Hậu chia tay tỷ phú, Lisa (BLACKPINK) tựa đầu lên vai chàng trai giống hệt Park Seo Joon

Mối quan hệ giữa Lisa (BLACKPINK) và anh chàng đẹp trai này đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Sáng 7/7, công chúng châu Á náo loạn trước hình ảnh Lisa (BLACKPINK) tạo dáng thân mật bên 1 anh chàng đẹp trai có ngoại hình rất giống với nam tài tử Park Seo Joon. Trong hình, nàng em út Hắc Hường còn tựa đầu lên vai mỹ nam 1 cách đầy tình cảm, khiến công chúng không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa 2 người họ.

Hóa ra anh chàng điển trai xuất hiện chung khung hình với Lisa không ai khác chính là nam diễn viên Thi Bá Vũ, người được mệnh danh là “bản sao Park Seo Joon” ở làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Đáng chú ý, Thi Bá Vũ lại còn là fan cứng của Lisa, từng nhiều lần công khai bày tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt dành cho nàng rapper BLACKPINK. Từ đây, công chúng nhận định, nữ idol sinh năm 1997 có cử chỉ thân thiết với nam thần họ Thi trong tấm hình lưu niệm nhằm đáp lại tình cảm mến mộ mà đối phương đã dành cho mình suốt bao năm qua.

Được biết, bức hình nói trên được chụp khi 2 nghệ sĩ cùng tham dự sự kiện cho 1 nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp diễn ra tại Thái Lan cách đây ít ngày. Trên trang cá nhân, Thi Bá Vũ công khai khoảnh khắc thân mật bên Lisa, đồng thời nhấn mạnh: “Hình ảnh này không phải AI đâu, đây là giấc mơ đã trở thành hiện thực”. Qua đó, nam diễn viên Hoa ngữ bày tỏ niềm hạnh phúc dâng trào khi được gặp gỡ, giao lưu trò chuyện trực tiếp cùng thần tượng “bằng xương bằng thịt” ở cự ly gần.

Hình ảnh Lisa thân mật, tựa đầu lên vai anh chàng đẹp trai có ngoại hình rất giống Park Seo Joon đã gây xôn xao bàn tán. Thì ra anh chàng này chính là diễn viên Thi Bá Vũ. Ảnh: X

Thi Bá Vũ được mệnh danh là “bản sao Park Seo Joon” tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: X

Khoảnh khắc Lisa thân mật bên Thi Bá Vũ gây chú ý lớn âu cũng là bởi nữ ca sĩ đình đám vừa được cho là đã chia tay tỷ phú Frédéric Arnault. Còn nhớ cách đây khoảng 3 tuần, tờ Sohu bất ngờ đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa - CEO Frédéric Arnault đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Theo truyền thông xứ Trung, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4 tới nay. Ảnh: X

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi Lisa trên MXH. Ảnh: Sina

Và theo tìm hiểu mới nhất của tờ Sohu vào ngày 29/6, lý do tan vỡ của Lisa và Frédéric Arnault có liên quan đến gia tộc giàu có của thiếu gia này. Vợ chồng ông trùm thời trang Bernard Arnault được cho biết luôn giữ thái độ thận trọng, soi xét kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn với các cô bạn gái có xuất thân bình dân của con trai. Họ cho phép Frédéric Arnault yêu đương tự do, đồng ý để Lisa tham gia vào các hoạt động của gia tộc, nhưng không sẵn sàng mở rộng cửa nhà để em út nhóm BLACKPINK đặt chân vào với tư cách dâu hào môn. Đặc biệt là sau khi Lisa chấp nhận biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Horse và bị tẩy chay diện rộng, mối quan hệ giữa cô, bạn trai và gia đình tài phiệt của Frédéric Arnault dần xuất hiện khoảng cách ngày càng lớn. Lối sống và quan điểm của Lisa có sự khác biệt rất lớn với gia tộc LVMH.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Thậm chí Frédéric Arnault còn bị điều tiếng dùng quyền lực, tiền bạc của gia đình để hậu thuẫn cho sự thăng tiến của Lisa ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Những tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ idol bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình, Frédéric Arnault đã chủ động chia tay Lisa. Theo tờ Sohu, với việc bị cha mẹ bạn trai từ chối, Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault.

Chuyện tình của Lisa và thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới được cho là đã chính thức khép lại. Ảnh: X

Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Trước khi “đường ai nấy đi”, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình trong bầu không khí ấm cúng.

Lisa đi nghỉ dưỡng cùng gia đình Frédéric Arnault hồi tháng 8/2024 trong giai đoạn cặp đôi còn mặn nồng. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver