Kim Bum ở Việt Nam đây rồi: Điển trai hết chỗ chê, xứng danh "nam thần thanh xuân" của cả 1 thế hệ

Trông Kim Bum vẫn trẻ trung và cực kỳ cuốn hút như thời anh đóng phim Vườn Sao Băng.

Vào tối ngày 18/6, nam diễn viên Hàn Quốc Kim Bum đã chính thức có mặt tại sân bay Nội Bài để chuẩn bị tham dự sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào ngày mai. Ngay từ khi xuất hiện, ngôi sao đình đám đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và phong thái thân thiện, Kim Bum còn ghi điểm tuyệt đối với một hành động đầy tinh tế. Trong lúc di chuyển giữa vòng vây người hâm mộ, một fan Việt không may bị vấp ngã. Nhận thấy tình huống này, nam diễn viên lập tức dùng tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, đồng thời hướng ánh mắt đầy lo lắng về phía người gặp sự cố để đảm bảo an toàn cho fan.

Kim Bum hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào tối ngày 18/6. Clip: BTC

Kim Bum diện cây đen đơn giản mà trẻ trung. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Đáp xuống sau chuyến bay dài nhưng anh vẫn cực kỳ tươi tắn. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Kim Bum vẫn trẻ trung và đáng yêu như thời đóng Vườn Sao Băng. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Nụ cười ngọt ngào khiến fan "chết chìm". Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Cận cảnh góc nghiêng cuốn hút. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy sự quan tâm của Kim Bum nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng chính sự chân thành, ấm áp và luôn đặt sự an toàn của người hâm mộ lên hàng đầu đã giúp anh ngày càng chiếm được tình cảm của khán giả Việt Nam.

Trước khi lên xe di chuyển về khách sạn, Kim Bum vẫn không quên nở nụ cười rạng rỡ và liên tục vẫy tay chào người hâm mộ đang đứng chờ bên ngoài sân bay. Sự thân thiện và gần gũi của nam diễn viên đã khép lại màn chào sân đầy ấn tượng trong lần trở lại Hà Nội này, khiến người hâm mộ càng thêm háo hức chờ đợi sự xuất hiện của anh tại sự kiện ngày mai.

Ảnh: BTC

Đây là lần thứ 2 Kim Bum đến Việt Nam trong năm qua. Ảnh: BTC

Anh nhận được tình yêu thương của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: BTC

Kim Bum lên xe về khách sạn nghỉ ngơi. Ảnh: BTC