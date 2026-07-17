Hoảng hốt không nhận ra nam ca sĩ YG bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam

Sau phiên tòa trước, ngoại hình của nam ca sĩ này đã có nhiều thay đổi.

Mới đây, Song Mino (WINNER) đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau một thời gian dài. Song Mino đã có mặt tại Tòa án Quận Tây Seoul ngày 14/7, đến để làm nhân chứng trong phiên tòa xét xử A - cấp trên của các nhân viên dịch vụ xã hội - người bị buộc tội vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Trước đó, bên công tố đã tiến hành điều tra dựa trên giả thuyết rằng A đã dung túng cho sự lơ là nhiệm vụ của Song Mino và cả hai đã thông đồng vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự. Phía Song Mino phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố: "Chúng tôi chưa bao giờ thông đồng". Song Mino thừa nhận quen biết A, cho biết đã báo cho A về tình trạng sức khỏe nên mới được tạo điều kiện cho nghỉ. Về các tương tác riêng tư với A như cùng nhau đi câu cá 2 ngày 1 đêm, dạy nhảy cho con của A và cho vay tiền, thành viên WINNER làm rõ: "Đó hoàn toàn dựa trên tình bạn của chúng tôi và không liên quan đến việc lơ là nghĩa vụ quân sự".

Song Mino trong phiên tòa ngày 14/7. Clip: JTBC

Song Mino phủ nhận chuyện thông đồng với quản lý A. Ảnh: CelebMedia

Nam ca sĩ nhà YG bị cáo buộc không đến làm việc đúng giờ và sao nhãng các nhiệm vụ quan trọng - bao gồm cả việc xử lý khiếu nại của người dân - trong thời gian làm việc với tư cách là nhân viên dịch vụ công tại cơ sở phúc lợi dân cư quận Mapo, Seoul, từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Theo các công tố viên, ca sĩ nhà YG đã vắng mặt không phép 102 ngày trong tổng số 430 ngày làm việc, tương đương gần 1/4 thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngay cả những ngày có mặt, anh cũng chỉ làm việc trong thời gian ngắn và thường xuyên ở trạng thái nằm nửa trên ghế chơi game rồi về sớm, không nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại phiên tòa hồi tháng 4, phía công tố đã đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù giam đối với Song Mino sau khi thành viên nhóm WINNER thừa nhận toàn bộ cáo buộc.

Trong phiên tòa hồi tháng 4, nam ca sĩ bị tuyên 1 năm 6 tháng tù giam. Ảnh: CelebMedia

Bên cạnh diễn biến phiên tòa, nhiều netizen tập trung sự chú ý đến ngoại hình gần đây của Song Mino. Có thể thấy rằng nam ca sĩ tăng cân rõ, xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi. Netizen xứ Hàn bình luận: "Không giống Song Mino chút nào", “Trông giống như ảnh ghép của AI”, “Chắc hẳn anh ta đang chịu nhiều áp lực”, “Thật đáng tiếc, hình tượng của anh ấy từng rất tốt và âm nhạc cũng rất hay...

Với việc thừa nhận có hành vi làm trái luật Bộ Quốc phòng, Song Mino đã chính thức đặt dấu chấm hết sự nghiệp đỉnh cao của mình. Không chỉ vậy, anh còn đứng trước nguy cơ đi tù, có tiền án tiền sự. Nhiều khán giả nhận định, sự nghiệp của nam ca sĩ 9X coi như xong, không thể cứu vãn nổi sau bê bối nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Tại Hàn Quốc, trốn tránh hoặc bỏ bê nghĩa vụ quân sự là "trọng tội" không thể tha thứ. Từng có nhiều ngôi sao danh bại thân liệt, bị cấm cửa vĩnh viễn ở Kbiz vì không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định như Steve Yoo, MC Mong, Ravi (VIXX)...

Netizen ngạc nhiên trước vẻ ngoài khác lạ của Song Mino. Ảnh: Starnews

Song Mino sinh năm 1993, ra mắt cùng WINNER khi vừa tròn 21 tuổi. Xuyên suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, anh cùng nhóm cho ra lò nhiều bản hit "làm mưa làm gió" trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó không thể không nhắc tới bản hit quốc dân người người nhà nhà ở Hàn Quốc đều thuộc REALLY REALLY, cùng các ca khúc Empty, Millions. Bên cạnh đó, Song Mino cũng thể hiện kỹ năng truyền hình xuất sắc bằng cách tích cực tham gia vào nhiều chương trình giải trí như Tân Tây Du Ký, 2 Ngày 1 Đêm. Sau bê bối của Song Mino, hiện tại WINNER đang tiếp tục hoạt động với đội hình 3 thành viên.

Ảnh: News1