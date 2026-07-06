Netizen vừa thấy khó hiểu vừa tiếc nuối trước quyết định của mỹ nhân này.

Trong dàn sao nhí của làng giải trí Việt, Lê Huỳnh Bảo Ngọc là cái tên nổi tiếng từ bé nhờ gương mặt nổi bật cùng diễn xuất thực lực. Ở thời điểm hiện tại, khi đã bước sang tuổi 18, Bảo Ngọc vẫn là gương mặt được công chúng chú ý, thậm chí còn được xem là một trong những mỹ nhân Gen Z nổi bật nhất Vbiz. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ diễn viên bắt đầu ra MV, chuyển hướng hình ảnh sang đi hát và vấp phải không ít ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.

Bảo Ngọc là diễn viên nhí quen thuộc trên màn ảnh Việt

Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, Bảo Ngọc cho thấy sự chuyển hướng khá rõ rệt sang mảng âm nhạc khi liên tiếp ra các MV bài hát mới cũng như các bản cover được đầu tư chỉn chu. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên xuất hiện, nhảy, hát và giao lưu ở các sự kiện âm nhạc nhỏ, cho thấy sự định hướng mới và vô cùng nghiêm túc chứ không đơn thuần chỉ hát cho vui.

Bảo Ngọc liên tục ra các sản phẩm âm nhạc

Tuy nhiên, sự nghiêm túc ấy lại chưa đổi được sự đồng tình từ công chúng. Trên MXH, cứ mỗi lần một đoạn clip Bảo Ngọc cầm mic xuất hiện là y như rằng phần bình luận lại dậy sóng. Không ít người thẳng thắn cho rằng giọng hát của cô chưa đủ nổi bật, cách xử lý ca khúc còn non, biểu cảm gương mặt không phù hợp cũng như kỹ năng biểu diễn lẫn làm chủ sân khấu chưa thuyết phục. Dù là hát live hay hát nhép thì các bài nhảy của cô cũng bị đánh giá là kém chất lượng, chưa đủ tầm của một ca sĩ trình diễn.

Thậm chí còn đi hát ở các sự kiện

Những bài hát mà nữ diễn viên thể hiện cũng bị cho là không hợp về cả "vibe" lẫn lứa tuổi, màu giọng. Đó là chưa kể việc rũ bỏ hình tượng ngôi sao màn ảnh để diện các bộ trang phục váy ngắn, ôm sát khi đi diễn khiến một bộ phận công chúng trung thành cảm thấy khó chấp nhận, cho rằng cô mặc quá gợi cảm so với lứa tuổi 18.

Bên cạnh phản ứng quay lưng với định hướng mới này của bảo ngọc, netizen cũng cảm thấy ngán ngẩm khi một diễn viên nhí top đầu ở Việt Nam mà giờ toàn đi hát ở các sân khấu nhỏ hay hội chợ trong khi sự nghiệp diễn xuất vẫn đang rực rỡ.

Netizen lắc đầu ngám ngẩm trước hình ảnh này của Bảo Ngọc

Trang phục đi diễn của Bảo Ngọc cũng bị đánh giá là không phù hợp

Chính vì vậy, một bộ phận lớn khán giả liên tục để lại bình luận năn nỉ cô "quay đầu": - Làm ca sĩ giờ chắc dễ lắm - Em ơi quay lại tập trung đóng phim đi. - Đừng đi hát hội chợ nữa, phí quá - Xinh đẹp, diễn ổn, sao cứ nhất quyết phải cầm mic? - Đóng phim đi Bảo Ngọc ơi, đó mới là sở trường của em. Đừng ca hát gì nữa - Ai định hướng âm nhạc cho quả quay về thập niên trước vậy - Có nhan sắc, cũng có tham gia một số bộ phim rồi thì nên học lên và đi theo con đường diễn xuất sẽ có tương lai hơn í - Xin em quay đầu đi, tập trung học và đóng phim thôi

Sự tiếc nuối mà công chúng dành cho Bảo Ngọc thực ra không khó hiểu, bởi nếu chỉ là một gương mặt mới nổi thì phản ứng sẽ không gay gắt đến vậy. Nhưng Bảo Ngọc vốn là một sao nhí "quốc dân" ở Việt Nam, sở hữu visual lẫn thực lực. Chạm ngõ diễn xuất từ năm 9 tuổi, Bảo Ngọc nhanh chóng có độ nhận diện cao nhờ lối diễn xuất thông minh, biểu cảm đa dạng, mà đỉnh cao là vai diễn đanh đá trong bộ phim sitcom quốc dân Gia Đình Là Số 1 (Phần 2). Bảo Ngọc cũng nổi tiếng qua các bộ phim như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng và gần đây nhất là Bóng Ma Hạnh Phúc.

Bảo Ngọc trong Gia Đình Là Số 1 (Phần 2)

Và mới nhất là Bóng Ma Hạnh Phúc

Bên cạnh đó, nhan sắc của cô bé cũng được đánh giá cao từ khi còn là diễn viên nhí và càng lớn lên càng đẹp theo thời gian. Hiện tại ở độ tuổi 18, Bảo Ngọc "trổ mã" với visual ngọt ngào và sáng bừng cùng vóc dáng cao ráo. Nhan sắc này ấn tượng đến mức cộng đồng mạng còn đùa rằng Bảo Ngọc nên giải nghệ để đi thi Hoa hậu.

Nhan sắc của Bảo Ngọc ở tuổi 18 được đánh giá là giống Hoa hậu

Thế nên, quyết định rẽ hướng sang âm nhạc của Lê Huỳnh Bảo Ngọc rõ ràng là một nước đi táo bạo, khiến hình ảnh "sao nhí" bỗng chốc bị mất điểm. Trong mắt nhiều người, Bảo Ngọc đang có quá nhiều thứ để phát triển theo hướng diễn viên, thần tượng hình ảnh hoặc xa hơn là những sân chơi nhan sắc nếu muốn. Tuy nhiên, ở tuổi 18, Bảo Ngọc hoàn toàn có quyền thử nghiệm và tìm xem mình thực sự hợp với điều gì. Không ai cấm một diễn viên đi hát, cũng không ai bắt một sao nhí phải mãi ở yên trong vùng an toàn. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, phản ứng của công chúng phần nào cho thấy cán cân vẫn đang nghiêng về phía tiếc nuối nhiều hơn ủng hộ.