Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Mai Phương Thuý?

Sau gần hai thập kỷ kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước, nhất cử nhất động của nàng hậu vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, trang cá nhân của Mai Phương Thúy liên tục xuất hiện những chia sẻ khá khó hiểu, khiến nhiều người tò mò. Nàng hậu đăng tải nhiều trạng thái ngắn, mang tính ngẫu hứng về cuộc sống. Những dòng trạng thái mang tính “vu vơ” như than phiền chuyện khó ngủ, bị jetlag hay cập nhật cuộc sống khi đang ở Mỹ. Tuy nhiên, các bài đăng thường khá ngắn gọn và không giải thích cụ thể, khiến nhiều người cảm thấy khó theo dõi câu chuyện mà cô đang chia sẻ.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn gây chú ý khi sử dụng AI để tạo loạt hình ảnh với nhiều phong cách khác nhau. Trong đó có những bức ảnh cô xuất hiện với mái tóc ngắn kiểu tomboy khiến nhiều người ngỡ ngàng. Chưa dừng lại tại đó, Mai Phương Thuý còn dùng AI để tự tạo ảnh làm cô dâu khiến công chúng bị "một cú lừa" tưởng rằng cô lên xe hoa.

Mai Phương Thuý bất ngờ khoe ảnh chụp màn hình được mẹ gửi lời mời kết bạn

Cô liên tục có những dòng trạng thái vu vơ, khó hiểu

Mai Phương Thuý dùng AI để "biến hình" khiến netizen nhận không ra

Cô bất ngờ tung ảnh cưới nhưng thực tế khoảnh khắc này được tạo bằng... AI

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự hoang mang trước loạt chia sẻ khó hiểu, nhiều người theo dõi Mai Phương Thúy từ lâu lại cho rằng cách sử dụng mạng xã hội như vậy không phải điều quá bất ngờ. Hoa hậu Việt Nam 2006 vốn nổi tiếng với phong cách đăng bài khá ngẫu hứng, đôi khi chỉ là vài dòng suy nghĩ thoáng qua, không quá chú trọng vào việc giải thích rõ ràng bối cảnh hay câu chuyện phía sau.

Trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy nhiều lần khiến người theo dõi “bắt sóng” không kịp với những dòng trạng thái nửa đùa nửa thật, khi thì nói về chuyện đời sống thường ngày, lúc lại chia sẻ những cảm xúc rất cá nhân. Không ít lần, nàng hậu còn bất ngờ livestream vào những khung giờ ngẫu nhiên, thoải mái trò chuyện cùng người hâm mộ hoặc kể lại những câu chuyện rất đời thường trong cuộc sống.

Mai Phương Thuý thường xuyên đăng những bức ảnh không chỉnh sửa, những dòng trạng thái vu vơ, lấp lửng

Mai Phương Thuý từng livestream trong lúc đang say. Khi đó, cô nói trên sóng livestream: “Tôi phát hiện ra rằng nếu say thì không cần nói chuyện có logic, không cần phải nói chuyện có đầu có cuối và không cần làm mọi việc thật hợp lý. Thật vui khi bao lâu rồi mới say và có các bạn ở đây chia sẻ cùng. Kỷ niệm này tôi sẽ cất ở trong tim, trân trọng từ đáy lòng”. Sau khi vướng tranh cãi, Mai Phương Thuý phải lên tiếng xin lỗi.

Có lần, Mai Phương Thuý phải lên tiếng xin lỗi vì hành động thiếu tỉnh táo

Ở thời điểm hiện tại, Mai Phương Thúy ít tham gia các hoạt động giải trí và gần như rút lui khỏi showbiz. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian cho các dự án kinh doanh và đầu tư cá nhân. Trước đây, nàng hậu từng chia sẻ mình đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực tài chính, chứng khoán và đã có những khoản đầu tư từ khá sớm.

Về chuyện đời tư, Hoa hậu Việt Nam 2006 khá thoải mái khi nhắc chuyện tình yêu và hé lộ một vài thông tin của "nửa kia". Mai Phương Thúy gọi người yêu là "anh xã", là người đẹp trai và ngọt ngào nên khi yêu cô không cần phải suy nghĩ nhiều. "Người ta trưởng thành mới lấy chồng, mình chưa trưởng thành sao lấy chồng được. Tốc độ trưởng thành của mỗi người khác nhau, giống như câu chuyện thành công ấy, có người 65 tuổi mới khởi nghiệp, có người 75 tuổi mới làm Tổng thống vì độ chín của mỗi người không giống. Độ trưởng thành của tôi trong việc lấy chồng chắc chậm hơn so với bạn bè rất nhiều", Mai Phương Thúy nói.

Mai Phương Thuý không hoạt động showbiz nhưng vẫn có sức hút riêng

