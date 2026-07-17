Bất bình thay Kim Sae Ron qua đời ở tuổi 25 - Park Shin Hye và các sao nữ xứ Hàn

Sự trở lại của Kim Soo Hyun đang gây ra làn sóng tranh cãi rất lớn.

Sau 1 năm 4 tháng dính cáo buộc đời tư nghiêm trọng, Kim Soo Hyun đã trở lại showbiz vào ngày 14/7 vừa qua. Theo các nguồn tin trong ngành, quá trình tái xuất của tài tử 8X được đẩy nhanh sau khi Kim Se Ui - kẻ thù số 1, người đứng đầu kênh YouTube "bóc phốt" Viện Garo Sero bị bắt giữ. Đáng chú ý, ngay thông tin Kim Soo Hyun hoạt động trở lại nổ ra, đã có khoảng hơn 40 kịch bản bao gồm cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình được gửi tới cho anh.

Tuy nhiên, theo tờ KoreaBoo, màn tái xuất Kbiz của Kim Soo Hyun đang làm dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội trong dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã câu hỏi về tiêu chuẩn kép trong cách đối xử dựa trên giới tính ở ngành giải trí Hàn Quốc.

Theo đó, khi nghệ sĩ nam mắc sai lầm, scandal của họ được xem là "chuyện ai cũng có thể mắc phải" và dễ dàng trở lại hoạt động. Còn với các nghệ sĩ nữ, họ chỉ cần mắc 1 sơ suất nhỏ cũng phải phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí sự nghiệp bị đóng băng vô thời hạn. Sự đối lập này khiến công chúng phải đặt câu hỏi phải chăng nghệ sĩ nam và nghệ sĩ nữ ở Kbiz chưa bao giờ được nhìn nhận bằng cùng một thước đo? Tại Trung Quốc, từ khóa "giới giải trí Hàn Quốc đối xử bất công giữa nghệ sĩ nam và nghệ sĩ nữ" leo thẳng lên top 2 hot search.

Sự trở lại của Kim Soo Hyun làm dấy lên làn sóng tranh cãi về việc giới giải trí Hàn Quốc phân biệt đối xử giữ nam và nữ. Tài tử Queen of Tears chỉ mất hơn nửa năm đã có thể tái xuất showbiz dù vướng bê bối vô cùng nghiêm trọng. Ảnh: X.

Cư dân mạng chỉ ra con đường sự nghiệp sau khi vướng bê bối giữa sao nam và sao nữ ở showbiz Hàn Quốc hoàn toàn trái ngược. Trước Kim Soo Hyun, đã có rất nhiều tài tử được trải thảm hồng trở lại ngành giải trí đóng phim sau khi dính tai tiếng, thậm chí có người hâm mộ còn bênh vực thần tượng rằng "lúc đó còn trẻ, chưa hiểu chuyện". Trong khi đó, nghệ sĩ nữ bị đóng đinh là "nỗi ô nhục" khi vướng ồn ào. Thậm chí, có người không chịu nổi áp lực từ dư luận và đã qua đời. Một ví dụ được nhắc đến là Kim Sae Ron. Sau khi vướng scandal lái xe khi say rượu (DUI) và gây tai nạn, nữ diễn viên đã bị loại bỏ khỏi mọi dự án nghệ thuật. Dù đã nỗ lực khắc phục hậu quả và đền bù thiệt hại, cô vẫn hứng chịu sự công kích dữ dội không hồi kết từ những kẻ xấu trên mạng.

Những sai lầm của Kim Sae Ron là có thật và cô phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, điều khiến dư luận đến nay vẫn tranh cãi là mức độ trừng phạt mà nữ diễn viên phải gánh chịu dường như kéo dài hơn rất nhiều so với không ít nghệ sĩ nam từng vướng bê bối nghiêm trọng. Kim Sae Ron nhiều lần bày tỏ mong muốn quay trở lại làm việc, nhưng những cơ hội gần như không đến. Đỉnh điểm bi kịch xảy ra vào tháng 2/2025, khi Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở tuổi 25. Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu đột nhập hay sát hại, và kết luận Kim Sae Ron tự tử. Sau cái chết của cựu sao nhí, cộng đồng mạng bỗng đổi chiều, những bình luận mắng chửi không hồi kết được thay bằng vô số lời sám hối. Những người chỉ trích Kim Sae Ron hối hận vì đã quá khắt khe với cô.

Sau vụ lái xe khi say rượu và gây tai nạn, Kim Sae Ron phải dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Cô bị cắt mọi hợp đồng quảng cáo, bị loại bỏ khỏi các dự án phim và trở thành mục tiêu của vô số lời chỉ trích kéo dài trên mạng xã hội. Cuối cùng, cô có hành động cực đoan và qua đời ở tuổi 25. Ảnh: X.

Khán giả cũng đem Kim Soo Hyun ra so sánh với Park Shin Hye để chứng minh sự bất công mà các nữ nghệ sĩ ở Hàn Quốc phải chịu đựng. Theo đó, dù các vấn đề pháp lý của Kim Soo Hyun chưa hề được giải quyết xong, anh vẫn nhận được hơn 40 lời mời đóng phim. Trong khi đó, Park Shin Hye không có hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức hay luật pháp, nhưng chỉ vì kết hôn sinh con mà chịu sự hắt hủi trong giới, việc làm ít đi và thậm chí bị dư luận chỉ trích gay gắt "đánh mất hình tượng", không còn phù hợp với vai nữ chính trên màn ảnh. Trước tình cảnh đó, Park Shin Hye mắt đỏ hoe, nghẹn ngào đứng trên sân khấu lễ trao giải bày tỏ thẳng thắn rằng việc kết hôn đã đe dọa sự nghiệp của cô và cảm ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ, dành sự yêu mến cho 1 người phụ nữ đã lập gia đình, sinh con.

Park Shin Hye chẳng vướng bê bối gì vẫn bị hắt hủi trong ngành. Lý do là vì cô kết hôn và sinh con. Ảnh: KoreaBoo.

Không chỉ cán cân dư luận bao dung với nam giới Hàn Quốc, ngay cả cơ hội phát triển sự nghiệp cũng được cho là nghiêng hẳn về phái mạnh. Tại Hàn Quốc, cát-xê của nam diễn viên cao gấp nhiều lần đồng nghiệp nữ. Chỉ cần một bộ phim thành công, các sao nam có thể lập tức bước vào hàng ngũ ngôi sao hạng A. Trong khi đó, nữ diễn viên dù sở hữu nhiều tác phẩm nổi bật vẫn phải nỗ lực gấp nhiều lần để giành lấy vị trí tương đương, thậm chí không ít người vẫn chật vật tìm kiếm cơ hội vươn lên.

Theo tờ Nate, Kim Soo Hyun từng nhận mức cát-xê 500 triệu won (khoảng 10,2 tỷ đồng) cho một tập phim trong dự án That Nigh. Đáng nói, con số 500 triệu won này mới chỉ là mức tối thiểu, bởi những khoản lợi nhuận từ quảng cáo hay bản quyền thuộc về anh vẫn chưa được tính đến. Trong khi đó, ở showbiz Hàn hiện nay, rất khó để tìm được một gương mặt nữ diễn viên hạng A được trả thù lao trên 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng) cho một tập phim.

Kim Soo Hyun và các nam diễn viên tại Hàn có cát-xê đóng phim cao gấp nhiều lần nghệ sĩ nữ. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo