Paparazzi bắt gặp 1 cặp showbiz vừa tái hợp sau chia tay, ôm ấp nắm tay không rời trong bệnh viện

2 diễn viên hàng đầu này đã quyết định hàn gắn tình cảm với nhau sau 1 khoảng thời gian chia tay.

"Ảnh đế" hàng đầu Cbiz Ngô Khảng Nhân và nữ diễn viên Thiệu Vũ Vi bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim Cực Phẩm Tuyệt Phối vào năm 2017. Sau 1 năm yêu đương, cả hai tuyên bố chia tay. Cách đây không lâu, cặp đôi đã quyết định tái hợp sau khi dành hơn 1 năm để suy nghĩ và trò chuyện. Hiện tại, tình cảm của Ngô Khảng Nhân và Thiệu Vũ Vi được cho biết rất ổn định.

Vào ngày 17/6, paparazzi đã "tóm gọn" Ngô Khảng Nhân và Thiệu Vũ Vi hẹn hò với nhau suốt 16 tiếng. Theo chân cặp đôi, cánh săn ảnh xứ Đài đã ghi lại cảnh họ cùng vào bệnh viện khám sức khỏe. Cả hai đều đội mũ, đeo khẩu trang kín mít để tránh gây chú ý. Ở khu vực sảnh và nhà ăn bệnh viện, Ngô Khảng Nhân và Thiệu Vũ Vi ôm eo, nắm tay nhau tình tứ. Sau khi rời bệnh viện, Ngô Khảng Nhân lái xe đưa bạn gái về nhà rồi đi mua thuốc và bữa tối cho Thiệu Vũ Vi - người đang bị ốm nặng, gương mặt lộ rõ sự xanh xao, nhợt nhạt.

Ngô Khảng Nhân và Thiệu Vũ Vi bị bắt gặp bắt gặp hẹn hò suốt 16 tiếng đồng hồ. Nguồn: CTWant.

Họ là cặp đôi "phim giả tình thật" đình đám màn ảnh xứ Đài. Sau khi chia tay rồi tái hợp, tình cảm của cả hai ngày càng mặn nồng. Nguồn: Weibo.

Mới đây, Ngô Khảng Nhân và Thiệu Vũ Vi được trông thấy đến bệnh viện thăm khám cùng nhau. Trên thang cuốn ở sảnh bệnh viện, Thiệu Vũ Vi chủ động vòng tay ôm lấy eo bạn trai. Ảnh: CTWant.

Cặp nghệ sĩ nắm tay không rời nửa bước, thể hiện tình cảm vô cùng tự nhiên ở nơi công cộng. Ảnh: CTWant.

Theo nguồn tin của China Times, Ngô Khảng Nhân đã mua căn biệt thự 4 tầng trị giá 50 triệu TWD (43,5 tỷ đồng) để làm tổ ấm tân hôn với Thiệu Vũ Vi. Thời gian gần đây, cặp đôi đã thoải mái công khai việc hàn gắn tình cảm. Vào giao thừa Tết Nguyên đán năm nay, Thiệu Vũ Vi đã đăng bức ảnh mình tựa đầu vào lòng Ngô Khảng Nhân sau khi uống say. Trong ảnh, nam diễn viên vui vẻ giơ ký hiệu chữ V trước ống kính. Khoảnh khắc ngọt ngào này từng khiến người hâm mộ thích thú và đùa rằng họ "phát hờn" trước độ tình cảm của cặp đôi.

Ngô Khảng Nhân đã mua nhà để chuẩn bị cho việc kết hôn với Thiệu Vũ Vi. Ảnh: Sina.

Thiệu Vũ Vi sinh năm 1989, nổi tiếng với các phim Trở Về Năm 1989, Sự Kết Hợp Hoàn Hảo, Sao Kim Trên Sao Hỏa, Bí Mật Tuyệt Đẹp, Tình Yêu Từ Cái Nhìn Thứ Hai... Về Ngô Khảng Nhân, anh sinh năm 1982, là diễn viên thực lực của showbiz Hoa ngữ. Anh lên ngôi Ảnh đế Kim Chung 2026. Ngô Khảng Nhân có tiếng đào hoa, đóng phim với ai yêu người nấy tại ngành giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Danh sách bạn gái cũ của anh đều là những cái tên đình đám như Hạ Vu Kiều, Tăng Khải Huyền, Nguỵ Mạn, Châu Ấu Đình, Chung Dao...

Trước Thiệu Vũ Vi, Ngô Khảng Nhân từng qua lại với rất nhiều mỹ nhân đình đám trong showbiz Đài Loan (Trung Quốc).

Nguồn: China Times