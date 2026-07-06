Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Xoài Non đẹp quá sức chịu đựng, Tóc Tiên - Trần Ngọc Vàng chỉ nhìn nhau cũng tình bể bình

Thảm đỏ ra mắt phim Mẹ Ơi, Về Nhà đã thu hút hàng loạt ngôi sao đình đám Vbiz tới tham dự.

Tối 6/7, buổi họp báo ra mắt bộ phim Mẹ Ơi, Về Nhà đã chính thức sáng đèn tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và các đơn vị truyền thông báo chí. Là dự án điện ảnh kết hợp Việt - Hàn, Mẹ Ơi, Về Nhà gây chú ý khi có sự góp mặt của nam diễn viên Lee Yi Kyung cùng 2 nữ chính là Hoàng Yến Chibi và Minh Hà. Tại đây, sự kiện đón chào nhiều gương mặt được yêu mến trong showbiz Việt như Tóc Tiên, Trần Ngọc Vàng, Ngọc Thanh Tâm, Johnny Trí Nguyễn, Đoàn Minh Anh, Gil Lê, Xoài Non, Thuỳ Anh, Ngô Lan Hương...

3 diễn viên chính của bộ phim

Dàn sao Việt đổ bộ thảm đỏ ra mắt phim

Toả sáng nhất nhì thảm đỏ chỉ có thể là Xoài Non. Cô nàng lựa chọn váy hai dây màu đen, nhấn nhá với phần ren trắng thêu hoa ở phần ngực, vừa tôn lên bờ vai thanh mảnh, xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc được búi gọn với phần mái thưa ôm nhẹ gương mặt giúp tổng thể thêm quyến rũ, trong khi lối trang điểm tông hồng đào cùng đôi môi bóng căng làm nổi bật làn da nâu khoẻ khoắn. Nụ cười tươi cùng ánh mắt hút hồn càng khiến Xoài Non ghi điểm bởi vẻ ngoài thân thiện, ngọt ngào giữa đám đông.

Tóc Tiên xuất hiện với visual nữ tính hiếm thấy khi diện váy trắng ngà mang phong cách tiểu thư, khác hẳn hình ảnh cá tính thường ngày. Thiết kế bèo nhún kết hợp phần chân váy ngắn giúp nữ ca sĩ khoe khéo đôi chân thon dài, trong khi kiểu tóc buộc gọn và layout makeup trong trẻo càng tôn lên gương mặt xinh xắn. Nhờ lợi thế chiều cao lý tưởng 1m70, Tóc Tiên biết cách khiến bản thân nổi bật giữa rừng nghệ sĩ Vbiz.

Trần Ngọc Vàng lôi kéo hàng chục ống kính nhờ phong cách all-black tối giản nhưng không kém phần lich lãm. Bộ suit đen kết hợp áo thun đồng màu mang đến vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại, trong khi kiểu tóc vuốt gọn và gương mặt góc cạnh giúp nam diễn viên ghi điểm với khí chất tựa tổng tài. Visual điển trai, vóc dáng cao ráo cùng vẻ ngoài nam tính khiến anh chàng trở thành tâm điểm.

Đặc biệt, khoảnh khắc Tóc Tiên vừa bước tới sự kiện đã chạm mặt "người tình" Trần Ngọc Vàng. 2 người vui vẻ trò chuyện, tương tác tự nhiên làm hội đu OTP đứng ngồi không yên. Màn hội ngộ của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng dù ngắn ngủi nhưng đã đủ khiến cõi mạng rần rần.

Tương tác giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng gây chú ý

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Hoàng Yến Chibi

Minh Hà

Gil Lê - Xoài Non

Hạ Anh

Ngô Lan Hương

Thuỳ Anh

Johnny Trí Nguyễn

Đoàn Minh Anh

Lâm Thanh Nhã

Dương Khắc Linh - Sara Lưu

Hạnh Sino

Tuimi

Emma Nhất Khanh - Đỗ Hoàng Dương