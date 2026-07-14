Sững sờ tin nam diễn viên vừa qua đời sau 6 năm cưới

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên đình đám.

Sáng 14/7, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Josh Grisetti vừa đột ngột qua đời do tự tử sau 6 năm kết hôn. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 45, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ trên khắp nước Mỹ.

Trước đó, nam tài tử đã để lộ nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Vài ngày trước khi qua đời, anh bất ngờ xin rút khỏi ekip sản xuất vở nhạc kịch Legally Blonde: The Musical vì lý do cá nhân. Dàn diễn viên trong ekip khi đó đã có động thái tri ân dành cho những đóng góp của Josh Grisetti. Họ cầm hình ảnh nam diễn viên, rồi cùng đứng trên sân khấu hô vang: “Chúng tôi yêu anh, Josh!”. Trên trang cá nhân, Josh Grisetti cho biết đã không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến tình cảm mà các anh em nghệ sĩ trong đoàn dành cho mình. Đồng thời, nam diễn viên nhấn mạnh, chính sự quan tâm của các thành viên trong ekip Legally Blonde: The Musical đã tiếp thêm sức mạnh cho anh trong lúc “trái tim đang đau đớn”. Qua đây, nhiều khán giả nhận định, tài tử Josh Grisetti đã trải qua 1 giai đoạn bất ổn, đầy khó khăn ngay trước khi qua đời.

Josh Grisetti qua đời đột ngột ở tuổi 45 do tự tử. Ảnh: Pagesix

Cái chết đột ngột của nam diễn viên đã gây ra cú sốc lớn cho làng giải trí Mỹ. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp thân thiết hiện đang có động thái tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ. Nam diễn viên Rob McClure không khỏi bàng hoàng trước cái chết của người anh em chí cốt: “Tôi thậm chí còn chưa sẵn sàng để hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trái tim tôi hướng về vợ và gia đình anh ấy khi họ đang phải đối mặt với nỗi đau đớn tột cùng. Tôi và Josh Grisetti đã có nhiều kỷ niệm đẹp trong công việc. Chúng tôi đóng vai anh em trên sân khấu suốt nhiều năm. Tôi còn được chứng kiến Josh Grisetti truyền cảm hứng cho các sinh viên và từng có vinh dự được làm phù rể trong đám cưới của anh ấy. Chúng tôi yêu anh, Josh. Đây đúng là 1 nỗi mất mát không gì đong đếm nổi”. Được biết, ngoài diễn xuất, Josh Grisetti còn đứng lớp nhiều năm và tham gia đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.

Trong khi đó, nữ diễn viên Ariana DeBose bày tỏ: “Xin gửi tình yêu thương và lời chia buồn sâu sắc tới những người thân yêu nhất của anh ấy” . Còn nữ diễn viên Donna Murphy cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi nhận được tin dữ: “Ôi Chúa ơi. Tin tức này khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh ấy là 1 nghệ sĩ tuyệt vời và vô cùng tài năng. Gia đình Josh và những người thân yêu nhất của anh ấy đều ở trong trái tim tôi vào lúc này”.

Đồng nghiệp không khỏi đau xót, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ tài hoa. Ảnh: Pagesix

Josh Grisetti sinh năm 1981 tại Washington DC (Mỹ). Vào năm 2004 khi vừa tròn 23 tuổi, anh tốt nghiệp ngành Nghệ thuật nhạc kịch ở Nhạc viện Boston.

Nam nghệ sĩ dần nổi tiếng từ năm 2015 sau khi có màn biểu diễn đầy ấn tượng trên sân khấu Broadway qua vở diễn It Shoulda Been You. Vai diễn này đã mang về cho Josh Grisetti giải thưởng danh giá ở Theatre World cùng với nhiều đề cử quan trọng ở Drama Desk và Outer Critics Circle.

Trên mặt trận truyền hình, nam tài tử đình đám ghi dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn trong bộ phim sitcom The Knights of Prosperity của đài ABC hồi năm 2007. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi qua vai diễn trong mùa cuối của series phim truyền hình ăn khách The Marvelous Mrs. Maisel.

Về tình duyên, Josh Grisetti kết hôn với người môi giới bất động sản tên Mackenzie Grisetti hồi tháng 2/2020.

Josh Grisetti qua đời sau 6 năm kết hôn. Ảnh: Pagesix

Nguồn: Pagesix