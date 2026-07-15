Nam diễn viên đẹp trai số 1 showbiz bỏ phố về quê nuôi vịt chăn ngan, nay cạo trọc đầu phát tướng không thể nhận ra

Nam thần showbiz này đang khiến dân tình tiếc hùi hụi vì không còn giữ được phong độ nhan sắc đỉnh cao.

Tại showbiz Trung Quốc, Triệu Văn Tuyên được mệnh danh là "mỹ nam đẹp trai số 1". Tuy nhiên, từ năm 2018, nam diễn viên đã dừng đóng phim, bán biệt thự ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và chuyển về 1 quê hẻo lánh tại Chiết Giang (Trung Quốc) sống ẩn dật. Triệu Văn Tuyên mua 1 căn biệt thự rộng 800 m2, có 2 lầu với 7 phòng để sống cùng người giúp việc, quản gia và tài xế. Tại đây, tài tử nuôi một đàn ngan vịt, bồ câu, trồng 50 gốc anh đào. Một ngày của Triệu Văn Tuyên hậu giải nghệ chỉ xoay quanh việc trồng cây cối, chăm sóc gia cầm và những chú mèo, chú cún cưng của mình.

Vào ngày 14/7, tờ Sohu đăng tải hình ảnh hiếm hoi của Triệu Văn Tuyên sau khi giải nghệ. Diện mạo hiện tại của nam diễn viên khiến công chúng sốc nặng. Không còn hình tượng thư sinh và nho nhã năm nào, Triệu Văn Tuyên giờ đây cạo trọc đầu, để bộ râu quai nón trắng muốt và có thân hình phát tướng. Ngoại hình của tài tử đình đám khiến nhiều người liên tưởng đến ông già Noel. Sau đó, Triệu Văn Tuyên cũng chia sẻ bản thân đã tăng lên 100 kg sau khi dừng hoạt động nghệ thuật, về vườn trồng rau chăn vịt. Dù vậy, nam diễn viên cho biết mình vẫn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Trên MXH, công chúng Trung Quốc dù có phần kinh ngạc trước sự thay đổi chóng mặt khó nhận ra của Triệu Văn Tuyên, song ai nấy đều cho rằng ở mỗi 1 độ tuổi nam diễn viên lại mang vẻ đẹp khác nhau.

Khán giả Trung Quốc nhìn không ra nam thần đình đám 1 thời Triệu Văn Tuyên sau nhiều năm ở ẩn. Ảnh: Sina.

Không còn hình tượng thư sinh và nho nhã năm nào, Triệu Văn Tuyên giờ đây cạo trọc đầu, để bộ râu quai nón trắng muốt và có ngoại hình phát tướng. Ảnh: Weibo.

Từ năm 2018, nam diễn viên đã quyết định bỏ showbiz về quê nuôi vịt chăn ngan, trồng cây trồng hoa. Ảnh: Sina.

"Ánh trăng sáng" của showbiz Hoa ngữ

Triệu Văn Tuyên sinh năm 1960. Trước khi trở thành diễn viên, anh từng có nhiều năm làm tiếp viên hàng không. Theo truyền thông Trung Quốc, thời còn gắn bó với nghề này, tài tử nổi tiếng điển trai đến mức thường xuyên nhận được lời làm quen từ các nữ doanh nhân giàu có. Thậm chí, có người còn ngỏ ý chu cấp, mua biệt thự và đảm bảo cho anh một cuộc sống sung túc trọn đời. Dẫu vậy, Triệu Văn Tuyên đều khéo léo từ chối, không để bản thân bị cám dỗ bởi vật chất.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1993, khi đạo diễn Lý An mời Triệu Văn Tuyên đảm nhận vai chính trong bộ phim Hỷ Yến. Khi ấy, do đã 32 tuổi và có công việc ổn định, anh không mấy mặn mà với việc chuyển sang diễn xuất vì lo ngại những rủi ro của nghề mới. Tuy nhiên, Lý An tin rằng Triệu Văn Tuyên là "viên ngọc quý" hiếm có của giới giải trí khi vừa sở hữu ngoại hình nổi bật, vừa thành thạo tiếng Anh và có phong thái rất phù hợp với điện ảnh quốc tế. Vì thế, vị đạo diễn đã nhiều lần thuyết phục để đưa anh đến với màn ảnh.

Quyết định từ bỏ nghề tiếp viên hàng không cuối cùng đã trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời Triệu Văn Tuyên. Ngay tác phẩm đầu tay Hỷ Yến đã tạo nên tiếng vang lớn, giành Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin và đoạt giải Phim truyện hay nhất tại giải thưởng Kim Mã (Đài Loan), đồng thời giúp tên tuổi của anh vụt sáng. Từ bệ phóng này, Triệu Văn Tuyên liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Ẩm Thực Nam Nữ, Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Trắng, Ba Chị Em Họ Tống, Thái Bình Công Chúa, Tôn Trung Sơn, Vua Tiền, Đại Minh Cung Từ và Mị Nguyệt Truyện, trở thành một trong những gương mặt diễn viên thực lực được đánh giá cao của màn ảnh Hoa ngữ.

Triệu Văn Tuyên bỏ nghề tiếp viên hàng không, chuyển sang đóng phim và trở thành báu vật của showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Sina.

Không chỉ vậy, Triệu Văn Tuyên từng được xem là chuẩn mực nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ một thời. Vẻ đẹp của anh được ví như "ánh trăng trắng" dịu dàng hay "một bài thơ cổ" đầy chất thi vị, khiến nhiều thế hệ khán giả say đắm. Theo tờ QQ, thời trẻ, nam diễn viên sở hữu gương mặt đẹp như tạc, ngũ quan hài hòa cùng ánh mắt sáng và thần thái nho nhã. Điều khiến Triệu Văn Tuyên khác biệt không chỉ là ngoại hình mà còn là khí chất điềm tĩnh, lịch lãm, kín tiếng, toát lên vẻ thanh cao hiếm có. Chính sự kết hợp giữa nhan sắc và thực lực diễn xuất đã giúp anh được mệnh danh là "mỹ nam đẹp trai số 1 Cbiz, "báu vật" được giới giải trí Hoa ngữ hết mực trân trọng.

hời trẻ, Triệu Văn Tuyên là nam diễn viên tuấn tú, lịch lãm nhất màn ảnh. Ảnh: Sohu.

Với sự nghiệp thành công, vẻ ngoài tuấn tú và tính cách lịch thiệp, Triệu Văn Tuyên đã khiến Châu Tấn và Trần Hồng say đắm từ cái nhìn đầu tiên khi hợp tác trong tác phẩm Thái Bình Công Chúa. Hai mỹ nhân phim cổ trang được cho biết đã tranh nhau chiếm lấy hảo cảm của Triệu Văn Tuyên. Trần Hồng thậm chí còn tuyên bố nếu cô gặp Triệu Văn Tuyên trước thì đã không cưới đạo diễn Trần Khải Ca. Trong khi đó, Châu Tấn dù ra sức theo đuổi cũng không thể làm Triệu Văn Tuyên động lòng nên đành ngậm ngùi từ bỏ. Về sau, cô cưới nam diễn viên Cao Thánh Viễn - người được xem là "bản sao của Triệu Văn Tuyên".

Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Triệu Văn Tuyên được cho là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều mỹ nhân nổi tiếng. Truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ Trần Hồng và Châu Tấn đều dành tình cảm đặc biệt cho tài tử. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sina, Sohu