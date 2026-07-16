Yến Nhi đẹp như nữ thần, Ngô Bảo Ngọc "slay" chuẩn người kế nhiệm Miss Grand Vietnam

Từ khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc luôn nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao nhờ nhan sắc hiện đại, vóc dáng nổi bật và phong thái trình diễn ổn định.

Trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026, dàn người đẹp lại có dịp hội ngộ trên sàn runway trình diễn BST của NTK Mai Phương Trang. Không chỉ quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu như Ngọc Hằng, Thu Hiền ..., tâm điểm của đêm diễn còn là màn xuất hiện của Hoa hậu Yến Nhi và thí sinh Ngô Bảo Ngọc - cái tên đang được nhiều fan sắc đẹp kỳ vọng sẽ trở thành người kế nhiệm Miss Grand Vietnam.

Đảm nhận vị trí vedette, đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Yến Nhi xuất hiện trong thiết kế đính kết ánh bạc lấp lánh cùng phần khăn trùm đầu cầu kỳ. Layout makeup sắc sảo kết hợp thần thái lạnh lùng giúp người đẹp trông chẳng khác nào một nữ thần bước ra từ thần thoại. Mỗi bước catwalk đều chậm rãi, chắc chắn, đủ để tôn trọn phom dáng của bộ trang phục cũng như khí chất của một đương kim hoa hậu.

Đặc biệt, khoảnh khắc Yến Nhi dừng ở cuối đường băng, giữ ánh mắt và tạo dáng đầy quyền lực nhanh chóng trở thành một trong những phân đoạn được khán giả chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. Không ít ý kiến nhận xét nàng hậu ngày càng tiến bộ về kỹ năng trình diễn, làm chủ sân khấu tốt hơn so với thời điểm mới đăng quang.

Hoa hậu Yến Nhi đảm nhận vị trí vedete.

Trong khi đó, Ngô Bảo Ngọc lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Người đẹp xuất hiện với thiết kế đính pha lê ôm sát cơ thể, kết hợp đôi cánh lông vũ trắng khổng lồ tạo hiệu ứng nổi bật trên sàn diễn. Dù gặp một tình huống nhỏ khi chiếc áo choàng lông bị tuột lại phía sau sau phần trình diễn, Ngô Bảo Ngọc vẫn giữ bình tĩnh, hoàn thành trọn vẹn màn catwalk mà không để sự cố ảnh hưởng đến thần thái.

Sự tự tin, biểu cảm sắc lạnh cùng những bước catwalk dứt khoát tiếp tục giúp Ngô Bảo Ngọc ghi điểm với người hâm mộ. Từ khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026, cô luôn nằm trong nhóm thí sinh được đánh giá cao nhờ nhan sắc hiện đại, vóc dáng nổi bật và phong thái trình diễn ổn định. Chính vì vậy, sau màn xuất hiện tại show diễn, nhiều khán giả tiếp tục gọi tên Ngô Bảo Ngọc như một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vương miện năm nay.

Ngô Bảo Ngọc được nhiều dự án sẽ đăng quang mùa giải này.

Bên cạnh hai gương mặt thu hút nhiều sự chú ý nhất, Á hậu Ngọc Hằng cũng ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ trong thiết kế xuyên thấu đính kết tỉ mỉ. Trong khi đó, Á hậu Thu Hiền dù xuất phát điểm là ca sĩ nhưng vẫn có những bước đi chuyên nghiệp và khả năng làm chủ sân khấu.

Sự góp mặt của dàn hoa hậu, á hậu giúp bộ sưu tập thêm phần mãn nhãn. Tuy nhiên, màn "đọ visual" giữa Yến Nhi và Ngô Bảo Ngọc vẫn là chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Một người mang khí chất của đương kim hoa hậu ngày càng chín muồi, một người lại sở hữu năng lượng của ứng viên đang trên hành trình chinh phục vương miện. Chính sự đối lập ấy đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn.

Á hậu Ngọc Hằng trình diễn mở màn cho BST.

Các thí sinh Miss Grand Việt Nam 2026.

Sự góp mặt của dàn hoa hậu, á hậu giúp bộ sưu tập của NTK Mai Phương Trang thêm phần mãn nhãn.

Ảnh: NVCC