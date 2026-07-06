Đây mới đúng là Tăng Thanh Hà

Nhiều người cho rằng đây mới là hình ảnh đúng với những gì họ mong chờ ở ngọc nữ đình đám.

Chỉ ít ngày sau khi công bố dự án, Hoàng Hậu Cuối Cùng vẫn đang là tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng Hậu và Vua Bảo Đại không chỉ gây chú ý bởi quy mô đầu tư lớn mà còn bởi màn tái xuất điện ảnh sau 13 năm của Tăng Thanh Hà. Đúng 10h sáng ngày 7/7, ê-kíp sẽ chính thức tung trailer đầu tiên, được giới thiệu qua đoạn clip quảng bá có sự xuất hiện của 3 diễn chính là Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô và Trâm Anh.

Đoạn clip quảng bá trailer đầu tiên cho Hoàng Hậu Cuối Cùng

Mọi sự quan tâm đổ dồn vào "ngọc nữ màn ảnh" Việt Nam. Tăng Thanh Hà ghi điểm với diện mạo nhẹ nhàng, tự nhiên hơn hẳn tại sự kiện công bố dự án phim. Nữ diễn viên diện váy trắng tay phồng tối giản, kết hợp kiểu tóc rẽ ngôi giữa búi gọn phía sau cùng đôi hoa tai ngọc trai, tạo tổng thể nền nã và sang trọng. Đáng chú ý, lớp trang điểm được tiết chế đáng kể với tông màu tự nhiên, nhấn vào làn da căng bóng, hàng chân mày thanh thoát và đôi môi hồng nhẹ. Nhờ đó, gương mặt của cô trông mềm mại, trẻ trung và toát lên khí chất đài các, dịu dàng. Đây là hình ảnh mà nhiều netizen cho rằng phù hợp hơn với Nam Phương Hoàng Hậu.

So với lần xuất hiện trước đó, Tăng Thanh Hà bị nhận xét trông khá sắc sảo, có phần "dừ". Không ít cư dân mạng nhận xét việc tối giản các bước trang điểm đã giúp nâng tầm nhan sắc của nữ diễn viên, giúp vẻ ngoài trở nên trong trẻo, trẻ đẹp hơn. Nhiều ý kiến còn cho rằng đây mới là diện mạo khiến họ liên tưởng rõ nét đến hình tượng Nam Phương Hoàng hậu trong lịch sử.

Một số bình luận của netizen: - 40 rồi mà vẫn trẻ như 30. Tui tin Tăng Thanh Hà sẽ vào vai xuất sắc Nam Phương Hoàng Hậu. - Bả chỉ cần tối giản makeup đi là trông trẻ đẹp, sáng bừng hơn hẳn. - Tui thấy look này ổn hơn lần công bố trước á. - Hà nhả thoại sang quá, sang từ gương mặt đến giọng nói. - Hôm nay Hà makeup nhẹ nhàng đẹp quá nè! Tại hôm ra mắt make up hơi đậm nên nhìn bén hơn thôi.

Được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh" Việt, Tăng Thanh Hà ghi dấu ấn với loạt tác phẩm ăn khách như Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận, Mỹ Nhân Kế... Sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô từng là cái tên được nhiều đạo diễn săn đón và liên tục góp mặt trong những dự án điện ảnh, truyền hình nổi bật suốt nhiều năm.

Năm 2013, sau khi hoàn thành vai diễn Linh trong Mỹ Nhân Kế, Tăng Thanh Hà gần như rút lui khỏi màn ảnh để tập trung cho cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh. Trong hơn một thập kỷ, cô hiếm khi tham gia các hoạt động nghệ thuật, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện lớn hoặc các chiến dịch quảng cáo. Chính vì vậy, thông tin nữ diễn viên nhận lời đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội.

Sau 13 năm vắng bóng ở lĩnh vực điện ảnh, màn tái xuất của Tăng Thanh Hà được xem là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của màn ảnh Việt năm nay. Ngay từ khi dự án được công bố, mọi động thái liên quan đến nữ diễn viên, từ tạo hình, phục trang cho đến những hình ảnh hậu trường đều thu hút lượng tương tác lớn.

Hoàng Hậu Cuối Cùng được giới thiệu là dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ thiên tình sử có thật giữa Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại. Bộ phim tái hiện khoảng 10 năm Nam Phương Hoàng hậu sống trong Hoàng thành Huế, khắc họa cuộc hôn nhân hoàng tộc với những hạnh phúc, hy sinh và biến động lịch sử trong giai đoạn cuối của triều Nguyễn. Bên cạnh câu chuyện tình yêu, tác phẩm còn khai thác cuộc đấu tranh nội tâm của người phụ nữ đứng đầu hậu cung khi phải cân bằng giữa trách nhiệm với hoàng tộc, vai trò của một người vợ, người mẹ và những biến chuyển của đất nước trong giai đoạn giao thời.

Được đầu tư lớn về bối cảnh, mỹ thuật và phục trang, Hoàng Hậu Cuối Cùng hướng đến việc tái hiện không gian cung đình Huế với quy mô chỉn chu, đồng thời khắc họa chân dung Nam Phương Hoàng hậu dưới góc nhìn gần gũi, nhân văn hơn. Phim hiện dự kiến khởi chiếu vào ngày 5/3/2027.