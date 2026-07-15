Haaland vượt hết Messi, Neymar và Ronaldo

World Cup 2026 làm thay đổi đáng kể sức ảnh hưởng của các ngôi sao bóng đá trên mạng xã hội. Erling Haaland tăng follower nhiều nhất trong nhóm siêu sao với khoảng 24 triệu người theo dõi mới, vượt xa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar. Thủ môn Vozinha của Cabo Verde gây bất ngờ khi dẫn đầu toàn bảng thống kê nhờ hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ

Erling Haaland tăng follower, vượt Messi

Erling Haaland nổi bật nhất trong nhóm các siêu sao bóng đá nếu xét về tốc độ tăng trưởng người theo dõi trên Instagram trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Tiền đạo người Na Uy có thêm khoảng 24 triệu follower, nâng tổng số người theo dõi từ khoảng 40,6 triệu trước giải lên hơn 65 triệu sau khi đội tuyển Na Uy dừng bước.

Con số này phản ánh rõ sức hút Haaland tạo ra tại World Cup. Na Uy lần đầu góp mặt ở vòng knock-out sau nhiều năm và trở thành hiện tượng của giải đấu khi lần lượt vượt qua Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16, gây địa chấn bằng chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội để giành vé vào tứ kết. Chỉ đến khi gặp tuyển Anh, đội bóng Bắc Âu dừng bước với thất bại sát nút 1-2.

Suốt hành trình, Haaland liên tục là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Mỗi bàn thắng, mỗi pha bứt tốc hay màn ăn mừng của anh đều nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Nếu xét về tốc độ tăng trưởng, tiền đạo sinh năm 2000 vượt xa Cristiano Ronaldo (+10 triệu), Neymar (+6,5 triệu) và Lionel Messi (+5,8 triệu), cho thấy sức hút của thế hệ ngôi sao mới đang ngày càng rõ.

Sự bùng nổ của Haaland gắn chặt với màn trình diễn trên sân cỏ. Đây cũng là lý do giới truyền thông đánh giá lượng người theo dõi mới của chân sút Manchester City có tính bền vững hơn, bởi được xây dựng từ thành tích thi đấu và sức hút chuyên môn.

Vozinha bùng nổ nhờ hiệu ứng đám đông

Xét về số lượng tuyệt đối, thủ môn Vozinha của Cabo Verde dẫn đầu bảng thống kê với 28,9 triệu người theo dõi tăng thêm trong thời gian diễn ra World Cup 2026, từ vài trăm nghìn follower hiện đạt hơn 29,2 triệu người theo dõi.

Đội tuyển Cabo Verde cũng tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua vòng bảng và tiến vào vòng 1/16, trước khi để thua Argentina với tỷ số 2-3 trong trận đấu được đánh giá là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất vòng knock-out. Những pha cứu thua của Vozinha cùng câu chuyện về đội bóng nhỏ tạo nên kỳ tích khiến anh trở thành cái tên được cộng đồng mạng săn đón.

Sự tăng trưởng của Vozinha mang màu sắc viral, hiệu ứng đám đông nhiều hơn là sức hút thương hiệu. Lượng follower của thủ môn tăng chóng mặt nhờ hiệu ứng chia sẻ trên TikTok, Instagram và các nền tảng mạng xã hội. Haaland được xem là trường hợp tăng trưởng nhờ giá trị chuyên môn và sức hút tích lũy từ cả mùa giải cấp CLB lẫn màn trình diễn nổi bật tại World Cup.

Ronaldo vẫn tăng follow dù Bồ Đào Nha dừng bước sớm

Cristiano Ronaldo vẫn có thêm khoảng 10 triệu người theo dõi trong thời gian diễn ra World Cup 2026, bất chấp việc Bồ Đào Nha không thể tiến sâu.

Đội bóng của Ronaldo vượt qua Croatia ở vòng 1/16 nhưng dừng bước trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội. Dù vậy, mọi diễn biến liên quan đến CR7 vẫn luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế, từ những khoảnh khắc trên sân đến các hoạt động bên lề.

So với Haaland, mức tăng follower của Ronaldo thấp hơn đáng kể. Trước World Cup 2026, tài khoản Instagram của CR7 có hơn 700 triệu người theo dõi, cao nhất trong giới thể thao và thuộc nhóm tài khoản được theo dõi nhiều nhất thế giới.

Với quy mô cộng đồng người hâm mộ khổng lồ như vậy, việc tiếp tục tạo ra mức tăng trưởng hàng chục triệu người theo dõi trong thời gian ngắn là điều không dễ.

Neymar bị ảnh hưởng do Brazil dừng bước trước Na Uy

Neymar tăng thêm khoảng 6,5 triệu người theo dõi trong thời gian diễn ra World Cup 2026, thấp hơn nhiều so với mức tăng khủng của "tân binh" Haaland.

Một trong những nguyên nhân là Brazil sớm dừng bước tại vòng 16 đội sau thất bại bất ngờ trước Na Uy. Kết quả này khiến hành trình của Neymar tại World Cup kết thúc sớm hơn kỳ vọng, đồng thời làm giảm đáng kể thời lượng xuất hiện của anh trên truyền thông quốc tế trong giai đoạn cuối giải đấu.

Dẫu vậy, Neymar vẫn duy trì sức hút của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới. Với hơn 200 triệu người theo dõi trước World Cup, ngôi sao Brazil đã xây dựng thương hiệu cá nhân vững chắc trong hơn một thập kỷ, khiến tốc độ tăng trưởng hiện nay có xu hướng ổn định thay vì bùng nổ.

Messi không còn tạo đột biến

Lionel Messi có thêm khoảng 5,8 triệu người theo dõi trong thời gian diễn ra World Cup 2026, mức tăng thấp nhất trong nhóm năm cầu thủ được thống kê.

Argentina vẫn có hành trình ấn tượng khi vượt qua Cabo Verde và Thụy Sĩ để vào bán kết. Dù tiếp tục tiến sâu, sức hút của Messi trên mạng xã hội không còn tạo ra những cú nhảy vọt như các kỳ World Cup trước.

Lý do chủ yếu đến từ việc Messi đã sở hữu cộng đồng người hâm mộ khổng lồ với hơn 500 triệu follower trước khi giải đấu khởi tranh. Thay vì tăng trưởng mạnh về số lượng, tài khoản của nhà vô địch World Cup 2022 hiện chủ yếu duy trì mức độ tương tác và sức ảnh hưởng ổn định.

Điều này cũng tạo nên sự đối lập thú vị với Haaland - ngôi sao đang trên đà mở rộng nhanh chóng tầm ảnh hưởng toàn cầu nhờ những màn trình diễn nổi bật tại World Cup 2026.