Song Joong Ki gia trưởng và thô lỗ cỡ này, Song Hye Kyo và vợ Tây có "tháo chạy" cũng chẳng thấy lạ?

Tính cách của Song Joong Ki đang gây bàn tán xôn xao trong dư luận sau khi nghi vấn anh ly hôn lần 2 nổ ra.

Song Joong Ki vừa bất ngờ dính tin đồn ly hôn bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders - vào ngày 14/7. Tin đồn bùng lên từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Song Joong Ki chưa đưa ra phản hồi về tin đồn liên quan tới hôn nhân đổ vỡ.

Đáng chú ý, giữa lúc thông tin về cuộc hôn nhân với Katy Louise Saunders trở thành chủ đề nóng, nhiều cư dân mạng đã đồng loạt nhắc lại những phát ngôn và hành động gây tranh cãi của Song Joong Ki trong quá khứ. Một bộ phận khán giả cho rằng nam diễn viên từng nhiều lần có phát ngôn, hành động gia trưởng và thiếu sự tôn trọng đối với phụ nữ. Từ đó, không ít ý kiến đặt dấu hỏi liệu chính tính cách của tài tử Bogotá: City of the Lost có phải là nguyên nhân khiến các cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ đầy chóng vánh. Nam diễn viên và Song Hye Kyo ly hôn chỉ sau 1 năm 8 tháng chung. Trong thông cáo gửi đến công chúng, minh tinh Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho biết nguyên nhân đường ai nấy đi với Song Joong Ki là do tính cách khác biệt.

Cách cư xử của Song Joong Ki trong chuyện tình cảm bị cho là có vấn đề. Ảnh: Instagram.

Thô lỗ, kém trân trọng vợ Katy Louise Saunders

Sau khi tái hôn, mỗi lần xuất hiện, Song Joong Ki đều mang vợ con ra khoe với nhiều chi tiết trùng lặp như khả năng thành thạo ngoại ngữ và sự đảm đang của bà xã, ngoại hình các bé... Thế nhưng, nam diễn viên Cậu Út Nhà Tài Phiệt lại bị đánh giá là người "hai mặt". Anh một mặt dùng vợ con để đánh bóng tên tuổi và gây chú ý, nhưng mặt khác lại đổ lỗi cho họ là người cản bước sự nghiệp của mình.

Năm 2023, trong cuộc phỏng vấn với tờ Sina, Song Joong Ki thẳng thắn cho rằng nghệ sĩ sẽ mất việc sau khi kết hôn. "Trong ngành giải trí, làm chồng và làm cha đồng nghĩa bạn sẽ mất việc", tài tử Hậu Duệ Mặt Trời nhấn mạnh. Phát ngôn của Song Joong Ki khiến nhiều người cảm thấy bức xúc. Trên mạng xã hội, cư dân mạng Hàn Quốc cạn lời trước quan điểm phiếm diện của Song Joong Ki. Bởi lẽ sau khi lấy vợ và có con, anh vẫn đóng phim, quay quảng cáo đều đều không hề bị ảnh hưởng gì. Thậm chí, khán giả chỉ ra có rất nhiều nam diễn viên vẫn giữ vững sức hút, đạt đến đỉnh cao sự nghiệp sau khi kết hôn, điển hình là Hyun Bin.

Không chỉ vậy, dân tình còn soi ra trong 1 video lên sóng trên kênh YouTube Hello Choi Hwa Jung hồi tháng 12/2024, Song Joong Ki khoe về kỹ năng nấu nướng của Katy Louise Saunders, nhưng thay vì gọi vợ thì anh lại gọi Katy là "người đó". Cách xưng hô của Song Joong Ki bị đánh giá xa cách, thô lỗ, kém tôn trọng và thiếu đi sự trân trọng đối với Katy Louise Saunders.

Chưa kể, thời điểm Song Joong Ki có phát ngôn gây tranh cãi này, vợ anh vừa mới sinh con đầu lòng. Do đó, câu trả lời của tài tử cũng bị cho là thiếu tế nhị đối với bà xã đã chịu nhiều đau đớn và mệt mỏi trong suốt quá trình mang thai, sinh con nhưng cuối cùng lại bị chồng nói làm anh "mất đi công việc".

