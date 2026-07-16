Lisa (BLACKPINK) tiến thêm bước nữa sau khi chia tay người yêu tỷ phú

Công chúng đồng loạt gửi tới Lisa (BLACKPINK) những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sáng 15/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, LLOUD - công ty riêng của Lisa, đã chính thức mở 1 chi nhánh mới tại California, Mỹ. Được biết, nữ idol đình đám đã hoàn tất đăng ký kinh doanh tại quốc gia này vào tháng 1 năm nay. Động thái mới đây đánh dấu thêm 1 bước tiến quan trọng trong quá trình Lisa bành trướng công ty riêng ra toàn cầu. Đây cũng có thể được xem là tin hỷ sự lớn nhất của em út BLACKPINK ở thời điểm hiện tại.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, Lisa đồng thời đảm nhiệm các vị trí Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính, thành viên hội đồng quản trị và thư ký trong công ty LLOUD. Tính tới thời điểm hiện tại, LLOUD đang chỉ quản lý 1 nghệ sĩ duy nhất là Lisa. Tuy nhiên, 1 nguồn tin cho biết, hiện có khá nhiều nghệ sĩ đã liên lạc với LLOUD bày tỏ mong muốn được ký kết hợp đồng quản lý.

Lisa vừa đón nhận tin vui lớn trong sự nghiệp. Ảnh: Naver

Thông tin LLOUD bành trướng sang tận nước Mỹ đã gây xôn xao trên khắp các diễn đàn trực tuyến. Người hâm mộ không khỏi mừng rỡ trước cột mốc mới trong sự nghiệp solo của Lisa, đồng thời kỳ vọng cô nàng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường sắp tới.

Còn nhớ hồi tháng 2/2024, Lisa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chính thức công bố thành lập công ty riêng mang tên LLOUD. Ngay vào hôm tuyên bố mở doanh nghiệp, em út BLACKPINK đã thu hút sự chú ý với lời giới thiệu dành cho LLOUD: “Đây là nền tảng để tôi thể hiện tầm nhìn sáng tạo về âm nhạc và giải trí của mình. Hãy cùng nhau khám phá và đồng hành trong hành trình đầy cảm xúc, chinh phục những thách thức mới và tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ”.

Trên website chính thức, công ty LLOUD cho biết: “Niềm đam mê của chúng tôi với tư cách là 1 công ty quản lý nghệ sĩ là tạo ra những trải nghiệm vượt qua các thể loại và kết nối các thế hệ. Cốt lõi của chúng tôi nằm ở sự đổi mới không ngừng và cam kết về tính xác thực. Chúng tôi không chỉ vượt qua các ranh giới, chúng tôi còn định nghĩa lại chúng, tạo ra âm nhạc đứng đầu bảng xếp hạng và thách thức thể loại. Hãy cùng chúng tôi đón nhận sự khởi đầu của kỷ nguyên LLOUD”.

Lisa chính thức thành lập nhãn hiệu riêng hồi tháng 2/2024. Khi ấy, bộ ảnh chụp Lisa theo phong cách tổng tài trên trang chủ công ty đã gây bão khắp cõi mạng. Ảnh: X

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Ngoài ra, cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...

Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, Lisa giờ đây đã trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: X

Về tình duyên, nữ ca sĩ 9X từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với tỷ phú Frédéric Arnault. Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Thời gian sau đó, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình trong bầu không khí ấm cúng.

Đáng tiếc, cách đây không lâu, cặp đôi được cho là đã chính thức “đường ai nấy đi”. Theo Sohu, lý do Lisa và Frédéric Arnault tan vỡ có liên quan đến gia tộc giàu có của thiếu gia này. Vợ chồng ông trùm thời trang Bernard Arnault được cho biết luôn giữ thái độ thận trọng, soi xét kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn với các cô bạn gái có xuất thân bình dân của con trai. Họ cho phép Frédéric Arnault yêu đương tự do, đồng ý để Lisa tham gia vào các hoạt động của gia tộc, nhưng không sẵn sàng mở rộng cửa nhà để em út nhóm BLACKPINK đặt chân vào với tư cách dâu hào môn. Đặc biệt là sau khi Lisa chấp nhận biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Horse và bị tẩy chay diện rộng, mối quan hệ giữa cô, bạn trai và gia đình tài phiệt của Frédéric Arnault dần xuất hiện khoảng cách ngày càng lớn. Lối sống và quan điểm của Lisa có sự khác biệt rất lớn với gia tộc LVMH.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Thậm chí Frédéric Arnault còn bị điều tiếng dùng quyền lực, tiền bạc của gia đình để hậu thuẫn cho sự thăng tiến của Lisa ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Những tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ idol bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình, Frédéric Arnault đã chủ động chia tay Lisa. Theo tờ Sohu, với việc bị cha mẹ bạn trai từ chối, Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault.

Lisa và thiếu gia đế chế xa xỉ có mối quan hệ tình ái kéo dài trong khoảng 3 năm trước khi cho nhau lối đi riêng. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver