Danh tính 6 nghệ sĩ tử vong

Tai nạn máy bay đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên ban nhạc Da Pond Band và DJ nổi tiếng Melvin Henfield.

Ngày 15/7, Univision đưa tin một vụ tai nạn máy bay tại quốc đảo Bahamas đã khiến 10 người thiệt mạng, trong số đó có 5 thành viên của ban nhạc nổi tiếng Da Pond và DJ Melvin Henfield.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/7. Theo giới chức địa phương, chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna 402 do hãng Flamingo Air khai thác cất cánh từ Sân bay quốc tế Lynden Pindling ở thủ đô Nassau, dự kiến bay đến San Andros trên đảo Andros.

Hiện trường vụ tai nạn khiến toàn bộ hành khách tử vong.

Chuyến bay chỉ kéo dài khoảng 20 phút. Tuy nhiên, máy bay đã gặp nạn tại khu vực North Andros vào khoảng 13h cùng ngày. Khi có mặt ở hiện trường, lực lượng chức năng cho biết chiếc máy bay bốc cháy dữ dội, toàn bộ những người trên khoang thiệt mạng. Trong số đó có các nhạc công đang trên đường đến Andros để biểu diễn trong các hoạt động thuộc chuỗi sự kiện văn hóa kỷ niệm Ngày Độc lập của hòn đảo.

Da Pond xác nhận 5 thành viên thiệt mạng gồm trưởng nhóm kiêm nghệ sĩ keyboard Giovanni McKenzie, nghệ sĩ guitar bass Mateo Winder, tay guitar chính Rashad Storr, ca sĩ Travis Johnson và Tonique Gilot. Ngoài ra, một nghệ sĩ khác được xác định là DJ người Bahamas Melvin Henfield.

Sau vụ tai nạn, đại diện gia đình nam DJ chia sẻ: "Sự ra đi của Melvin để lại khoảng trống mà không lời nào có thể diễn tả hết. Với mọi người, Melvin là nghệ sĩ trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Nhưng đối với gia đình, Melvin còn ý nghĩa hơn thế rất nhiều. Anh là một người cha hết lòng yêu thương hai cô con gái xinh đẹp, một người con hiếu thảo, một người anh/em trai tận tụy và là người cháu được cả gia đình yêu quý. Không chỉ là DJ tài năng, Melvin còn là doanh nhân đầy triển vọng".

Trên truyền thông, ca sĩ Shaniese Miller cho biết cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của các đồng nghiệp, những người mà cô xem như gia đình. Trong khi đó, nữ ca sĩ Shenia Roberts - người đã đến Andros trước đó - kể lại rằng cô đang chờ các đồng nghiệp hạ cánh thì nhận được tin dữ.

DJ Melvin Henfield qua đời sau vụ tai nạn hàng không.

Thủ tướng Bahamas Philip Brave Davis đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và gọi đây là thời khắc đau thương đối với cả đất nước, đúng vào dịp Bahamas đang kỷ niệm 53 năm ngày độc lập.

Sau vụ tai nạn, hãng hàng không Flamingo Air đã tạm thời đình chỉ hoạt động. Cùng ngày, một máy bay khác của hãng cũng gặp sự cố tại Nassau nhưng không gây thương vong.

Nhà chức trách hiện vẫn tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.