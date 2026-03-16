Ca sĩ nhà YG thoải mái rong chơi dù sắp phải hầu toà, có nguy cơ ngồi tù?

Theo MyDaily, nam idol Song Mino (WINNER) đã tham dự buổi công chiếu VIP của phim Method Acting tại Megabox COEX ở Seoul vào ngày 13/3. Ca sĩ nhà YG Entertainment được cho là nhờ nhận lời mời từ người bạn thân là nam diễn viên Lee Dong Hwi - người đóng vai chính trong phim.

Mặc dù việc bạn bè thân thiết tham dự các buổi công chiếu phim là điều thường thấy, nhưng xét đến tình hình hiện tại của Mino, một số người có thể đặt câu hỏi liệu sự xuất hiện này có cần thiết hay không. Thành viên WINNER sắp phải hầu tòa, có nguy cơ ngồi tù vì trốn nghĩa vụ quân sự.

Theo các nguồn tin pháp lý, Tòa án Quận Tây Seoul sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào ngày 21/4 cho Mino và cấp trên Lee vì cáo buộc vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự. Phiên điều trần đầu tiên ban đầu được lên lịch vào ngày 24/3, nhưng tòa án đã chấp thuận yêu cầu hoãn phiên tòa từ nhóm luật sư của Mino.

Mino hiện đang bị cáo buộc không đến làm việc đúng giờ và sao nhãng các nhiệm vụ quan trọng - bao gồm cả việc xử lý khiếu nại của người dân - trong thời gian làm việc với tư cách là nhân viên dịch vụ công tại cơ sở phúc lợi dân cư quận Mapo, Seoul, từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Theo các công tố viên, ca sĩ nhà YG đã vắng mặt không phép 102 ngày trong tổng số 430 ngày làm việc.

Trên mạng xã hội, netizen không ngớt lời chỉ trích Mino, thậm chí lan sang cả người mời anh là Lee Dong Hwi: “Đúng là bạn thân đích thực, haha”, “Cả Lee Dong Hwi vì đã mời và Mino vì đã thực sự đến, điều đó chứng tỏ họ đúng là người cùng chí hướng", “Mọi người thường tạo dựng các mối quan hệ công việc ở những nơi như vậy mà? Lee Dong Hwi về cơ bản đang xây dựng một cây cầu cho Mino", “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã… Ôi, tôi phát ngán với ngành công nghiệp điện ảnh rồi", “Tôi không thể tin nổi cả người mời lẫn người đến dự, haha. Giờ tôi nhìn Lee Dong Hwi khác hẳn. Và sao Mino lại tự tin thế? Cậu ta có người đứng sau lưng à?”, Đây chính là đỉnh cao của văn hóa bạn bè thân thiết trong ngành giải trí, thật sự đấy", “Tôi là fan của WINNER, và thành thật mà nói, tôi đã mất hết thiện cảm với anh ta rồi, nhưng việc anh ta đến dự buổi ra mắt phim sau khi hoãn phiên tòa đến một tháng thì thật là vô lý. Và điều tệ nhất là anh ta vẫn chưa cắt tóc”, “Tất cả những bộ phim dựa trên mô típ ‘tình anh em’ Hàn Quốc này thật điên rồ”...

Từ cuối năm 2024, Dispatch đã "bóc phốt" Mino bỏ bê nghĩa vụ quân sự, ít khi đi làm, được cấp trên bao che và làm giả hồ sơ chấm công. Nhiều đồng đội tại Cơ sở Tiện lợi Cư trú Mapo cũng lên tiếng tố cáo hành động của Mino. Cấp trên họ Lee cho biết Song Mino nghỉ ốm theo đúng quy định, do xuất hiện các triệu chứng rối loạn lo âu xã hội, hoảng loạn và rối loạn lưỡng cực.

Tuy nhiên Dispatch đã tung tiếp bằng chứng "chí mạng" là ảnh Song Mino tiệc tùng ở tỉnh Gangwon vào tháng 8/2023. Trong bữa tiệc này, thành viên WINNER không mặc áo, để tóc dài, thỏa thích uống rượu và hút thuốc, phiêu theo nhạc của DJ. Dispatch cho rằng anh hoàn toàn không có triệu chứng lo âu xã hội hoặc rối loạn hoảng sợ. Song Mino cũng để tóc dài sai quy định quân đội, dành nhiều thời gian cho sở thích cá nhân như tập gym, tham gia nhóm chạy bộ.

Sau khi bị Dispatch phát giác, Song Mino đã phải chịu sự điều tra Cục Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc. Nam idol sinh năm 1993 tạm dừng hoạt động với nhóm, toàn bộ hoạt động của WINNER trong năm 2025 đều diễn ra với đội hình 3 thành viên. Đến ngày 31/12/2025, Song Mino chính thức bị khởi tố. Việc Song Mino bị khởi tố tiếp tục là 1 "cú đấm" chí mạng đối với sự nghiệp của anh. Tại Hàn Quốc, trốn tránh hoặc bỏ bê nghĩa vụ quân sự là "trọng tội" không thể tha thứ. Từng có nhiều ngôi sao danh bại thân liệt, thậm chí đi tù vì không thực hiện nghĩa vụ quân sự như Steve Yoo, MC Mong, Ravi (VIXX)...

Theo Luật nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc hiện hành, cá nhân tự ý rời khỏi nơi làm việc mà không có lý do chính đáng từ 8 ngày trở lên có thể bị phạt tù lên đến 3 năm. Mà nam ca sĩ đã tự ý nghỉ tổng cộng 102 ngày trong tổng số 430 ngày làm việc, chính vì vậy nên nguy cơ anh "xộ khám" là rất cao. Nhiều khán giả nhận định, sự nghiệp nam ca sĩ 9X coi như xong, không thể cứu vãn nổi sau bê bối nghiêm trọng nhất sự nghiệp.

