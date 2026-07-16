Tóm gọn nàng thơ gen Z mặt mộc đi làm trợ lý cho chủ tịch showbiz, ra về bị ekip bỏ lại đứng lủi thủi 1 mình trên phố

Hình ảnh mới nhất của chủ tịch showbiz và nàng thơ gen Z gây bàn tán.

Ngày 15/7, tờ Sohu đưa tin Hoàng Tử Thao vừa chính thức lộ diện sau ồn ào bị cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt giữ, phạt 2.500 NDT (9,7 triệu đồng) về hành vi đỗ xe sai quy định, không tuân thủ biển báo cấm và thay đổi màu sơn thân xe trái quy định. Theo đó, cánh săn ảnh đã bắt gặp chủ tịch showbiz đến 1 studio làm việc, thử trang phục. Nàng thơ Từ Nghệ Dương cũng có mặt để hỗ trợ chồng với vai trò trợ lý. Cô để mặt mộc, búi tóc gọn gàng và ăn mặc giản dị.

Đáng chú ý, sau khi công việc kết thúc, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương lại không đi chung 1 xe để về cùng về nhà. Cặp đôi được trông thấy đứng trò chuyện với nhau vài câu rồi "anh sếp Cbiz" và các nhân viên lên xe sang đi mất, bỏ lại Từ Nghệ Dương đứng lủi thủi 1 mình chờ xe khác đến rước mình. Hình ảnh này gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Nhiều người thắc mắc tại sao Hoàng Tử Thao không nhường ôtô cho vợ đi trước và nghi vấn cặp đôi xảy ra trục trặc. Bên cạnh đó, cũng không ít netizen cho rằng Từ Nghệ Dương và Hoàng Tử Thao nhiều khả năng có lịch trình công việc khác nhau. Cho nên, họ mới không đi chung 1 xe.

Từ Nghệ Dương ăn mặc giản dị, để mặt mộc đi hỗ trợ công việc cho Hoàng Tử Thao. Ảnh: Sohu.

Sau khi kết thúc lịch trình, Hoàng Tử Thao và ekip của anh lên xe sang đi trước. Ảnh: Sohu

Trong khi đó, Từ Nghệ Dương lại trầm mặc, lủi thủi đi xe chỗ khác đặt xe. Ảnh: Sohu.

Hồi tháng 1 năm nay, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được cho biết trải qua giai đoạn lục đục hôn nhân, lâm vào tình cảnh khó khăn trong việc giao tiếp. "Anh sếp" và nàng thơ sinh năm 1997 đã có một cuộc chiến tranh lạnh căng thẳng, không ai muốn nói chuyện với ai gần nửa tháng. Nguyên nhân là Từ Nghệ Dương bất mãn với thái độ bất cần, trẻ con không đúng lúc đúng chỗ của anh chồng chủ tịch.

Đôi vợ chồng này từng bị quay được khoảnh khắc kẻ trước người sau, mặt nặng mày nhẹ, không ai nói với ai 1 lời nào khi xuất hiện cùng nhau. Lúc bắt gặp ống kính của team qua đường, Từ Nghệ Dương sượng trân, biểu cảm cứng đờ, buồn bã như muốn khóc tới nơi. Họ bị nghi xảy ra cãi vã trong chuyến đi trượt tuyết. Dù sau đó, Hoàng Tử Thao phủ nhận cự cãi với vợ, nhưng công chúng vẫn cảm nhận được sự bất ổn trong mối quan hệ của 2 nghệ sĩ.

Trước đó, Từ Nghệ Dương cũng không giấu được sự khó chịu với chồng khi cùng quay showbiz thực tế. Trong chương trình, nàng thơ này đã nhờ ông xã xem bản đồ và chỉ đường cho cô khi đang lái xe. Trước lời nhờ vả của vợ, Hoàng Tử Thao chẳng những không giúp mà còn quay sang chỉ trích Từ Nghệ Dương giả vờ dễ thương. Thái độ của chồng khiến Từ Nghệ Dương tủi thân, im lặng tự làm mọi thứ trong suốt chuyến đi.

Vợ chồng Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương từng xảy ra trục trặc vào tháng 1 năm nay. Ảnh: Sina.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Giữa tháng 10/2025, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương là cặp sao hot nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu