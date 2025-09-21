Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025 đã diễn ra tối 20/9 tại Thái Lan với chiến thắng thuộc về người đẹp Mỹ - Midori Monet. Danh hiệu á hậu 1 được trao cho người đẹp Cuba - Olivia Lauren, á hậu 2 thuộc về đại diện Việt Nam - Hà Tâm Như.

Trong video do khán giả ghi lại, ngay sau đăng quang các thí sinh đã chạy lại ôm chầm đại diện Cuba và hô tên cô. Trong khi đó tân hoa hậu người Mỹ chỉ được đại diện Malaysia tới chúc mừng.

Người đẹp Cuba (giữa) tố bị hoa hậu và á hậu 2 bắt nạt.

Ngay trên sân khấu, top 3 đã trả lời truyền thông về kết quả. Đại diện Cuba đã không ngần ngại lên tiếng về việc bị hoa hậu và á hậu 2 bắt nạt.

"Tôi muốn cảm ơn Chúa vì đã giúp tôi sống sót trong cuộc thi này. Hai người đang đứng ngay cạnh tôi đây (hoa hậu và á hậu 2) đã khiến tôi không thể tận hưởng cuộc thi. Họ đã khiến cuộc thi này trở nên rất chua chát với tôi. Họ đã bắt nạt, trêu chọc tôi và các thí sinh khác mỗi ngày. Thật buồn khi thấy những người có hành vi như vậy vẫn được trao giải thưởng cao", người đẹp Cuba nói.

Cô cho biết nói ra điều này vì muốn sống trung thực đúng như chủ đề của cuộc thi năm nay. "Đừng tin mọi thứ bạn thấy trên mạng xã hội vì đằng sau hậu trường, có rất nhiều thứ mà bạn không thấy. Hành động của các thí sinh tối nay đã nói lên tất cả", cô chia sẻ thêm.

Trước lời tố cáo của đại diện Cuba, tân hoa hậu Midori Monet cũng không ngần ngại đáp trả. Cô nói: "Tôi muốn thế giới tiến về phía trước với tình yêu. Có rất nhiều sự ghen ghét, đố kỵ, tẩy chay... và những cảm xúc đó đang ám ảnh thế giới này. Tôi muốn nói rằng, bạn chỉ cần tin vào chính bản thân mình là được. Hãy lớn lên trong tình yêu thương. Nghiệp báo là có thật".

Sự việc á hậu và hoa hậu đấu tố nhau ngay sau khoảnh khắc đăng quang được nhận xét là hiếm gặp, đang gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Nhiều người cho rằng đại diện Cuba có quyền nói lên cảm xúc của mình. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét cô thiếu tinh tế khi đấu tố hoa hậu và á hậu 2 trong khi họ vừa đăng quang và đang đứng cạnh nhau để trả lời phỏng vấn.

"Cô ấy có quyền nói lên sự thật, nhưng không phải là trong khoảnh khắc đó", "Là thí sinh, cô ấy cần tôn trọng kết quả của ban tổ chức. Nếu không phục, cô ấy có thể từ bỏ danh hiệu", "Thật là thiếu tinh tế. Cô ấy đã khiến mọi người có cái nhìn khác về mình"... khán giả bình luận.

Miss International Queen được xem là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới, được tổ chức thường niên. Năm nay cuộc thi có chủ đề Beyond beauty, open possibilities (Vượt lên vẻ đẹp, mở ra tiềm năng).

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là người đẹp Hà Tâm Như. Chung cuộc, cô giành giải á hậu 2. Năm ngoái, đại diện Việt Nam là người đẹp Nguyễn Tường San cũng giành giải á hậu 2.