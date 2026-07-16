Thông báo nóng từ Hoa hậu Mai Phương

Hoa hậu Mai Phương có chia sẻ mới liên quan đến hành trình sắp tới.

Chiều 16/7, Hoa hậu Mai Phương bất ngờ đăng một thông báo quan trọng liên quan đến sự nghiệp. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình hoạt động của Miss World Vietnam 2022. Cụ thể, trên trang cá nhân, Mai Phương chính thức thông báo đã chấm dứt hợp tác với đơn vị quản lý từng đồng hành cùng cô trong thời gian qua.

Theo thông báo, kể từ ngày 10/7/2026, hợp đồng quản lý độc quyền giữa Mai Phương và đơn vị đồng hành trước đây đã chính thức hết hiệu lực theo đúng quy định pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng. Đơn vị này chung nhà với Phương Mỹ Chi, Lan Khuê và cũng là nơi Mai Phương đã chọn đầu quân sau khi rời Sen Vàng. Mai Phương bày tỏ sự trân trọng đối với đơn vị quản lý cũ vì đã đồng hành cùng mình trong một chặng đường đáng nhớ. Cô cũng gửi lời chúc đơn vị gặt hái thêm nhiều thành công, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, yêu thương và đồng hành từ khán giả, đối tác trong hành trình mới.

Về định hướng sắp tới, Mai Phương chia sẻ sắp tới sẽ hoạt động độc lập: "Kể từ thời điểm này, mọi hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại của Mai Phương sẽ được vận hành độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của Mai Phương và đội ngũ nhân sự mới".

Hoa hậu Mai Phương thông báo hoạt động độc lập sau gần 2 năm đầu quân vào công ty chung với Lan Khuê, Phương Mỹ Chi...

Hoa hậu Mai Phương dạo này

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là cái tên không quá xa lạ với cộng đồng fan sắc đẹp. Mai Phương từng tham gia Hoa hậu Việt Nam và đạt vị trí top 5, sau đó cô tái xuất và xuất sắc giành vị trí Miss World Vietnam 2022 . Mai Phương đại diện Việt Nam đến với đấu trường Miss World nhưng thành tích không quá nổi bật, dừng chân ở top 40. Tuy nhiên, sau khi thực hiện trách nhiệm chinh chiến quốc tế, Mai Phương bất ngờ "im hơi lặng tiếng", ít xuất hiện cùng các nàng hậu cùng công ty quản lý.

Đến tháng 8/2024, Mai Phương chính thức công báo đã rời công ty Sen Vàng để theo đuổi đam mê ca hát và định hướng mới trong công việc. Mai Phương đầu quân vào công ty chung với các nghệ sĩ như Thu Phương, Phương Mỹ Chi, Lan Khuê, DTAP... Sau khi Mai Phương thông báo thì bà Phạm Kim Dung cũng xác nhận thông tin "con cưng" đã rời đi từ 29/6/2024. Tuy nhiên, khi đó các hợp đồng nghĩa vụ và trách nhiệm còn liên quan bao gồm những hoạt động thương mại đã ký kết diễn ra trước đây và vẫn còn thời hạn sử dụng, Mai Phương sẽ tiếp tục hoàn thành cho đến hạn. Sau hơn 1 tháng kể từ khi Mai Phương đăng thông báo chính thức, bà Phạm Kim Dung đã hủy follow nàng hậu.

Mai Phương rời Sen Vàng sau khi thực hiện nhiệm vụ chinh chiến quốc tế

Mai Phương từng cho ra mắt sản phẩm, định hướng theo con đường ca hát nhưng chưa để lại ấn tượng. Hồi tháng 4/2026, Mai Phương gây chú ý khi xuất hiện trong phim điện ảnh Trùm Sò. Dự án này đạt mức doanh thu không mấy khả quan, vai diễn của Mai Phương cũng chưa để lại điểm nhấn với khán giả.

Khi sang công ty mới, Mai Phương từng thử sức với vai trò ca sĩ

Gần đây, cô tham gia dự án điện ảnh Trùm Sò

Cách đây không lâu, Mai Phương gây lo lắng đăng clip xuất hiện với khuôn mặt nhợt nhạt, thần sắc mệt mỏi. Nàng hậu cho biết thường xuyên rơi vào trạng thái khó vào giấc, ngủ không sâu, khiến cơ thể không ngủ năng lượng. Đáng nói, dù có những ngày đã ngủ trên 10 tiếng, cô vẫn cảm thấy buồn ngủ vào buổi sáng và không thể tỉnh táo.

“Tôi rất là khó chịu vì tôi khó ngủ quá, không thể ngủ sâu giấc. Tôi không hiểu sao có một ngày tôi phải lên tìm cách, nhưng tôi cần một cách hữu hiệu nhất chứ. Tôi bị tình trạng tối sẽ khó vô giấc và khó ngủ, nên buổi sáng dù có thể đã ngủ trên 10 tiếng rồi nhưng vẫn buồn ngủ và tôi phải tập uống cafe để tỉnh nhưng cũng không tỉnh. Giấc ngủ thật sự đang là vấn đề lớn của tôi", Mai Phương cho hay.

Mai Phương hoạt động khá bình lặng trong thời gian qua

Ảnh: FBNV