Đồng nghiệp tiếc thương nhạc sĩ tài ba

Sáng 19/9 (giờ địa phương), máy bay hạng nhẹ Piper PA-32 chở nhạc sĩ Brett James, vợ và con gái của hai người rơi xuống cánh đồng gần Franklin, bang Tennessee. Theo Associated Press, chiếc máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Nashville để bay đến Florida. Không ai trên khoang sống sót.

Brett James, 55 tuổi, là một trong những nhạc sĩ sáng tác hàng đầu Nashville, người đứng sau nhiều bản hit đoạt giải thưởng, trong đó có Jesus, Take the Wheel của Carrie Underwood từng mang về giải Grammy.

Tin dữ khiến giới nghệ sĩ country Mỹ bàng hoàng. Nhiều sân khấu nhỏ và quán bar trên phố Broadway, trung tâm âm nhạc của Nashville, ngay tối hôm đó đã phát những ca khúc của ông thay cho lời tiễn đưa.

Hiện trường vụ rơi máy bay khiến gia đình 3 người thiệt mạng.

Sau khi thông tin về vụ tai nạn được công bố, các nghệ sĩ nổi tiếng đồng loạt bày tỏ thương tiếc. Carrie Underwood - người thể hiện Jesus, Take the Wheel - viết trên X (Twitter): “Tôi nợ Brett nhiều hơn những gì có thể nói. Anh đã cho tôi một trong những bài hát quan trọng nhất sự nghiệp và mãi mãi trong trái tim tôi”.

Kenny Chesney gọi ông là người bạn thực sự của Nashville, luôn mang đến năng lượng tích cực trong phòng thu. Jason Aldean chia sẻ Brett có khả năng biến những điều bình dị thành giai điệu chạm đến trái tim.

Ca sĩ Martina McBride viết: “Chúng tôi mất đi không chỉ một nhạc sĩ tài năng mà còn một người đàn ông hiền hòa, tử tế”.

Nhiều nhạc sĩ trẻ, những người từng được ông âm thầm chỉ dẫn, nhắc lại hình ảnh Brett lặng lẽ đến các buổi biểu diễn của họ, cho lời khuyên chân thành. “Anh ấy không chỉ là người thầy, mà còn là tấm gương về sự tử tế,” ca sĩ kiêm nhạc sĩ Kacey Musgraves viết.

Trong khi đó, Đài phát thanh quốc gia NPR nhận xét: “Nếu âm nhạc là nơi ký ức và cảm xúc gặp nhau, Brett James để lại kho ký ức không bao giờ tắt”.

Từ bỏ ngành y để theo đuổi âm nhạc

Brett James sinh tại Oklahoma, lớn lên trong môi trường nhà thờ và âm nhạc hợp xướng. Ban đầu, ông theo học y khoa và từng dự định trở thành bác sĩ, nhưng niềm đam mê sáng tác đã đưa ông rẽ sang con đường âm nhạc. Ông chuyển tới Nashville sống, nơi được mệnh danh là cái nôi của dòng country.

“Tôi biết mình sẽ hối tiếc cả đời nếu không thử”, ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2018.

Sự táo bạo và tình yêu với âm nhạc mang đến sự nghiệp rộng mở cho Brett James. Ông là tác giả của loạt ca khúc ăn khách, trong đó Jesus, Take the Wheel (Carrie Underwood) giúp ông giành giải Grammy, The Truth (Jason Aldean), Out Last Night (Kenny Chesney) hay When the Sun Goes Down... Rolling Stone nhận định sáng tác của ông góp phần định hình diện mạo country đương đại.

Theo Hiệp hội Nhạc sĩ Nashville, hơn 500 ca khúc của ông xuất hiện trong nhiều album khác nhau, với tổng doanh số hơn 110 triệu bản.

James được vinh danh tại Đại sảnh danh vọng các nhạc sĩ Nashville năm 2020. Ông cũng sở hữu công ty xuất bản Cornman Music, đồng thời từng là thành viên hội đồng của Hiệp hội Nhạc đồng quê (Country Music Association) và là ủy viên quốc gia của Học viện Thu âm (The Recording Academy).

Nhạc sĩ Brett James cùng vợ và con gái qua đời trong vụ tai nạn rơi máy bay.

Nhà phê bình Jon Caramanica của The New York Times nhận định giai điệu của Brett James mang đến vẻ đẹp phổ quát, kể câu chuyện đời thường mà bất cứ ai cũng tìm thấy mình trong đó.

Đồng nghiệp miêu tả ông là “kẻ lang thang của phòng thu”, luôn xuất hiện với cây guitar cũ và cuốn sổ tay ghi chép mọi ý tưởng. Vince Gill nói với Variety : “Brett có khả năng biến buổi sáng bình thường thành giai điệu khiến cả phòng lặng đi”. Dù từng ra mắt album solo và biểu diễn, ông lựa chọn đứng sau ánh đèn, tập trung viết nhạc cho các nghệ sĩ khác.

Quan điểm nghề nghiệp của Brett James luôn xoay quanh khán giả chứ không phải giải thưởng. Trong buổi trò chuyện với sinh viên Đại học Belmont năm 2022, ông nhấn mạnh: “Thành công lớn nhất không phải là giải Grammy, mà là khi ai đó nói rằng ca khúc của tôi giúp họ vượt qua một ngày khó khăn”.

Triết lý này giúp ông duy trì sự nghiệp bền bỉ, đồng thời trở thành cộng sự đáng tin cậy của các ca sĩ hàng đầu như Tim McGraw, Kelly Clarkson hay Keith Urban. Đó cũng lý do ông được cộng đồng âm nhạc Nashville gọi là là tấm gương về nhạc sĩ khiêm nhường.