Mới đây, huyền thoại Hollywood Woody Allen đã cởi mở nói về vợ Soon-Yi Previn trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal. Đạo diễn 89 tuổi hết lời ca ngợi người vợ 54 tuổi là người "kỷ luật, quyết đoán, 1 người mẹ tuyệt vời, người có tính cách mạnh mẽ". Ông cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với "sự cứng rắn" của bà.

Woody Allen nói về cuộc hôn nhân đầy tranh cãi: "Nếu cách đây nhiều năm, có ai nói rằng tôi sẽ kết hôn với 1 cô gái trẻ hơn mình rất nhiều, không xuất thân từ New York hay không có sở thích tương tự, cô ấy là trẻ mồ côi người Hàn Quốc, tôi sẽ nói 'Không đời nào, tôi sẽ kết hôn với 1 nữ diễn viên người New York'. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy".

Huyền thoại Hollywood Woody Allen hết lời ca ngợi vợ Soon-Yi Previn trong phỏng vấn mới

Chuyện tình của Woody Allen và Soon-Yi Previn từng là scandal đạo đức toàn cầu. Huyền thoại Hollywood và nữ diễn viên Mia Farrow gặp nhau năm 1979, rồi bắt đầu một mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ. Họ không kết hôn, nhưng cùng nhau nuôi dạy nhiều con, cả ruột và con nuôi. Trong đó có Soon-Yi Previn, cô bé mồ côi người Hàn Quốc được Mia Farrow và nhạc sĩ André Previn nhận nuôi từ năm 1978, khi mới 7 tuổi.

Năm 1992, thế giới giải trí chấn động khi Mia Farrow phát hiện những bức ảnh khỏa thân của Soon-Yi trong nhà Woody Allen. Soon-Yi khi đó mới ngoài 20, còn Woody đã ở tuổi 56. Việc một người đàn ông hẹn hò với con gái nuôi của người tình lâu năm ngay lập tức thổi bùng làn sóng chỉ trích dữ dội.

Soon-Yi Previn (ngoài cùng bên phải) là con gái nuôi của Mia Farrow - người tình lâu năm của Woody Allen

Báo chí Mỹ dùng những từ ngữ nặng nề nhất: “Phản bội”, “loạn luân trên danh nghĩa”, “vết nhơ của Hollywood”. New York Times thời điểm đó giật tít: “Allen – Farrow: Tình yêu tan vỡ, bê bối bùng nổ”. Các talkshow truyền hình bàn tán hàng tháng trời. Công chúng Mỹ phẫn nộ: hàng ngàn bức thư, bài báo, bình luận chỉ trích Allen, cho rằng ông lợi dụng vị thế của mình trong gia đình.

Phía Soon-Yi Previn phản pháo cáo buộc "loạn luận", cho biết trước khi bắt đầu hẹn hò, cô và Woody Allen hiếm khi nói chuyện, nên giữa họ không hề có mối quan hệ cha con như công chúng hình dung. Cô khẳng định mối quan hệ với Woody Allen đã "cứu sống" mình. Soon-Yi miêu tả Mia Farrow là một người mẹ độc đoán và bạo hành, và rằng Woody Allen là người đầu tiên cho cô cảm giác được yêu thương và trân trọng. Woody Allen cũng tuyên bố: “Tôi không phải cha dượng của Soon-Yi. Tôi chưa bao giờ sống cùng, chưa bao giờ nuôi dạy cô ấy. Cả hai bắt đầu như hai người trưởng thành tự do”.

Cặp đôi này bác bỏ cáo buộc "loạn luân"

Bất chấp sự phản đối của dư luận, cặp đôi này vẫn ở bên nhau bền chặt, kết hôn năm 1997 và thậm chí nhận thêm 2 con nuôi. Sau hơn 3 thập kỷ, Woody Allen vẫn ca ngợi Soon-Yi Previn: "Vào giai đoạn đầu của mối quan hệ mới, khi ham muốn lên đến đỉnh điểm… chúng tôi không thể rời tay khỏi nhau”. Đạo diễn phim Midnight In Paris cũng nói về cơn thịnh nộ của Mia Farrow khi phát hiện ảnh khỏa thân của con gái nuôi trong căn hộ của người tình: "Tất nhiên tôi hiểu sự sốc, sự kinh hoàng, cơn thịnh nộ của cô ấy, tất cả mọi thứ. Đó là phản ứng đúng đắn". Dù vậy, đạo diễn huyền thoại này cho biết bản thân không hối hận khi ở bên Soon-Yi Previn.

Cặp đôi này đã trở thành một biểu tượng cho sự bền vững một cách đầy trớ trêu. Điều nghịch lý là: nhiều cặp đôi “lành mạnh” khác ở Hollywood chia tay chóng vánh, trong khi mối quan hệ từng bị cả thế giới xem là “tai tiếng không thể dung thứ” lại bền chặt theo năm tháng.

Mối tình "trái luân thường đạo lý" ở Hollywood này lại bền chặt bất ngờ

Nguồn: Page Six



