“Chưa từng thấy ai khó ưa như Jennie (BLACKPINK)”

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Jennie (BLACKPINK) thế này?

Trưa 15/7, tờ Koreaboo đưa tin, Jennie (BLACKPINK) bất ngờ hứng chịu chỉ trích dữ dội từ nhiều khán giả trên các diễn đàn mạng xã hội sau khi 1 đoạn video về nữ ca sĩ bỗng trở nên viral. Trong đoạn clip gây xôn xao, Jennie bị tố có cách hành xử ngạo mạn, thô lỗ với những người xung quanh.

Đầu tiên, nữ idol sinh năm 1996 bị khui lại bài phỏng vấn gây nhức nhối trong lần làm khách mời trên chương trình Chicken Shop Date. Tại đây, Jennie khiến nhiều khán giả cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng khi dõng dạc phát biểu: “Vì tôi chẳng thích ai hết, cho nên lời khen tốt nhất mà tôi có thể dành cho người khác là ‘tôi thích bạn’. Là vậy đấy”.

Ở phần sau của clip, Jennie được cho là mặt mày cau có, tỏ thái độ thô lỗ với nhân viên trong ekip. Chưa dừng lại ở đó, trong video còn xuất hiện cả hình ảnh Jennie hút thuốc lá điện tử trong phòng kín, nhả ra làn khói về phía nhân viên đang trang điểm cho mình. Qua đây, nữ ca sĩ đình đám bị tố lạm quyền, có lối hành xử ngạo mạn với nhân viên cấp dưới.

Jennie có tuyên bố gây xôn xao trong show Chicken Shop Date: “Vì tôi chẳng thích ai hết, cho nên lời khen tốt nhất mà tôi có thể dành cho người khác là ‘tôi thích bạn’. Là vậy đấy”. Ảnh: X

Jennie bị tố có thái độ thô lỗ với staff. Ảnh: X

Nữ thần tượng hút thuốc lá điện tử rồi phà khói về phía nhân viên. Ảnh: X

Đoạn clip tổng hợp lại những hành động gây nhức nhối của Jennie đã nhanh chóng trở nên viral và thu hút về tới 2 triệu lượt xem trong thời gian cực ngắn, đồng thời làm thổi bùng tranh cãi dữ dội trên mạng. Trong đó, nhiều khán giả chỉ trích nàng rapper BLACKPINK tơi bời: “Chưa từng thấy idol Kpop nào khó ưa như vậy”, “Đó là lý do khiến cho cô ấy có nhiều anti-fan đấy”, “Thật ngạo mạn, như kiểu mắc chứng ái kỷ vậy đó” ,...

Thế nhưng ở chiều ngược lại, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Jennie. Người hâm mộ cho rằng, phân đoạn Jennie trả lời phỏng vấn trong chương trình Chicken Shop Date đã bị cắt xén rời rạc, không thể trở thành bằng chứng cho thấy nữ ca sĩ ngạo mạn, có thái độ lồi lõm với người xung quanh. Hơn nữa, theo những khán giả này, Jennie chỉ đang nói đùa theo đúng tính chất của 1 show giải trí chứ không hề có ác ý.

Ngoài ra, fan cũng nhấn mạnh, hình ảnh nghi Jennie thô lỗ với nhân viên đã bị cắt ra khỏi ngữ cảnh gốc, nên không thể đánh giá, phán xét tính cách nữ nghệ sĩ nếu chỉ dựa vào phân đoạn không đầy đủ đó.

Còn về hình ảnh Jennie hút thuốc lá rồi nhả khói vào mặt nhân viên, fan cho biết nữ idol đã sai nhưng nếu nhìn vào toàn bộ bối cảnh sự việc thì nàng rapper Hắc Hường không đánh bị công kích dữ dội tới vậy.

Còn nhớ khi ấy, 1 nhân viên sự kiện tiết lộ, Jennie nhả khói ở khu vực phòng chờ cho phép hút thuốc. Nữ ca sĩ lúc đó còn rất lịch sự hỏi mọi người xem mình có thể hút thuốc trong phòng chờ hay không. Đến khi nhận được sự đồng ý từ nhân viên xung quanh, nữ nghệ sĩ 9X mới mở cửa sổ rồi hút thuốc. Sau khi phả khói thuốc vào mặt nhân viên, Jennie cũng đã liên tục xin lỗi người này. Sau đó, thông qua các phương tiện truyền thông, nữ idol sinh năm 1996 cho biết bản thân vô cùng hối hận về hành động hút thuốc phà khói vào nhân viên, đồng thời đưa ra lời xin lỗi tới những staff bị ảnh hưởng.

Đoạn clip mới về Jennie đã khiến dư luận chia phe, tranh cãi trái chiều. Ảnh: X

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học New Zealand trước khi về nước và đầu quân cho YG Entertainment. Cô ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016. Jennie ngay lập tức gây chú ý với kỹ năng rap cực đỉnh và thần thái sang chảnh. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất lịch sử Kpop với hàng loạt bản hit tỷ view. Đến năm 2018, Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với bản hit mang tên SOLO. Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng và xác lập vị thế của cô như một nghệ sĩ độc lập đầy tài năng.

Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng cân mọi loại trang phục, Jennie được mệnh danh là “Chanel sống” và là 1 trong những IT Girl có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành thời trang thế giới. Cuối năm 2023, Jennie thành lập công ty riêng ODD ATELIER để phát triển sự nghiệp solo. Cô liên tục gặt hái thành công với các bản hợp tác quốc tế và các dự án âm nhạc cá nhân sâu sắc hơn, khẳng định tầm nhìn của một nữ doanh nhân kiêm nghệ sĩ thực thụ ở tuổi 30.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, sang chảnh trên sân khấu hay trong các bộ ảnh thời trang, Jennie ngoài đời được đồng nghiệp và người hâm mộ nhận xét là người khá nhút nhát, ấm áp và cực kỳ yêu thương động vật (đặc biệt là chú chó Kuma). Về đời tư, Jennie từng hẹn hò những nam thần đình đám Kpop như Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS).

Jennie là thành viên nổi bật, hút fan hàng đầu trong BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo