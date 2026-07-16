Đoạn clip hẳn khiến Kylie Jenner phải nổi cơn lôi đình!

Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023 và vẫn bền chặt đến nay.

Rạng sáng ngày 15/7 (giờ Việt Nam), Timothée Chalamet đã đến sân AT&T ở Dallas, Mỹ để xem trận đấu bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha. "Chàng thơ" Hollywood diện chiếc áo khoác retro của đội tuyển Pháp, kết hợp phong cách tối giản nhưng đậm chất điện ảnh. Nam diễn viên có gốc gác Pháp nên đã đến cổ vũ, nhưng đáng tiếc là Pháp đã để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2.

Bên cạnh việc xem trận đấu, Timothée Chalamet còn vào hậu trường giao lưu với đội cổ vũ Dallas Cowboys Cheerleaders - thuộc đội bóng bầu dục Dallas Cowboys - chủ sân AT&T. Dallas Cowboys Cheerleaders chính là đội cổ vũ nổi tiếng nhất thế giới, có danh tiếng riêng vượt ra khỏi đội thể thao gốc. Dallas Cowboys Cheerleaders quy tụ những cô nàng xinh đẹp và nóng bỏng, diện trang phục cổ vũ nổi bật, được mệnh danh là America's Sweethearts - người tình của nước Mỹ. Đội còn sở hữu series truyền hình riêng cực hot trên Netflix, được đón nhận trên toàn cầu.

Timothée Chalamet giao lưu với những cô nàng hoạt náo viên nóng bỏng trong hậu trường. Clip: Instagram

Liệu Kylie Jenner có "ghen nổ mắt" với khung hình này? Ảnh: Instagram

Chính vì vậy, khi đoạn clip Timothée Chalamet giao lưu với Dallas Cowboys Cheerleaders viral, fan nhanh chóng đùa rằng điều này sẽ khiến Kylie Jenner nổi giận. Trong clip, có thể thấy rằng "chàng thơ" Hollywood đã cùng vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh với những mỹ nhân xinh đẹp nóng bỏng của đội cổ vũ. Bên dưới bài đăng, thậm chí còn có nhiều bình luận mỉa mai, so sánh Kylie Jenner với các cô nàng hoạt náo viên. Dù vậy, đây cũng chỉ là nhận định hài hước, bởi rất khó có khả năng Kylie Jenner phải ghen tỵ với các cô nàng hoạt náo viên Dallas Cowboys Cheerleaders.

Ảnh: Instagram

Các cô nàng Dallas Cowboy Cheerleaders có thể rất xinh đẹp nóng bỏng...

... nhưng khó có thể làm Kylie Jenner tức giận được. Ảnh: Instagram

Kylie Jenner sinh năm 1997, là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới giải trí và mạng xã hội. Cô được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế của gia đình Keeping Up with the Kardashians trước khi xây dựng đế chế kinh doanh mỹ phẩm riêng. Với thương hiệu Kylie Cosmetics cùng sức ảnh hưởng khổng lồ trên các nền tảng số, Kylie Jenner đã trở thành tỷ phú và nhiều năm liền nằm trong nhóm những ngôi sao có sức hút hàng đầu thế giới.

Sinh năm 1995, Timothée Chalamet được xem là một trong những nam diễn viên tài năng nhất thế hệ trẻ của Hollywood. Anh gây tiếng vang với các tác phẩm như Call Me by Your Name, Little Women, Wonka và loạt phim Dune. Sở hữu ngoại hình lãng tử cùng phong cách nghệ thuật đặc trưng, Timothée Chalamet được người hâm mộ ưu ái gọi là "chàng thơ" của màn ảnh Hollywood.

Kylie Jenner là tỷ phú, còn Timothée Chalamet là diễn viên đình đám. Ảnh: Instagram

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 3 năm qua. Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name đã ra mắt gia đình của đối phương. Khi ấy, nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng được cho là rất ủng hộ chuyện tình này. Tới nay, bằng tình yêu ngọt ngào và chân thành, cặp đôi cũng đã khiến dư luận đảo chiều từ chỗ phản đối sang ủng hộ nhiệt liệt.

Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name hẹn hò từ năm 2023. Ảnh: Instagram

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 diễn ra hồi đầu năm nay, Timothée đã không ngần ngại gọi Kylie là người bạn đời trong bài phát biểu nhận giải Nam chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch). Trên sân khấu vinh danh, mỹ nam sinh năm 1995 hạnh phúc bày tỏ: "Gửi tới bố mẹ, gửi tới người bạn đời của tôi. Tôi yêu tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều". Phải tới khi thông tin cặp đôi đang chung sống với nhau như vợ chồng lộ ra, công chúng mới hiểu vì sao nam thần Call Me By Your Name lại dùng từ "bạn đời" để gọi Kylie.

Từ đây, tin đồn cặp đôi đã bí mật kết hôn xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng. Thế nhưng, ký giả của tờ Page Six lại nhấn mạnh, Kylie Jenner - Timothée Chalamet vẫn chưa làm đám cưới, đồng thời khẳng định: "Tuy chưa chính thức cưới nhau nhưng về cơ bản thì Kylie Jenner - Timothée Chalamet đang chung sống giống như đã kết hôn rồi. Họ mê mệt đối phương và luôn dính nhau như sam mọi lúc" .