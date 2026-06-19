Tình hình hiện tại của Ý Nhi và Anh Kiệt

Ý Nhi và Anh Kiệt đã có 9 năm đồng hành.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ loạt ảnh đi ăn trưa cùng bạn trai kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Mời cả nhà ăn trưa nhe ạ". Điều khiến cư dân mạng thích thú là màn bắt trend đáng yêu của cặp đôi khi cùng dùng hình ảnh các nhân vật hoạt hình để che mặt trong lúc chụp ảnh.

Dù không khoe ảnh cận mặt hay có những cử chỉ quá tình cảm, chỉ riêng việc Anh Kiệt xuất hiện trên trang cá nhân của Ý Nhi cũng đủ khiến người hâm mộ chú ý. Bởi từ trước đến nay, nàng hậu khá hạn chế đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên bạn trai lên mạng xã hội.

Ý Nhi và Anh Kiệt khoe ảnh hẹn hò tình tứ trên trang cá nhân

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây cũng là câu trả lời rõ ràng nhất cho những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm của cả hai thời gian qua. Sau gần một thập kỷ gắn bó, Ý Nhi và Anh Kiệt vẫn giữ cách yêu kín đáo nhưng bền chặt.

Nhiều người thích thú trước độ dễ thương của cả hai

Cách đây 1 ngày, tại sự kiện khởi động Miss Grand Vietnam 2026, trước câu hỏi liên quan đến nghi vấn được bạn trai cầu hôn, nàng hậu đã trực tiếp lên tiếng làm rõ.

Theo đó, Ý Nhi cho biết hình ảnh bầu trời xuất hiện dòng chữ "Marry Me" mà cô từng đăng tải trước đây không phải là tín hiệu báo hỷ như nhiều người suy đoán. Nàng hậu giải thích đó chỉ là khoảnh khắc cô vô tình chứng kiến khi đang ở Úc. Một người đã dùng trực thăng tạo khói trên bầu trời để cầu hôn người yêu và vì thấy khung cảnh quá đẹp nên cô lưu lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Bên cạnh, bà Phạm Kim Dung còn hài hước trêu nàng hậu: "Vậy là Kiệt cực lắm đó, phải làm tới lúc có trực thăng riêng để cầu hôn con". Ngay lập tức, Ý Nhi bật cười đáp lại: "Nên là chưa cầu hôn đâu ạ". Không dừng lại ở đó, nàng hậu còn khiến cả khán phòng thích thú khi gửi lời nhắn nhủ đến bạn trai: "Anh ơi cố lên". Chia sẻ này cho thấy Ý Nhi và bạn trai rất nghiêm túc cho mối quan hệ này.

Hoa hậu Ý Nhi lên tiếng về nghi vấn được cầu hôn

Chuyện tình của Ý Nhi và Anh Kiệt luôn nhận được nhiều sự quan tâm bởi cả hai đã gắn bó với nhau từ những năm tháng học trò. Trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc sống, cặp đôi vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau một cách bền bỉ và kín đáo.

Đáng chú ý, sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi không chọn giấu kín chuyện tình cảm như nhiều người đẹp khác. Ngay trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên trên cương vị tân hoa hậu, cô thoải mái xác nhận đã có bạn trai là Nguyễn Anh Kiệt, khi đó đang theo học tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Nàng hậu cho biết cả hai quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường và Anh Kiệt cũng chính là mối tình đầu của cô.

Chia sẻ về nửa kia, Ý Nhi từng dành nhiều lời khen ngợi. Cô cho biết Anh Kiệt sở hữu tính cách điềm đạm, trưởng thành và được gia đình giáo dục rất chỉn chu từ nhỏ. Điều khiến nàng hậu rung động chính là sự tri thức, chững chạc và bình tĩnh của bạn trai. Dù cùng độ tuổi nhưng theo Ý Nhi, Anh Kiệt luôn là người suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành hơn cô trong nhiều tình huống.

Ý Nhi và Anh Kiệt quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Khi Ý Nhi đối mặt với làn sóng tranh cãi liên quan đến những phát ngôn sau đăng quang, Anh Kiệt cũng trở thành cái tên được công chúng chú ý. Thay vì giữ im lặng, bạn trai nàng hậu đã lên tiếng bảo vệ người yêu bằng những chia sẻ đầy thấu hiểu.

Anh cho biết mối quan hệ giữa cả hai không chỉ đơn thuần là tình cảm tuổi trẻ mà còn được xây dựng trên sự đồng cảm và tin tưởng sau nhiều năm gắn bó. Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Anh Kiệt khẳng định bản thân không có suy nghĩ tiêu cực về những phát ngôn của Ý Nhi, đồng thời mong mọi người nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn. "Giữa tụi mình không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết mà ở đó còn có sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau", Anh Kiệt từng chia sẻ.

Không chỉ đồng hành trong những giai đoạn thuận lợi, Anh Kiệt còn luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng của bạn gái. Khi Ý Nhi quyết định sang Australia du học sau đăng quang, anh cùng gia đình nàng hậu có mặt tại sân bay để tiễn cô lên đường bắt đầu hành trình mới.

Đến thời điểm Ý Nhi trở về Việt Nam trong các kỳ nghỉ, Anh Kiệt cũng thường xuyên xuất hiện để đón bạn gái. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy tình cảm của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Không phô trương hay xuất hiện quá nhiều trên truyền thông, Anh Kiệt vẫn âm thầm đồng hành phía sau mỗi cột mốc đáng nhớ của Ý Nhi.

Trong nhiều sự kiện mà nàng hậu tham dự khi trở về nước, Anh Kiệt cũng được bắt gặp có mặt để ủng hộ. Hình ảnh chàng trai với phong cách giản dị, điềm đạm, luôn lặng lẽ dõi theo và hỗ trợ bạn gái khiến không ít khán giả dành thiện cảm. Sau nhiều năm bên nhau, chuyện tình của Ý Nhi và Anh Kiệt vẫn được xem là một trong những mối tình bền bỉ, kín đáo nhưng nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Anh Kiệt luôn xuất hiện trong những cột mốc quan trọng của Ý Nhi

Ảnh: Tổng hợp