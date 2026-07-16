Sau 7 năm liên tục bị soi hint thì cuối cùng Việt Anh và Quỳnh Nga đã xác nhận mối quan hệ.

Sau gần 7 năm vướng nghi vấn hẹn hò, Việt Anh và Quỳnh Nga cuối cùng cũng có màn tương tác được đông đảo khán giả xem là lời công khai ngọt ngào nhất từ trước đến nay. Cụ thể, tối 15/7, Quỳnh Nga đăng tải đoạn video ghi lại chuyến du lịch chung với Việt Anh. Trong clip, cả hai có loạt tương tác "ngọt ê răng", từ nắm tay, ôm nhau cho đến bế bổng nhau giữa nơi đông người.

Đính kèm video tình tứ hết nấc, Quỳnh Nga viết dòng trạng thái: "Cứ dỗi mà được đi chơi thì chắc tháng nào cũng nên dỗi cả nhà nhỉ?". Nữ diễn viên còn tag tài khoản của Việt Anh vào như một lời nhắn nhủ đến nửa kia. Đáp lại, Việt Anh cũng chia sẻ đoạn clip du lịch có nội dung na ná Quỳnh Nga, và viết status: "Dỗ dành mà cứ như này thì có mệt quá không?". Màn tương tác của cặp diễn viên đình đám khiến cư dân mạng ngay lập tức dậy sóng.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai hẹn hò bằng video du lịch cực ngọt ngào

Sau nhiều năm chỉ úp mở bằng những "hint" khó đoán, màn đối đáp lần này được xem là tín hiệu rõ ràng nhất về mối quan hệ của cặp đôi. Thực tế, nếu nhìn lại hành trình suốt 7 năm qua, Việt Anh và Quỳnh Nga đã không ít lần để lộ "sơ hở", khiến cư dân mạng liên tục đặt dấu hỏi về chuyện tình cảm.

Mọi chuyện bắt đầu từ bộ phim Sinh Tử phát sóng năm 2019. Sau khi hợp tác trong dự án này, Việt Anh và Quỳnh Nga ngày càng xuất hiện bên nhau nhiều hơn. Từ đồng nghiệp trên màn ảnh, cả hai nhanh chóng trở thành cặp bạn thân thường xuyên góp mặt trong các buổi tụ họp cùng hội bạn, tham gia sự kiện và tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Chính sự ăn ý cả trong công việc lẫn đời thường khiến nghi vấn "phim giả tình thật" bắt đầu rộ lên. Đáng chú ý, trong thời gian dịch bệnh Covid -19, cả hai từng bị soi check in một gian bếp y hệt nhau, rộ nghi vấn sống chung nhà.

Việt Anh và Quỳnh Nga bị soi hint sống chung nhà trong thời gian Covid-19

Dù liên tục bị gọi tên trong các tin đồn hẹn hò, Việt Anh và Quỳnh Nga đều giữ thái độ khá thoải mái. Cả hai nhiều lần khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết, đồng thời không ngại xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động chung. Tuy nhiên, càng phủ nhận, "thám tử mạng" càng phát hiện thêm nhiều bằng chứng khiến câu chuyện ngày càng khó thuyết phục.

Trong nhiều năm, cư dân mạng liên tục soi ra loạt chi tiết trùng hợp của cả hai. Từ việc check-in cùng địa điểm, đăng ảnh ở những không gian giống nhau, cho đến những lần bị nghi cùng đi du lịch nhưng khéo léo tránh xuất hiện trong chung một khung hình.

Không chỉ thường xuyên du lịch, mà trong sự nghiệp, cả hai cũng nhiệt tình ủng hộ nhau. Thời điểm Quỳnh Nga đoạt giải Quán quân trong đêm chung kết của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2024, Việt Anh cũng có mặt. Nam diễn viên chia sẻ hình ảnh bên cô tại sân khấu, còn nhắn gửi: "Cô ấy đã làm được rồi, chúc mừng em Nữ hoàng bước nhảy hoàn vũ 2024". Trong bức hình, cặp đôi đứng sát bên cạnh nhau, Việt Anh còn cầm bó hoa lớn để tặng cho Quỳnh Nga.

Dù vướng tin "phim giả tình thật" nhưng cả hai giữ thái độ thoải mái xuất hiện trong các sự kiện

Việt Anh và Quỳnh Nga ủng hộ nhau trong các hoạt động cá nhân

Mặc dù không lên tiếng, nhưng hint du lịch chung của cặp đôi trong suốt 7 năm qua đếm không xuể

Một trong những hint chất lượng nhất để dân tình chắc mẩm về mối quan hệ giữa cả hai chính là lần bị tóm dính vào cuối tháng 11/2024. Thời điểm đó, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng xuất hiện tại một sân chơi pickleball ở Hà Nội. Theo ghi nhận, Quỳnh Nga và Việt Anh cùng nhau đến sân, tuy nhiên không quá tình tứ để tránh sự chú ý của những người xung quanh.

Quỳnh Nga diện bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, trang điểm kỹ lưỡng khoe nhan sắc trẻ trung và vóc dáng nuột nà. Khi vào sân, trong khi Việt Anh chơi pickleball thì Quỳnh Nga ngồi một góc trò chuyện cùng những người xung quanh. Lần này, cặp đôi hẹn hò riêng tư, không có sự xuất hiện của hội bạn diễn viên Hà thành hay hội "chị chị em em" thân thiết của Quỳnh Nga.

Trong lúc "cá sấu chúa" vào sân tập thì Việt Anh ra dáng "bạn trai nhà người ta" khi mồ hôi nhễ nhại vẫn nhập vai "phó nháy", canh góc, canh sáng để chụp ảnh sống ảo xịn xò cho "nửa kia". Suốt buổi tập, Việt Anh chỉ xoay quanh 2 hoạt động, 1 là lên sân chơi nghiêm túc, 2 là chụp ảnh, quay phim. Anh sơ hở là cầm máy quay chụp 1001 khoảnh khắc của Quỳnh Nga trên sân. Nữ diễn viên thì tỏ ra rất thoải mái như đây là thói quen mà Việt Anh vẫn hay làm cho cô.

Sau khi kết thúc buổi chơi pickleball, Quỳnh Nga và Việt Anh lặng lẽ bước ra xe riêng được đậu ở một khu vực gần đó. Điểm kết thúc của hành trình này là một khu chung cư cao cấp tại Hà Nội. Tại khu vực hầm xe và thang máy lên nhà, cả hai bước xuống và vẫn là người đi trước và đi sau chứ không nắm tay hay có cử chỉ ngọt ngào như các cặp tình nhân.

Clip: Quỳnh Nga và Việt Anh bị tóm hẹn hò trên sân pickleball, sau đó về chung nhà (Nguồn: Đi soi sao đi)