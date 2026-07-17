Rộ tin 2 nàng hậu nhà Sen Vàng "bằng mặt không bằng lòng", chính chủ nói gì?

Một khoảnh khắc trên thảm đỏ kéo 2 nàng hậu Vbiz vào ồn ào.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu La Ngọc Phương Anh cùng xuất hiện trên thảm đỏ Vietnam Beauty Fashion Fest XV bất ngờ viral khắp mạng xã hội. Chỉ từ vài giây tương tác ngắn ngủi, nhiều cư dân mạng đã đặt nghi vấn hai nàng hậu nhà Sen Vàng xảy ra mâu thuẫn.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Á hậu Phương Anh đã đứng sẵn ở khu vực thảm đỏ để chụp hình. Ít giây sau, Ý Nhi được ekip dẫn đến vị trí này. Vừa xuất hiện, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 lập tức cúi đầu chào những người xung quanh trước khi chuẩn bị tạo dáng trước ống kính. Đúng thời điểm đó, La Ngọc Phương Anh quay đầu nhìn về phía Ý Nhi. Tuy nhiên, biểu cảm của nàng Á hậu nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi.

Biểu cảm của Phương Anh khi Ý Nhi xuất hiện dấy lên loạt tranh cãi

Một số cư dân mạng cho rằng Phương Anh có thái độ lạnh nhạt, không đáp lại cái cúi đầu của Ý Nhi, từ đó đặt nghi vấn cả hai đang có mâu thuẫn hoặc tồn tại drama phía sau. Không ít bình luận cho rằng cách ứng xử của Phương Anh có phần thiếu tự nhiên, thậm chí đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa hai người đẹp cùng thuộc một công ty quản lý.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Á hậu Phương Anh. Theo nhóm khán giả này, đoạn clip chỉ ghi lại một góc quay ngắn nên rất dễ gây hiểu lầm. Nhiều người chỉ ra rằng Ý Nhi khi đó đang cúi đầu chào ekip, phóng viên và những người đứng xung quanh khu vực tác nghiệp chứ không hướng trực tiếp về phía Phương Anh. Vì vậy, việc kết luận nàng Á hậu cố tình ngó lơ là chưa có đủ cơ sở.

Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng, La Ngọc Phương Anh đã trực tiếp để lại bình luận dưới đoạn clip để làm rõ sự việc. Cô chia sẻ: "Dạ chào mọi người. Em đã chào chị Nhi lúc chị Nhi còn chưa đi lên trên ạ. Lúc chị Nhi cuối đầu là chào anh Nam và phóng viên chứ không phải đang chào em. Mong mọi người không hiểu lầm ạ, em cảm ơn".

Phương Anh giải thích trước những luồng ý kiến trái chiều về thái độ với Ý Nhi

La Ngọc Phương Anh sinh năm 2005, quê An Giang. Người đẹp được biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 tại Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025). Trước khi ghi dấu ấn ở đấu trường nhan sắc này, cô từng đăng quang Á khôi Miss FPTU Cần Thơ và góp mặt tại Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Sau khi đăng quang Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2025, người đẹp tích cực đồng hành trong nhiều hoạt động của tổ chức Sen Vàng. Mới đây, cô cũng xuất hiện tại vòng Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 với vai trò đương kim Á hậu, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh năm nay.

La Ngọc Phương Anh đăng quang Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2025

Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định. Cô đăng quang Miss World Vietnam 2023 và trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2025. Sau khi kết thúc hành trình quốc tế, người đẹp tích cực trở lại với các hoạt động trong nước, thường xuyên góp mặt tại những sự kiện giải trí, thời trang cũng như các chương trình do công ty chủ quản Sen Vàng tổ chức.

Thời gian gần đây, Ý Nhi nhận được nhiều sự quan tâm khi liên tục xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, tự tin hơn sau thời gian du học tại Australia. Trên các nền tảng mạng xã hội, mỗi lần lộ diện của nàng hậu đều thu hút lượng lớn tương tác và trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng yêu sắc đẹp.

Hoa hậu Ý Nhi nhận nhiều chú ý mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện gần đây

Ảnh: FBNV, Chụp màn hình