Người thay đổi cả cuộc đời Tăng Thanh Hà

Sự nghiệp và cuộc sống của Tăng Thanh Hà trải qua nhiều cột mốc đặc biệt khi có sự xuất hiện của người này.

Sau 13 năm vắng bóng, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại màn ảnh rộng với vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng. Chỉ từ những hình ảnh đầu tiên, "ngọc nữ" đã phủ sóng khắp mạng xã hội, trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả. Thế nhưng, bên cạnh sự trở lại của Tăng Thanh Hà, một nhân vật khác cũng được dân tình đặc biệt chú ý, đó chính là ông xã Louis Nguyễn.

Không ồn ào, không phát ngôn dài dòng, Louis Nguyễn vẫn luôn có cách riêng để đồng hành cùng vợ. Và lần trở lại đặc biệt này của Tăng Thanh Hà càng cho thấy anh chính là "điểm tựa" vững chắc nhất trong suốt hành trình của nữ diễn viên.

Louis Nguyễn chính là điểm tựa vững chắc của Tăng Thanh Hà

Ngay từ thời điểm Hoàng Hậu Cuối Cùng công bố dàn diễn viên, Louis Nguyễn đã nhanh chóng chia sẻ bộ ảnh của vợ lên Facebook cá nhân cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tự hào: "13 Years. My Queen is back!". Chỉ vài chữ đơn giản nhưng đủ khiến nhiều người cảm nhận được sự háo hức của người chồng khi chứng kiến bà xã trở lại với đam mê sau hơn một thập kỷ.

Đến khi trailer đầu tiên của phim được tung ra, Louis Nguyễn tiếp tục là một trong những người đầu tiên tương tác với bài đăng của Tăng Thanh Hà. Trong bài viết giới thiệu vai Nam Phương Hoàng hậu, nữ diễn viên chia sẻ: "Đằng sau danh vị Hoàng hậu vẫn là một người vợ, người mẹ khao khát bình yên và không ngừng đi tìm hạnh phúc". Như mọi lần, ông xã cô không bình luận quá nhiều nhưng âm thầm nhấn "thích" và dõi theo từng cột mốc mới của vợ.

Louis Nguyễn hào hứng đăng cả bộ ảnh bà xã trong sự kiện công bố cast chính

Nam doanh nhân theo dõi sát sao từng động thái của Tăng Thanh Hà

Những hành động nhỏ ấy nhanh chóng được cư dân mạng chú ý. Nhiều người cho rằng điều đáng ngưỡng mộ trong cuộc hôn nhân của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn không nằm ở những màn thể hiện tình cảm phô trương, mà ở cách cả hai luôn hiện diện trong những thời khắc quan trọng nhất của đối phương.

Nếu nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ qua, không ít khán giả nhận ra Louis Nguyễn gần như là người làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của Tăng Thanh Hà.

Trước năm 2012, Tăng Thanh Hà là cái tên bảo chứng cho màn ảnh Việt. Từ Dốc Tình, Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận,.. cô liên tục tạo nên những vai diễn ghi dấu ấn và được xem là "ngọc nữ" của điện ảnh Việt.

Đúng lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Tăng Thanh Hà lựa chọn kết hôn với Louis Nguyễn. Quyết định ấy từng khiến nhiều người tiếc nuối, bởi cô gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz khi vẫn là ngôi sao được săn đón bậc nhất.

Tăng Thanh Hà quyết định lui về hậu trường sau khi kết hôn

Suốt 13 năm sau đó, thay vì xuất hiện dày đặc trên phim ảnh, Tăng Thanh Hà dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc ba con, phát triển công việc kinh doanh và xây dựng hình ảnh một người phụ nữ kín tiếng. Cuộc sống làm dâu của cô nhiều năm qua cũng thường xuyên trở thành đề tài được công chúng quan tâm, nhưng điều khiến khán giả ngưỡng mộ hơn cả là hình ảnh một gia đình luôn đồng hành, gắn bó.

Dù đã bên nhau 16 năm và có 3 con, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn duy trì sự đồng điệu mỗi khi xuất hiện. Không phô trương, không ồn ào, chỉ bằng những hành động nhỏ như nắm tay nhau liên tục cũng đủ thấy sự tinh tế và chân thành mà cả hai dành cho nhau.

Giờ đây, khi các con đã lớn hơn, cuộc sống gia đình ổn định và sự nghiệp kinh doanh đi vào quỹ đạo, Tăng Thanh Hà quyết định quay lại với điện ảnh. Đó không còn là sự trở lại của một nữ diễn viên từng nổi tiếng, mà là màn tái xuất của một người phụ nữ đã đi qua nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc sống.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn có cuộc hôn nhân viên mãn

Gần 2 thập kỷ bên nhau, mỗi khi xuất hiện đều luôn nắm chặt tay nhau

Louis Nguyễn chứng kiến và đồng hành cùng Tăng Thanh Hà qua mọi cột mốc

Giờ đây, khi các con đã lớn hơn, cuộc sống gia đình ổn định và sự nghiệp kinh doanh đi vào quỹ đạo, Tăng Thanh Hà quyết định quay lại với điện ảnh. Đó không còn là sự trở lại của một nữ diễn viên từng nổi tiếng, mà là màn tái xuất của một người phụ nữ đã đi qua nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc sống.

Điều đáng chú ý là lần trở lại này, Tăng Thanh Hà không bước đi một mình. Phía sau cô vẫn là người đàn ông đã đồng hành gần hai thập kỷ, từ thời điểm cô rời ánh đèn sân khấu đến ngày tái xuất với vai Nam Phương Hoàng hậu.

Nếu trước năm 2012, Tăng Thanh Hà được nhắc đến như một trong những nữ diễn viên thành công nhất màn ảnh Việt, thì sau khi kết hôn, cô lại có thêm một "vai diễn" khác đáng ngưỡng mộ không kém, người phụ nữ có một gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương và luôn ủng hộ mọi lựa chọn của mình.

Người thay đổi cả cuộc đời Tăng Thanh Hà

Ảnh: Tổng hợp