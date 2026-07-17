Lộ clip sao nam Vbiz và gái xinh ngoài ngành bí mật sang Châu Âu chụp ảnh cưới

Cặp đôi này được cho là đang chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vào cuối năm nay.

Quân A.P và Lê Khanh đang là một trong những cặp đôi được cư dân mạng mong ngóng ngày "chốt đơn" đám cưới nhất Vbiz. Sau nhiều năm kín tiếng, cả hai liên tục để lộ loạt "hint" khó chối cãi trong chuyến đi châu Âu. Không chỉ check-in cùng địa điểm, Quân A.P và Lê Khanh còn đồng loạt đăng những khoảnh khắc diện trang phục chẳng khác nào cô dâu - chú rể. Đỉnh điểm là việc nam ca sĩ còn vô tình "trượt tay" để lộ hậu trường chụp ảnh cưới cùng bạn gái sinh năm 1997, khiến dân tình càng có thêm cơ sở tin rằng ngày vui đã cận kề.

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục rần rần trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Quân A.P và Lê Khanh xuất hiện tình tứ bên nhau tại châu Âu. Điều khiến netizen chú ý là bộ trang phục của cả hai trùng khớp hoàn toàn với những bức ảnh từng đăng trên trang cá nhân. Từ chi tiết này, nhiều người cho rằng đây chính là một trong những tạo hình được thực hiện trong bộ ảnh cưới của cặp đôi. Dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận, loạt bằng chứng liên tiếp xuất hiện khiến nghi vấn Quân A.P và Lê Khanh chuẩn bị về chung một nhà càng trở nên rôm rả hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc tình tứ của Quân A.P và Lê Khanh khi du lịch Châu Âu

Trang phục Lê Khanh diện trong clip bị bắt gặp giống với chiếc váy cô từng chia sẻ trên trang cá nhân

Quân A.P cũng đã úp mở hình ảnh làm chú rể

Bức ảnh cưới hiếm hoi của cả hai bị "trượt tay" lộ trên MXH

Quân A.P có động thái "đánh trống lãng" khi bị netizen cho rằng sắp cưới

Lê Khanh cũng chỉ đều đặn cập nhật hình ảnh du lịch ở Châu Âu

Nghi vấn Quân A.P tổ chức đám cưới cuối năm nay

Giữa lúc bức ảnh cưới được lan truyền, cư dân mạng cũng nhanh chóng "đào" lại một phát ngôn đáng chú ý của Quân A.P liên quan đến chuyện kết hôn. Trong một lần giao lưu cách đây không lâu, khi được fan hỏi thẳng: "Vậy thì cho em hỏi là cô dâu của mình đâu ạ?", nam ca sĩ không né tránh mà mỉm cười đáp: "Câu trả lời này tôi sẽ trả lời vào cuối năm nay".

Chính câu nói úp mở này khiến nhiều người càng thêm tin rằng Quân A.P đang có kế hoạch công bố tin vui vào dịp cuối năm. Không ít bình luận cho rằng việc cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới ở thời điểm này là một trong những tín hiệu cho hôn lễ sắp tới.

Lê Khanh và Quân A.P đã ở bên nhau 14 năm trước khi nên duyên vợ chồng

Quân A.P và Lê Khanh nghi vấn đã bí mật đăng ký kết hôn và có con đầu lòng. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, những "hint" mà cả hai để lộ khiến cư dân mạng gần như mặc định đây là một trong những chuyện tình bền bỉ nhất Vbiz. Quân A.P và Lê Khanh đều sinh năm 1997, từng học chung từ THCS Ngô Sĩ Liên đến THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Lê Khanh cũng là mối tình đầu của nam ca sĩ. Ngay từ năm 2012, khi cả hai còn học lớp 9, Quân A.P đã không ngần ngại đăng ảnh bạn gái lên mạng xã hội. Từ mối tình tuổi học trò ngây ngô, cả hai được cho là đã cùng nhau đi qua hơn một thập kỷ và viết tiếp câu chuyện tình yêu theo cách rất kín đáo.

Trong một lần trò chuyện với người hâm mộ, Quân A.P từng tiết lộ nụ hôn đầu đến vào năm lớp 9. Anh cũng kể rằng thời học sinh từng dành dụm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng làm quà cho bạn gái. Tuy nhiên, sau khi bước chân vào showbiz và được công chúng biết đến nhiều hơn, nam ca sĩ chủ động giữ kín đời sống tình cảm, hiếm khi nhắc đến "nửa kia" trước truyền thông.

Nhan sắc xinh xắn của vợ Quân A.P

Khi được hỏi về gu bạn gái, Quân A.P thừa nhận mình luôn bị thu hút bởi những cô gái hiền lành nhưng thông minh, nhanh nhẹn. Theo nam ca sĩ, sự dịu dàng kết hợp với nét lanh lợi mới là điều đủ sức "đánh gục" mình. Không chỉ những phát ngôn, Quân A.P còn nhiều lần bị cư dân mạng cho là khéo léo gửi gắm chuyện tình cảm vào sản phẩm âm nhạc. Trong MV Thiên Mệnh, dù nữ chính không xuất hiện trực diện, nhiều khán giả vẫn nhanh chóng nhận ra vóc dáng, kiểu tóc và góc nghiêng khá giống Lê Khanh. Chính chi tiết này khiến nhiều người tin rằng nam ca sĩ đã âm thầm đưa bạn gái vào MV như một cách "đánh dấu chủ quyền" đầy tinh tế.

Lê Khanh không hoạt động nghệ thuật nhưng có nhiều người theo dõi trên MXH

Ảnh: FBNV