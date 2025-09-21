Ngày 21/9, tờ China Times đưa tin cảnh sát Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) thông báo vừa bắt giữ được kẻ lừa đảo đang bị truy nã - nam ca sĩ Điền Phẩm Tường trong 1 cuộc đột kích vào quán bar. Vụ bắt giữ diễn ra vào lúc 1h18 phút sáng 11/9. Khi đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính bất ngờ với 1 quán bar nằm trên đường Lâm Sâm Bắc. Tại đây, khi tiến hành xác minh thân phận của nhân viên, cảnh sát đã phát hiện đối tượng tình nghi Điền Phẩm Tường.

Điền Phẩm Tường đã vô cùng hoảng loạn, cố ý bỏ chạy nhưng bị giữ lại. Sau đó, y khai gian, sử dụng thông tin giả của anh họ để cung cấp cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hành vi của y không qua mắt được cảnh sát. Họ đã kiểm tra và phát hiện Điền Phẩm Tường đang là đối tượng bị 8 tòa án và viện kiểm sát truy nã với tội danh lừa đảo và rửa tiền. Trước đó, trong quá trình xét xử, Điền Phẩm Tường đã bỏ trốn. Y sống chui lủi rồi mượn thân phận của anh họ xin vào quán bar làm việc để kiếm sống.

Cảnh sát đã bắt giữ được Điền Phẩm Tường - đối tượng truy nã trong cuộc đột kích kiểm tra hành chính 1 quán bar

Điền Phẩm Tường sinh năm 1990, là ca sĩ có tên có tuổi ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc), nổi tiếng từ năm 16 tuổi sau khi tham gia chương trình âm nhạc Siêu Cấp Tinh Quang Đại Đạo (Super Star Avenue).

Tháng 7/2024, nam ca sĩ này bắt đầu hành vi lừa đảo vé concert của Trần Dịch Tấn, IU, Taylor Swift, Châu Kiệt Luân và nhiều nghệ sĩ khác. Thủ đoạn quen thuộc của Điền Phẩm Tường là dùng danh tiếng của mình để rao bán, nhận đặt vé concert sau đó thông báo hoàn tiền. Tuy nhiên, Điền Phẩm Tường không hề hoàn tiền vé cho bất kỳ ai, cứ vậy mà chiếm đoạt số tiền không hề nhỏ.

Điền Phẩm Tường tự hủy hoại mình vì hành vi lừa đảo

Nguồn: China Times, Sina