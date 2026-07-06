Nữ nghệ sĩ U65 vẫn tự tin làm “máy bay”, phi công trẻ là tổng tài đình đám Vbiz kém tận 3 con giáp

Mối quan hệ giữa 2 người gây chú ý với khoảng cách tuổi quá lớn.

Đường đua mùa hè chưa kết thúc, ấy mà cao điểm phim Việt dịp tháng 9 đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu đầu tiên. Một trong những dự án điện ảnh xác nhận tham gia "chinh chiến" là Lên Hương do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông làm đạo diễn. Thuộc thể loại tâm lý - gia đình, Lên Hương khai thác câu chuyện về những con người lao động bình dị đang cố gắng bám trụ với nghề truyền thống của gia đình. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim đời thường vừa gần gũi, vừa hài hước chạm đến trái tim khán giả.

Mới đây, NSX đã tung ra poster và teaser cho bộ phim với sự xuất hiện của Hồng Đào và Võ Tấn Phát. Ngay sau đó, Hồng Đào khiến khán giả thích thú khi chia sẻ poster nhân vật bà Mũi trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy hài hước nhưng cũng ẩn chứa nhiều ẩn ý. "Ở tuổi này có thể mình hơi rén khi leo lên xe máy, nhưng lạ lùng thay… lái máy bay thì mình vẫn rất tự tin…" , cô viết. Cách chơi chữ dí dỏm nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi "lái máy bay" không chỉ là câu nói đùa quen thuộc trên mạng xã hội mà còn gắn với nghề nghiệp đặc biệt của nhân vật bà Mũi trong phim

Teaser đầu tiên của Lên Hương





Theo chia sẻ của Hồng Đào, bà Mũi là một người phụ nữ "dị biệt", theo đuổi một công việc kỳ lạ, có đời sống nội tâm nhiều góc tối và luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần. Nhân vật này cũng chính là mắt xích mở đầu cho toàn bộ câu chuyện khi có cuộc gặp gỡ định mệnh với Tâm, chàng trai trẻ rơi vào bước đường cùng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để kiếm tiền.

"Một con người dị biệt, một nghề kỳ quặc, một đời sống tinh thần gai góc và bất ổn. Nhân vật bà Mũi của Hồng Đào trong Lên Hương có đủ cả ba. Và câu chuyện này bắt đầu bằng một cú bắt tay chấn động giữa bà Mũi và Tâm - một anh thanh niên đang lâm vào đường cùng cần kiếm tiền bằng mọi giá" , nữ diễn viên bật mí.

Nếu chỉ nhìn qua teaser, bà Mũi hiện lên như một nhân vật đầy bí ẩn. Không xuất hiện quá nhiều thoại, người phụ nữ này vẫn tạo cảm giác áp lực nhờ ánh mắt sắc lạnh, phong thái điềm tĩnh cùng hình ảnh luôn cầm điếu thuốc trên tay. Trong một phân đoạn đáng chú ý, bà đứng trước bàn nhang, lặng lẽ thực hiện một nghi thức trước khi bắt đầu "giao dịch" với Tâm, khiến không khí bộ phim càng trở nên căng thẳng và khó đoán.

Đây được xem là một trong những vai diễn có màu sắc khác biệt nhất của Hồng Đào kể từ khi cô trở lại hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Thay vì hình ảnh những người mẹ giàu tình cảm hay những phụ nữ trí thức, hiện đại mà khán giả từng quen thuộc ở nhiều dự án gần đây, nữ nghệ sĩ lần này gần như lột xác với tạo hình gai góc, khắc khổ và chất chứa nhiều bí mật.

Bên cạnh Hồng Đào, Võ Tấn Phát cũng có màn chuyển hướng đáng chú ý khi đảm nhận vai chính Tâm. Nam diễn viên rũ bỏ hình ảnh hài hước quen thuộc để hóa thân thành một thanh niên lao động đang chật vật mưu sinh, bị dồn đến đường cùng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Những biểu cảm nhiều giằng xé cùng tâm lý nặng trĩu cho thấy đây sẽ là một trong những vai diễn thử thách nhất của anh từ trước đến nay.

Ở tuyến nhân vật còn lại, Quốc Khánh vào vai Quang, người anh họ của Tâm. Với tính cách hoạt ngôn và những câu thoại "đắt", nhân vật được kỳ vọng sẽ mang đến những khoảng nghỉ vừa đủ giữa bầu không khí nặng nề, đồng thời trở thành chất kết nối quan trọng trong mạch truyện. Ngoài ra, Lên Hương còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt như NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Hạ Anh... và do bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông thực hiện.

Mối quan hệ giữa Hồng Đào (sinh năm 1963) và Võ Tấn Phát (sinh năm 1995) trong phim gây chú ý trên MXH khi cả 2 cách nhau 32 tuổi ở ngoài đời thật. Một bên là Hồng Đào, nữ diễn viên gạo cội với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu qua hàng loạt vai diễn nặng ký trên sân khấu lẫn điện ảnh. Bên còn lại là Võ Tấn Phát, gương mặt trẻ được khán giả yêu mến nhờ khả năng diễn xuất duyên dáng, từng tạo dấu ấn ở các gameshow, web-drama và gần đây gây sốt trên TikTok với hình tượng "tổng tài" hài hước trong loạt video triệu view. Sự kết hợp giữa hai thế hệ diễn viên với màu sắc đối lập vì thế càng khiến khán giả tò mò về màn thể hiện và chemistry của họ trong Lên Hương.

Không đi theo hướng tiết lộ quá nhiều nội dung, teaser đầu tiên của Lên Hương chủ yếu xây dựng bầu không khí và gieo hàng loạt câu hỏi về "giao dịch" bí ẩn có khả năng thay đổi số phận của nhiều con người. Đằng sau những con hẻm cũ kỹ, ánh đèn nhập nhoạng và cuộc sống mưu sinh tưởng như bình thường là vô số bí mật vẫn còn chờ được hé lộ.