối tài sản lên tới 300 tỷ USD (khoảng 6.660.000 tỷ đồng) từ người cha tỷ phú quá cố, Cha In Pyo vẫn dứt khoát từ chối, lựa chọn tự gây dựng sự nghiệp thay vì dựa vào gia thế giàu có. Bên cạnh đó, cặp đôi còn được công chúng yêu mến bởi tấm lòng nhân hậu khi nhận nuôi hai con gái và luôn yêu thương, chăm sóc các bé như con ruột của mình.

Vào ngày 18/7, vợ chồng Cha In Pyo - Shin Ae Ra có động thái gây chú ý với công chúng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Bad Housewife đăng tải đoạn video chia sẻ bí quyết bóc vỏ trứng luộc chỉ với một chiếc thìa, cũng như gợi ý ăn trứng cùng muối khoáng và dầu tía tô để tăng hương vị. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng bàn luận nhiều hơn cả lại là gương mặt mộc của Shin Ae Ra. Không son phấn, không filter cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với làn da căng mịn, nụ cười rạng rỡ và thần thái tươi tắn. Nhiều người nhận xét rất khó tin cô đã bước sang tuổi 57.

Trong video chia sẻ mẹo vặt bóc vỏ trứng, Shin Ae Ra xuất hiện với gương mặt hoàn toàn không trang điểm. Dù để mặt mộc, nữ diễn viên 57 tuổi vẫn gây ấn tượng với làn da mịn màng và vẻ ngoài trẻ trung. Ảnh: Naver.

Bên cạnh vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật của Shin Ae Ra, dân tình còn chú ý đến phản ứng của tài tử Cha In Pyo khi nhìn thấy vợ chia sẻ mẹo bóc vỏ trứng độc đáo. Trong clip, nam diễn viên đã bày tỏ sự kinh ngạc, liên tục thốt lên: "Wow!" để nịnh vợ khi nhìn thấy Shin Ae Ra bóc vỏ trứng bằng thìa. Trải qua 30 năm hôn nhân, có thể thấy vợ chồng Shin Ae Ra - Cha In Pyo vẫn hạnh phúc và ngọt ngào như ngày đầu mới yêu.

Bên dưới bài đăng, khán giả để lại hàng loạt bình luận như: "Để mặt mộc mà vẫn đẹp quá", "Shin Ae Ra quá trẻ ở ngưỡng tuổi U60", "Vừa học được mẹo hay, vừa được ngắm nhan sắc của chị, vừa được xem phản ứng nịnh vợ dễ thương của Cha In Pyo.

Shin Ae Ra và Cha In Pyo được xem là một trong những cặp đôi kiểu mẫu của giới giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Cặp đôi nổi tiếng Cha In Pyo - Shin Ae Ra đóng chung phim Tình Anh Trao Em năm 1994 và nảy sinh tình cảm. Đến năm 1995, họ kết hôn và đón cậu con trai đầu lòng vào năm 1998. Sau đó, họ lần lượt nhận nuôi thêm 2 con gái và chăm sóc, yêu thương không khác gì con đẻ. Tháng 11/2025, nam ca sĩ Cha Jung Min - quý tử của cặp sao hạng A đã kết hôn với ái nữ của cựu CEO 1 tập đoàn lớn tại xứ sở kim chi.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra hạnh phúc trong đám cưới năm 1995. Ảnh: Nate.

Cha In Pyo sinh năm 1967, nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim như Ước Mơ Vươn Tới 1 Ngôi Sao, Tình Yêu Hoàn Hảo … Vốn xuất thân từ gia đình tài phiệt song nam tài tử lại sẵn sàng từ chối tiếp quản việc kinh doanh của bố để theo đuổi nghệ thuật. Bố của tài tử Cha In Pyo là ông Cha Su Woong. Ông Cha Su Woong từng giữ chức Chủ tịch của tập đoàn hàng hải nổi tiếng Woosung Shipping. Woosung Shipping trong thời gian dài đã lọt Top 10 tập đoàn hàng hải lớn nhất toàn cầu. Theo tờ The Korea Economic Daily, vào năm 2005, tập đoàn này đạt doanh thu 150 triệu USD (tương đương 3.955 tỷ đồng). Đây cũng là mức doanh thu ổn định của Woosung Shipping trong suốt nhiều năm.

Trong khi đó, Shin Ae Ra sinh năm 1969, ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim như Bad Housewife, Love in Your Arms …

Khi bố qua đời, Cha In Pyo đã từ chối thừa kế khối tài sản nghìn tỷ. Ảnh: Nate.

Nguồn: Nate, Naver