Song Joong Ki gọi vợ là "người đó" trước truyền thông. Anh còn có phát ngôn ngầm đổ lỗi cho vợ con khiến sự nghiệp của mình sa sút. Ảnh: Newsen.

Chưa dừng lại ở đó, Song Joong Ki còn bị tố cố ý "xào couple" với bạn diễn nữ khác dù đã hẹn hò Katy Louise Saunders. Tài tử hàng đầu xứ Hàn công khai hẹn hò với Katy Louise Saunders từ cuối năm 2022, nhưng thực tế nam diễn viên đã tìm hiểu và ở bên người mới sau khi ly hôn Song Hye Kyo được 5-6 tháng. Theo phóng viên giải trí Lee Jin Ho, trong bữa ăn tối với các đồng nghiệp thuộc ekip Ro Ki Wan , nam diễn viên khẳng định rằng anh đã quen Katy được gần 3 năm (cuối năm 2019 đến đầu năm 2020).

Tuy nhiên trong suốt giai đoạn 2020-2022, Song Joong Ki liên tục vướng tin đồn hẹn hò 2 bạn diễn trong Vincenzo và Space Sweeper là Jeon Yeo Bin và Kim Tae Ri. Với Jeon Yeo Bin, nam diễn viên liên tục có hành động tình cảm với cô ở hậu trường. Hết phim rồi, Song Joong Ki vẫn gửi xe đồ uống ủng hộ Jeon Yeo Bin và biến màn hội ngộ tại Lễ trao giải Rồng Xanh thành cảnh phim ngôn tình.

Với Kim Tae Ri, Song Joong Ki cũng từng khiến công chúng không khỏi xôn xao khi đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh chăm chú theo dõi vlog đầu tiên của nữ diễn viên với vẻ mặt đầy thích thú. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đó là lần hiếm hoi, thậm chí được cho là lần đầu tiên Song Joong Ki công khai đăng hình liên quan đến một nữ diễn viên trên tài khoản cá nhân. Chính vì vậy, bài đăng lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán về mối quan hệ giữa hai ngôi sao.

Trong lúc hẹn hò Katy Louise Saunders, Song Joong Ki vẫn không hề tiết chế hành động gây hiểu lầm với bạn diễn nữ như Jeon Yeo Bin hay Kim Tae Ri. Ảnh: X.

Song Joong Ki gia trưởng, cấm đoán nửa kia ra đường sau 10h tối?

Tháng 9/2025, Song Joong Ki xuất hiện trên chương trình Yoo Yeon Seok's Weekend Comedy và tiếp tục gây tranh cãi khi chia sẻ quan điểm về việc người yêu ra ngoài sau 10h tối và đi uống rượu với người khác giới. Cụ thể, khi MC Yoo Yeon Seok đặt câu hỏi: "Nếu người yêu đi uống rượu với người khác giới thì sao?", Song Joong Ki đáp: "Điều đó thì tôi không quá để ý... nhưng 10 giờ tối là giờ đi ngủ rồi." Dù không trực tiếp phản đối, câu trả lời của nam diễn viên được nhiều người cho rằng ngầm thể hiện việc anh không ủng hộ nửa kia tụ tập uống rượu với người khác giới sau 10 giờ đêm.

Phát ngôn này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, leo lên vị trí top 2 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Cộng đồng mạng lập tức chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả chỉ trích Song Joong Ki là người có tư tưởng gia trưởng, áp đặt giới hạn thời gian ra ngoài và đối tượng gặp gỡ đầy vô lý với người yêu. Theo netizen, phụ nữ có cuộc sống riêng, có quyền tự quyết định việc họ đi đâu, làm gì và gặp ai miễn không có hành động vi phạm chuẩn mực đạo đức hay pháp luật. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng lên tiếng bênh vực nam diễn viên. Họ cho rằng yêu cầu nửa kia giữ khoảng cách với người khác giới của Song Joong Ki là điều bình thường. Còn việc hạn chế uống rượu khuya, đặc biệt sau 10 giờ tối, xuất phát từ sự quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của đối phương của nam diễn viên.

Song Joong Ki không đồng ý cho người yêu uống rượu với người khác giới sau 10h tối. Ảnh: Nate.

Nguồn: Sina, Nate