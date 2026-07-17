Danh tính 4 ca sĩ vừa qua đời trong quán bar

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của 4 ca sĩ nổi tiếng.

Sáng 17/7, CH7 News đưa tin, 1 vụ cháy vừa xảy ra cách đây ít ngày tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao, thuộc quận Chatuchak (Bangkok, Thái Lan) đúng thời điểm ban nhạc Tossakan đang biểu diễn. Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội theo phương ngang, khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian bên trong quán. Nhiều người hoảng loạn bỏ chạy, trong đó có những nạn nhân bị lửa bén cháy cả quần áo. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 30 phút mới khống chế được đám cháy.

Tính tới thời điểm hiện tại, vụ cháy quán bar ở Bangkok khiến ít nhất 33 người tử vong. Lực lượng chức năng cho biết phần lớn nạn nhân tử vong do hít phải khói, còn 1 số khác qua đời vì bỏng nghiêm trọng. Trong số các nạn nhân có 4 thành viên của ban nhạc Tossakan nổi tiếng Thái Lan. Được biết, ban nhạc này có 11 thành viên, thường xuyên biểu diễn tại quán bar vào tối Chủ nhật.

Ban đầu, Tossakan xác nhận thành viên Breeze đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Sau đó, ban nhạc này lần lượt công bố tin dữ về tay trống Nattapat Thamnita, nhạc công keyboard Pruttipong Phutmon và nam ca sĩ Thitiwat Kaewkanha.

Nữ ca sĩ Breeze là thành viên Tossakan đầu tiên qua đời trong thảm kịch. Ảnh: X

Trước đó, tay trống Nattapat Thamnita đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ngay sau vụ hỏa hoạn. Anh bị tổn thương phổi, gãy xương sườn và bỏng toàn thân, phải đặt ống nội khí quản và điều trị tại phòng hồi sức tích cực (ICU). Các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu chữa, nhưng cuối cùng Nattapat Thamnita vẫn không qua khỏi.

Về phần nhạc công keyboard Pruttipong Phutmon, ban đầu mọi người tưởng anh đã được đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó xác định nam nghệ sĩ không thể thoát ra khỏi quán và tử vong.

Và mới đây nhất, ban nhạc Tossakan vừa xác nhận nam ca sĩ Thitiwat Kaewkanha - giọng ca chính của nhóm đã trút hơi thở cuối cùng sau 1 thời gian điều trị những vết thương nghiêm trọng từ vụ hỏa hoạn. Được biết, nam ca sĩ xấu số bị bỏng nặng trên 80% cơ thể và đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể chiến thắng số phận.

Nhạc công keyboard Pruttipong Phutmon, tay trống Nattapat Thamnita và nam ca sĩ Thitiwat Kaewkanha (từ trái sang phải) lần lượt qua đời sau 1 thời gian điều trị. Ảnh: CH7 News

Chia sẻ với báo chí, trưởng nhóm cho biết Tossakan đang biểu diễn thì đám cháy bùng phát. Thành viên ban nhạc là những người đầu tiên phát hiện sự cố và lập tức hô hoán mọi người chạy thoát thân.

“Tôi lúc đó đang ở phía dưới sân khấu để ghi danh sách bài hát. Chỉ khoảng 10–15 giây sau, hiện trường trở nên hỗn loạn. Khách hàng đồng loạt chạy về hai lối thoát phía trước và cả cửa phía sau” , thủ lĩnh ban nhạc Tossakan cho hay.

Giới chức địa phương đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó xem xét vật liệu trên trần, các lối thoát hiểm và tình trạng đăng ký hoạt động của quán bar nơi xảy ra thảm kịch thương tâm.

Hình ảnh tại hiện trường vụ hỏa hoạn khiến công chúng không khỏi rùng mình. Ảnh: X

Nguồn: CH7 News