Quân A.P và Lê Khanh sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm

Showbiz Việt sắp có hỷ sự tưng bừng rồi đây!

Chuyện tình kín tiếng của Quân A.P và Lê Khanh một lần nữa trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán. Sau nhiều năm chỉ để lộ "hint" hẹn hò, mới đây loạt hình ảnh cả hai diện trang phục cô dâu - chú rể tại Ý khiến MXH náo loạn, làm dấy lên nghi vấn cả hai đang âm thầm chuẩn bị cho một đám cưới trong tương lai gần.

Giữa lúc bức ảnh cưới được lan truyền, cư dân mạng cũng nhanh chóng "đào" lại một phát ngôn đáng chú ý của Quân A.P liên quan đến chuyện kết hôn. Trong một lần giao lưu cách đây không lâu, khi được fan hỏi thẳng: "Vậy thì cho em hỏi là cô dâu của mình đâu ạ?", nam ca sĩ không né tránh mà mỉm cười đáp: "Câu trả lời này tôi sẽ trả lời vào cuối năm nay".

Chính câu nói úp mở này khiến nhiều người càng thêm tin rằng Quân A.P đang có kế hoạch công bố tin vui vào dịp cuối năm. Không ít bình luận cho rằng việc cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới ở thời điểm này là một trong những tín hiệu cho hôn lễ sắp tới. Cư dân mạng cũng thi nhau chờ cái kết đẹp của Quân A.P và vợ sau 14 năm bên nhau.

Quân A.P từng úp mở chuyện sẽ cưới vào cuối năm. Nguồn: dundunsayhi_96

Mới đây, Quân A.P "trượt tay" lộ cùng Lê Khanh chụp ảnh cưới tại Ý

Chuyện tình 14 năm của Quân A.P và Lê Khanh

Nếu theo dõi Quân A.P nhiều năm, hẳn không ít khán giả đều biết mối quan hệ của anh và Lê Khanh. Thậm chí, cặp đôi còn vướng nghi vấn đã bí mật đăng ký kết hôn và có con đầu lòng. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, những "hint" mà cả hai để lộ khiến cư dân mạng gần như mặc định đây là một trong những chuyện tình bền bỉ nhất Vbiz.

Quân A.P và Lê Khanh đều sinh năm 1997, từng học chung từ THCS Ngô Sĩ Liên đến THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Lê Khanh cũng là mối tình đầu của nam ca sĩ. Ngay từ năm 2012, khi cả hai còn học lớp 9, Quân A.P đã không ngần ngại đăng ảnh bạn gái lên mạng xã hội. Từ mối tình tuổi học trò ngây ngô, cả hai được cho là đã cùng nhau đi qua hơn một thập kỷ và viết tiếp câu chuyện tình yêu theo cách rất kín đáo.

Trong một lần trò chuyện với người hâm mộ, Quân A.P từng tiết lộ nụ hôn đầu đến vào năm lớp 9. Anh cũng kể rằng thời học sinh từng dành dụm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng làm quà cho bạn gái. Tuy nhiên, sau khi bước chân vào showbiz và được công chúng biết đến nhiều hơn, nam ca sĩ chủ động giữ kín đời sống tình cảm, hiếm khi nhắc đến "nửa kia" trước truyền thông.

Trong quá khứ, Quân A.P từng khoe ảnh tình tứ với Lê Khanh nhưng hiện tại đã ẩn đi

Dẫu vậy, qua những chia sẻ hiếm hoi, Quân A.P từng hé lộ mẫu người lý tưởng của mình. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2022, nam ca sĩ cho biết người đồng hành cùng mình cần có sự tự tin và niềm tin đủ lớn để vượt qua áp lực khi yêu một nghệ sĩ. Anh nói môi trường làm việc hằng ngày đều là những đồng nghiệp xinh đẹp nên người bên cạnh phải thật sự tin tưởng thì mối quan hệ mới có thể bền lâu.

Khi được hỏi về gu bạn gái, Quân A.P thừa nhận mình luôn bị thu hút bởi những cô gái hiền lành nhưng thông minh, nhanh nhẹn. Theo nam ca sĩ, sự dịu dàng kết hợp với nét lanh lợi mới là điều đủ sức "đánh gục" mình. Không chỉ những phát ngôn, Quân A.P còn nhiều lần bị cư dân mạng cho là khéo léo gửi gắm chuyện tình cảm vào sản phẩm âm nhạc. Trong MV Thiên Mệnh, dù nữ chính không xuất hiện trực diện, nhiều khán giả vẫn nhanh chóng nhận ra vóc dáng, kiểu tóc và góc nghiêng khá giống Lê Khanh. Chính chi tiết này khiến nhiều người tin rằng nam ca sĩ đã âm thầm đưa bạn gái vào MV như một cách "đánh dấu chủ quyền" đầy tinh tế.

Dù không công khai nhưng cả hai có cách riêng để thể hiện tình yêu với đối phương

Quân A.P là một trong những giọng ca trẻ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Từ những bản cover gây sốt trên mạng xã hội, anh dần khẳng định tên tuổi với loạt hit như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất... Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, cuộc sống của nam ca sĩ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Gia đình Quân A.P hiện sở hữu khu villa rộng lớn tại Hòa Lạc, từng khiến Trấn Thành và dàn nghệ sĩ trong Anh Trai Say Hi không giấu được sự trầm trồ khi ghé thăm.

Về phía Lê Khanh, cô sở hữu gần 100.000 người theo dõi trên Instagram nhưng lại chọn cách sống kín tiếng. Trang cá nhân chủ yếu là những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, các chuyến du lịch trong và ngoài nước cùng những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống. Mọi thông tin liên quan đến công việc hay chuyện tình cảm đều được cô giữ kín.

Tuy nhiên, với những người theo dõi cặp đôi từ lâu, mối quan hệ của Quân A.P và Lê Khanh gần như là "bí mật ai cũng biết". Cả hai nhiều lần bị bắt gặp diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm hoặc đồng hành trong những cột mốc quan trọng. Lê Khanh cũng thường xuyên âm thầm có mặt tại các đêm diễn của Quân A.P, từ Hà Nội đến TP.HCM để cổ vũ bạn trai. Gần đây, cô còn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đi "đu concert" Anh Trai Say Hi có Quân A.P biểu diễn. Dẫu vậy, trước mọi câu hỏi liên quan đến nam ca sĩ, Lê Khanh vẫn giữ đúng phong cách quen thuộc, không xác nhận, cũng không phủ nhận chuyện tình cảm.

Hôn lễ của Lê Khanh và Quân A.P chắc hẳn là sự kiện đáng mong chờ trong thời gian tới

Ảnh: FBNV