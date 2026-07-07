Tóc Tiên công khai với Trần Ngọc Vàng ở rạp chiếu phim

Khoảnh khắc thân thiết của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng gây bàn tán.

Sau khoảng thời gian liên tục bị cư dân mạng "đẩy thuyền" vì hợp tác trong MV Người còn thương em không , Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán khi công khai cùng góp mặt tại buổi công chiếu một bộ phim vào tối 6/7. Dù mỗi người xuất hiện theo lịch trình riêng và không sánh đôi trên thảm đỏ, cả hai vẫn nhanh chóng lọt vào "ống kính soi" của netizen. Chỉ cần vài đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc hậu trường, mạng xã hội đã rôm rả bàn luận về màn tương tác của cặp đôi.

Trong một video, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đứng cạnh nhau khá lâu trước giờ vào rạp. Cả hai liên tục trò chuyện, trao đổi một cách thoải mái. Khi buổi chiếu bắt đầu, một đoạn video khác ghi lại cảnh Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng ngồi ở hai vị trí liền kề trong rạp tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội. Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là khoảnh khắc nữ ca sĩ cầm trên tay một chiếc điện thoại được cho là của Trần Ngọc Vàng để xem nội dung, trong khi nam diễn viên ngồi bên cạnh và hướng mắt theo màn hình.

Việc cả hai liên tục xuất hiện trong cùng một không gian và có những tương tác tự nhiên khiến câu chuyện "đẩy thuyền" một lần nữa được nhắc lại. Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại, cả Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vẫn chỉ xác nhận mối quan hệ đồng nghiệp và chưa có phát ngôn nào khác về những đồn đoán xoay quanh đời tư.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng ngồi cạnh nhau, công khai tương tác thân thiết bên trong rạp

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng thoải mái dính như sam, tương tác thân thiết

Mối quan hệ Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bắt đầu được công chúng nhắc đến cùng nhau khi hợp tác trong MV mới. Trong dự án này, Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai nam chính, vào vai người yêu của Tóc Tiên. Cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm từ nắm tay, ôm ấp đến những cảnh hôn gây chú ý. Khi được hỏi về thông điệp của sản phẩm mới, Tóc Tiên nói: "Thông điệp nghe khá là cao cả. Nhưng Mình đã nghĩ và ngẫm, hóa ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: Dù trải qua bao gập gềnh trong cuộc đời, mình vẫn khát khao yêu và được yêu".

Khi vướng loạt tranh cãi liên quan đến cảnh hôn Trần Ngọc Vàng, Tóc Tiên cũng đáp trả. Cụ thể, khi nhận được ý kiến từ một khán giả: "Em đã từng thích chị, cho đến 1 năm gần đây và đỉnh điểm là MV này ạ, bị phản cảm quá ạ", Tóc Tiên không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Nữ ca sĩ cho biết: "Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào”.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng được "đẩy thuyền" sau khi đóng MV

Khi bị soi những con số bị cho là ngầm thể hiện "mật mã tình yêu" với Trần Ngọc Vàng thì Tóc Tiên lên tiếng: "Mọi người hỏi vụ này quá nên Tiên giải đáp cho câu chuyện không đi xa ạ. Đạo diễn không nghĩ ra được ngày nào nên lấy luôn sinh nhật 2 nhân vật và ngày ra MV cho nhanh gọn lẹ. Không có bất cứ ẩn ý gì đâu nha trời ơi".

Về phía Trần Ngọc Vàng, giữa những bàn tán, tranh cãi sau khi đóng MV của Tóc Tiên thì anh lên tiếng: "Tui thích chúc chúng mình luôn hạnh phúc, luôn vui vì tui nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Dẫu tụi mình có thành công hay thất bại, có an ổn hay bấp bênh, có khó khăn hay là gian khổ thì điều quan trọng nhất vẫn là tụi mình hay luôn mỉm cười nhé. Cảm ơn vì đã bảo vệ yêu thương tui. Cảm ơn những lá chắn thép của tui. Càng được yêu thương như thế tui càng an tâm và tự tin hơn ạ".

Dù bị soi hint hẹn hò nhưng cả hai từng chia sẻ chỉ là đồng nghiệp thân thiết

Ảnh: FBNV