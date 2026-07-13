Tài tử Công Viên Kỷ Jura qua đời ở tuổi 78

"Tiến sĩ Alan Grant" của phim Công Viên Kỷ Jura qua đời chỉ 2 tháng sau khi tuyên bố mình đã khỏi bệnh ung thư.

Page Six đưa tin tài tử Sam Neill của phim bom tấn Công Viên Kỷ Jura (1993) đã qua đời vào ngày 13/7 tại Sydney, Úc. Ông qua đời trong vòng tay của gia đình, hưởng thọ 78 tuổi. Trên mạng xã hội, người nhà thông báo: "Sự ra đi của Sam đến đột ngột và bất ngờ, nhưng điều an ủi là ông đã không còn đau đớn vì bệnh ung thư nữa. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các nhân viên tại Bệnh viện tư nhân St Vincent vì sự chăm sóc tận tình chu đáo. Gia đình mong nhận được sự riêng tư trong thời gian phải đối mặt với mất mát to lớn này”.

"Tiến sĩ Alan Grant" của phim Công Viên Kỷ Jura qua đời chỉ 2 tháng sau khi tuyên bố mình đã khỏi bệnh ung thư lympho tế bào T miễn dịch mạch máu - một dạng u lympho hiếm gặp và ác tính. “Tôi đã sống chung với một loại ung thư hạch đặc biệt khoảng 5 năm nay và tôi đã phải trải qua hóa trị, một quá trình khá khổ sở nhưng nó đã giúp tôi sống sót” - tài tử gạo cội chia sẻ với kênh 7News của Úc vào tháng Tư.

Sam Neill qua đời vì căn bệnh ung thư, hưởng thọ 78 tuổi. Ảnh: Page Six

Tên tuổi ông gắn liền với vai diễn Tiến sĩ Alan Grant của bom tấn Công Viên Kỷ Jura. Ảnh: Page Six

Sam Neill - người sinh năm 1947 tại hạt Tyrone, Bắc Ireland - đã buộc phải tìm phương pháp điều trị thay thế khi các bác sĩ nói với ông rằng hóa trị không còn hiệu quả nữa. Sau đó, ông tham gia vào một thử nghiệm liệu pháp tế bào T CAR – một hình thức miễn dịch trị liệu huấn luyện tế bào T tiêu diệt tế bào ung thư. “Tôi cảm thấy bối rối và dường như mình sắp phải rời đi, điều đó rõ ràng là không lý tưởng chút nào. Tôi vừa mới đi chụp chiếu và kết quả cho thấy không có tế bào ung thư trong cơ thể, đó là một điều kỳ diệu” - ông suy ngẫm về sự thành công của thử nghiệm lâm sàng.

Sam Neill còn hào hứng tuyên bố đã đến lúc nhận phim mới. Trước đó, tài tử từng nói rằng ông "hoàn toàn không sợ" cái chết khi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư: “Tôi biết mình có nó, nhưng tôi không thực sự quan tâm đến nó". Và quả thật, ông vẫn luôn vui vẻ, lạc quan cho đến tận giây phút cuối cùng. Chỉ mới vào ngày 11/6, ông còn tham gia lễ vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Úc, chụp ảnh với các ca sĩ Kate Ceberano, Vika và Linda Bull, Jenny Morris... Sự kiện vinh danh này được tổ chức để kỷ niệm 40 năm giải thưởng âm nhạc của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Úc.

Chỉ mới hồi tháng 6, ông tuyên bố khỏi bệnh, tham dự sự kiện và muốn nhận phim mới. Ảnh: Page Six

Sam Neill sinh ra ở Bắc Ireland nhưng chuyển đến New Zealand vào năm 1954. Ông được biết đến nhiều nhất với vai nhà cổ sinh vật học Alan Grant trong Công Viên Kỷ Jura (1993). Ông tiếp tục đảm nhận vai này trong các phần phim sau Jurassic Park III (2001) và Jurassic World: Dominion (2022).

Ông còn đóng vai chính trong phim Hồi ký của người vô hình, vai diễn mang về cho ông đề cử giải Saturn năm 1993 từ Viện Hàn lâm Khoa học viễn tưởng, Kỳ ảo và Phim kinh dị. Sam Neill cũng tham gia diễn xuất trong loạt phim đoạt giải BAFTA Peaky Blinders, vào vai Thanh tra Chester Campbell trong 12 tập phim từ năm 2013 đến năm 2014. Gần đây, ông xuất hiện trong các loạt phim ngắn như Apples Never Fall, Untamed và The Twelve. Ông nằm trong danh sách diễn viên bom tấn Godzilla X Kong: Supernova dự kiến phát hành năm 2027, nhưng vai diễn vẫn được giữ bí mật.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Tài tử gạo cội có gia tài điện ảnh đáng nể. Ảnh: Page Six

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết Sam Neill sẽ được "tưởng nhớ và thương tiếc mãi mãi". Trên mạng xã hội X, Thủ tướng viết: “Sam Neill đã tham gia diễn xuất trong rất nhiều bộ phim truyền hình Úc được yêu thích và ông ấy đã chiếm được một vị trí đặc biệt trong trái tim người Úc. Với giọng điệu hóm hỉnh và sâu sắc, Sam Neill đã chiến đấu với bệnh tật bằng chính phẩm giá, sự hài hước và niềm tin đã tạo nên sức mạnh cho mọi màn trình diễn của ông ấy. Ông sẽ được thương tiếc và nhớ mãi. Mong ông yên nghỉ”.