Thảm đỏ Lầu Chú Hoả đã diễn ra, đồng thời đón chào nhiều gương mặt quen thuộc của Vbiz.

Tối 9/6, buổi họp báo ra mắt Lầu Chú Hoả đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông. Là một trong những tác phẩm kinh dị ra mắt vào đường đua phim tháng 6. Lấy cảm hứng từ "truyền thuyết đô thị" Con ma nhà họ Hứa, Lầu Chú Hoả hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim cho lạnh sống lưng. Thảm đỏ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz như Trịnh Thảo, Trịnh Huỳnh Như, Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Trần Kỳ Anh, Nguyễn Minh Thái, Trần Hiếu...

Dàn cast Lầu Chú Hoả

Giữa nhiều khách mời xúng xính váy áo, Trịnh Thảo gây chú ý với diện mạo vừa ngọt ngào vừa pha chút ma mị, rất phù hợp với không khí kinh dị của sự kiện. Nữ diễn viên diện chiếc váy đen ôm sát, trễ vai, tôn lên bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cân đối. Thiết kế đan dây ở phần thân váy tạo điểm nhấn cá tính, giúp tổng thể không bị quá an toàn hay đơn điệu.

Nhan sắc cam thường của Trịnh Thảo

Mái tóc ngắn được tạo kiểu nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt, làm nổi bật những đường nét sắc sảo. Trịnh Thảo sở hữu ngũ quan hài hoà với đôi mắt to sáng, sống mũi thanh thoát và nụ cười rạng rỡ. Giữa không gian ngập sắc đỏ, mạng nhện và những chi tiết trang trí rùng rợn của sự kiện, nhan sắc của cô vẫn nổi bật nhờ thần thái tươi tắn, trẻ trung. Visual của Trịnh Thảo trong khoảnh khắc này mang cảm giác như một “bông hồng đen” bước ra từ phim kinh dị. Sự đối lập giữa gương mặt ngọt ngào và bối cảnh đỏ rực càng khiến cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật tại buổi premiere.

Trịnh Thảo (sinh năm 1997, biệt danh Cỏ) là một trong những gương mặt quen thuộc của thế hệ diễn viên trẻ Việt Nam. Nickname "nữ hoàng mỏ hỗn" bắt nguồn từ vai diễn Thuỳ Linh của Trịnh Thảo trong bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Thùy Linh gây ấn tượng bởi tính cách mạnh mẽ, bộc trực, sẵn sàng "khô máu" với bất cứ ai. Nhân vật sở hữu loạt câu thoại đậm chất đường phố, thường xuyên chửi thề một cách hài hước và trở thành cây hài của cả nhóm.

Ngoại hình nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng hùng hổ, ánh nhìn sắc sảo cùng phong thái "hổ báo cáo chồn" khiến Thùy Linh trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất phim. Chính từ vai diễn này, Trịnh Thảo được khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng mỏ hỗn".

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Trang Hý

Đình Khang

Đỗ Nhật Hoàng

Juliet Bảo Ngọc

Nguyễn Công Nương

Hynee

Trương Huỳnh Như

Trần Kỳ Anh