Kẻ trộm vào nhà Lê Dương Bảo Lâm gây ra cảnh tượng không tin nổi

Lê Dương Bảo Lâm cho biết gia đình thiệt hại nhiều tiền sau sự cố quán bị trộm.

Cuộc sống của Lê Dương Bảo Lâm vốn gắn liền với những clip hài hước và loạt tình huống "dở khóc dở cười". Thế nhưng mới đây, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ một câu chuyện không ai mong muốn khi quán cà phê của vợ chồng anh bị kẻ gian đột nhập, gây thiệt hại không nhỏ. Điều khiến nhiều người bất an hơn cả là thủ đoạn của đối tượng được cho là khá tinh vi và có sự tính toán từ trước.

Trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, Lê Dương Bảo Lâm trực tiếp ghi lại hiện trường bên trong quán cà phê do hai vợ chồng đầu tư kinh doanh. Đây cũng là địa điểm từng nhiều lần tổ chức các đêm giao lưu âm nhạc, mời nhiều nghệ sĩ đến biểu diễn và gặp gỡ khán giả. Nam diễn viên cho biết chỉ vì lơ là, không qua quán kiểm tra trong khoảng hai ngày mà xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Khi quay trở lại, anh phát hiện nhiều tài sản đã bị kẻ gian tháo dỡ, di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Theo lời Lê Dương Bảo Lâm, đối tượng chưa kịp mang số đồ này đi mà chỉ tập kết sát khu vực cửa ra vào, khiến anh nghi ngờ họ có ý định sẽ quay lại vào thời điểm khác để tiếp tục lấy.

Clip: Lê Dương Bảo Lâm hoang mang trước hiện trường quán cafe bị kẻ gian đột nhập

Không chỉ nhắm đến nước ngọt hay nguyên liệu trong quán, kẻ gian còn tháo cả những thiết bị được lắp cố định. Chia sẻ trong clip, Lê Dương Bảo Lâm cho biết: "Tháo hết cửa nhà vệ sinh, người ta báo giá 1 triệu/cái, là mất 5 cái là 5 triệu. Nặng nhất là dàn cốt xây sinh tố với giá triệu mấy cái. Người ta lấy chục thùng nước ngọt, mấy ký trà, dây ống đồng... Họ dọn ra ngoài hết để tối nay quay lại lấy nữa hay gì đó. Họ cắt điện, cắt camera hết, bao nhiêu công sức của vợ chồng tôi".

Theo lời nam diễn viên, điều khiến anh quan tâm không chỉ là giá trị tài sản bị ảnh hưởng mà còn là công sức hai vợ chồng dành nhiều thời gian gây dựng. Việc hệ thống điện và camera bị cắt trước khi xảy ra vụ việc cũng khiến nhiều người cho rằng đối tượng đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Dù bức xúc trước sự việc, Lê Dương Bảo Lâm cho biết nếu toàn bộ tài sản được trả lại thì sẵn sàng bỏ qua. "Trả đồ lại, nói một tiếng xin lỗi vợ chồng tôi là vợ chồng tôi cho qua liền. Mấy thùng nước ngọt vợ chồng tôi tặng", nam diẽn viên nói.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm cho biết phải tốn khoản tiền nhiều để sửa chữa quán

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng cho biết đã có phương án xử lý để tránh sự việc tiếp tục xảy ra. Anh tiết lộ từ tối cùng ngày sẽ bố trí người túc trực tại quán, đồng thời tiến hành trích xuất những dữ liệu camera còn lại để phục vụ việc xác minh. Lê Dương Bảo Lâm cũng gửi lời cảnh báo đến đối tượng, mong không tiếp tục có những hành động manh động.

Quán Lê Dương Bảo Lâm từng có nhiều nghệ sĩ đến giao lưu, khách đông mỗi đêm

Đoạn chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước mức độ liều lĩnh của kẻ gian khi không chỉ lấy tài sản mà còn tháo dỡ hàng loạt thiết bị trong quán. Không ít ý kiến cũng hy vọng vụ việc sớm được làm rõ để tránh gây thêm thiệt hại cho gia đình Lê Dương Bảo Lâm.

Vốn nổi tiếng với hình ảnh vui vẻ, lạc quan và thường xuyên mang tiếng cười đến khán giả, lần hiếm hoi Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về một sự cố nghiêm trọng trong công việc kinh doanh đã khiến nhiều người không khỏi đồng cảm. Ai cũng mong nam diễn viên sớm giải quyết ổn thỏa vụ việc để quán cà phê có thể trở lại hoạt động bình thường.

Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ về lý do mở quán cafe này là muốn các thành viên trong gia đình gắn kết hôn. Anh nói: "Tôi mở quán và kêu ba mẹ tôi và ba mẹ vợ cùng lên phụ, lúc đó mẹ vợ tôi chưa bệnh. Khi bắt đầu ra, ông bà thấy con mình vất vả thì quên đi và bắt đầu thương nhau, hiểu ra vấn đề. Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi làm được đến bây giờ, từ cưới đến giờ là 8-9 năm".

Dù là người nổi tiếng, nhưng vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm tự ra phục vụ quán

Ảnh: FBNV