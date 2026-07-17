Chuyện gì đang xảy ra với NTK Hoàng Tony?

Những động thái lạ của NTK Hoàng Tony khiến netizen không khỏi tò mò.

Những ngày gần đây, cái tên Hoàng Tony bất ngờ trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Không phải vì một bộ sưu tập mới hay màn xuất hiện trên thảm đỏ, điều khiến nhiều người tò mò lại là việc nam nhà thiết kế gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội suốt gần một tháng.

Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất trên Facebook cá nhân của Hoàng Tony đã cách đây gần 1 tháng. Trên các nền tảng khác như TikTok, nam nhà thiết kế cũng không có thêm bất kỳ cập nhật nào về công việc hay cuộc sống sau ngày 19/6.

NTK Hoàng Tony đã "biến mất" khỏi mạng xã hội gần 1 tháng qua

Lần gần nhất Hoàng Tony xuất hiện trước công chúng là vào ngày 19/6 khi tham dự một sự kiện thời trang. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ loạt hình ảnh ngồi hàng ghế khách mời với dòng trạng thái: "Luôn muốn chọn cho bản thân những điều vui vẻ nhỏ nhất từ những người yêu thương xung quanh".

Đáng chú ý hơn, chỉ một tuần sau đó, vào ngày 26/6, fanpage chuyên kinh doanh các thiết kế thời trang của Hoàng Tony bất ngờ đăng tải thông báo gây xôn xao.

Theo nội dung bài viết, thương hiệu thông báo "trả mặt bằng", đồng thời triển khai chương trình thanh lý toàn bộ đầm dạ hội với mức giảm giá lên đến 80%. Cuối bài đăng còn xuất hiện dòng thông báo: "Chúng tôi sẽ ngừng hoạt động sau 7 ngày nữa. Tạm biệt và biết ơn mãi mãi".

Thông tin này nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó thương hiệu của Hoàng Tony vẫn hoạt động khá đều đặn, thường xuyên giới thiệu các thiết kế mới và cập nhật hình ảnh nghệ sĩ diện trang phục.

Cửa hàng kinh doanh của NTK Hoàng Tony thông báo ngưng hoạt động

Việc cửa hàng kinh doanh thông báo đóng cửa trong khi bản thân Hoàng Tony cũng gần như "ở ẩn" trên mạng xã hội khiến nhiều đồn đoán xuất hiện. Dưới các bài đăng cũ trên Facebook và TikTok, nhiều tài khoản liên tục để lại bình luận hỏi thăm tình hình của nam nhà thiết kế, bày tỏ sự tò mò về lý do anh đột ngột im ắng cũng như tương lai của thương hiệu.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hoàng Tony vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến việc ngừng hoạt động của cửa hàng hay sự vắng bóng trên mạng xã hội. Chính vì vậy, những động thái liên tiếp kể trên càng khiến cư dân mạng bàn tán, chờ đợi một lời giải thích từ nam nhà thiết kế.

Những động thái lạ của NTK Hoàng Tony khiến netizen không khỏi tò mò

Hoàng Tony là gương mặt quen thuộc trong giới thời trang Việt, đặc biệt ở lĩnh vực thiết kế trang phục dạ hội và váy dành cho các hoa hậu, người đẹp. Anh sở hữu thương hiệu thời trang mang tên HOANG TONY tại TP.HCM, theo đuổi phong cách gợi cảm với những thiết kế cắt xẻ, đính kết cầu kỳ. Trong nhiều năm qua, các sáng tạo của Hoàng Tony thường xuyên xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp, sự kiện giải trí và trên thảm đỏ của nhiều nghệ sĩ Việt.

Ảnh: FBNV