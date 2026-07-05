Nhan sắc mỹ nhân đóng người tình vua Bảo Đại

Diễn viên Trâm Anh gây chú ý khi đảm nhận vai Lý Lệ Hà của Hoàng Hậu Cuối Cùng. Màn xuất hiện của cô trong buổi ra mắt được đánh giá nổi bật không kém đàn chị Tăng Thanh Hà.
Dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng vừa công bố dàn diễn viên đã làm bùng nổ MXH Việt. Ngoài nhân vật Hoàng hậu Nam Phương của Tăng Thanh Hà gây chú ý, nàng vũ nữ Lý Lệ Hà do Trâm Anh thủ vai cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Không những vậy, Trâm Anh còn được khán giả dành nhiều lời khen với nhan sắc trẻ trung quyến rũ, sang trọng không kém đàn chị, rất hợp để vào vai người tình của vua Bảo Đại do Ma Ran Đô thủ vai.
Xuất hiện trên sân khấu, Trâm Anh chọn kiểu tóc uốn vintage ôm làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn sắc nét. Nữ diễn viên khiến người xem không thể rời mắt với ngoại hình nổi bật, đặc biệt là sống mũi cao, bờ môi đầy và chiếc mũi chẻ đặc trưng.
Trâm Anh toát lên khí chất quý phái, sang trọng với đầm lụa màu beige, khăn choàng lông và đặc biệt là trang sức đính đá đắt giá. Màn xuất hiện này giúp Trâm Anh chinh phục khán giả, khiến người xem đồng tình cho rằng cô có sức hấp dẫn riêng, xứng đáng để trở thành đối trọng của Tăng Thanh Hà trong phim.
Nhân vật Lý Lệ Hà xuất hiện vào thời điểm cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đã bắt đầu rạn nứt. Lý Lệ Hà sinh năm 1920 tại Hải Phòng, từng giành danh hiệu Hoa khôi Hà Thành năm 1938, được mệnh danh là "hoa khôi đầu tiên" ở Việt Nam. Sau đó, Lý Lệ Hà trở thành một trong hai vũ nữ nổi tiếng bậc nhất đất Hà Thành. Năm 1945, sau khi thoái vị và ra Hà Nội làm Cố vấn tối cao cho Chính phủ lâm thời, Bảo Đại đã gặp Lý Lệ Hà tại một vũ trường và nhanh chóng say đắm người tình.
Trong buổi họp báo giới thiệu về nhân vật của mình, nữ diễn viên Trâm Anh chia sẻ: "Lệ Hà là nhân vật có vai trò đặc biệt trong phim, vì nguyên mẫu là vũ nữ nên tôi phải học nhiều kỹ năng, từ cách đi đứng uyển chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt đưa tình để làm sao gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Đây là vai diễn rất khác với tôi ngoài đời. Khi phim ra rạp, hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được những cảm xúc, câu chuyện mà vai diễn Lệ Hà mang tới trong dự án này".
Trâm Anh (Lê Thị Trâm Anh, sinh năm 1995) xuất phát điểm với danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018. Thế mạnh của cô là gương mặt đẹp kiêu kỳ có nét riêng dễ nhận biết và cũng rất hợp với màn ảnh rộng. Trâm Anh tham gia liên tiếp các bộ phim điện ảnh có doanh thu cao như Tử chiến trên không, Ai thương ai mến.
Các dự án cô nắm trong tay cũng đều là bom tấn nhận được sự chú ý của công chúng là Mật mã Đông Dương, cô thủ vai nữ điệp viên bí ẩn, đóng chung với Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, dự kiến phát hành vào năm 2027.
Với nhan sắc cổ điển, Trâm Anh cũng được kỳ vọng thành công trong phim Hoàng hậu cuối cùng. Thậm chí, nhiều khán giả còn đánh giá Trâm Anh và Ma Ran Đô có ngoại hình đẹp đôi, hợp đứng bên cạnh nhau hơn là Tăng Thanh Hà. Có thể nói, Trâm Anh đang là ngôi sao trẻ thăng tiến nhanh của màn ảnh Việt.
Bên cạnh đó, Trâm Anh còn tham gia web drama Kẻ săn tin của Minh Hằng, phim Gia đình là số 1, 1990, Công chúa nhỏ của nội, Trói buộc yêu thương. Vai diễn truyền hình nổi bật nhất của Trâm Anh là "tiểu tam" Phương Trinh trong Cây táo nở hoa.
Trâm Anh còn sở hữu body cân đối, gợi cảm, nữ diễn viên thường khoe những khoảnh khắc sexy trên trang cá nhân. Người đẹp còn được đánh giá có gu thời trang quyến rũ, vì vậy cô luôn thu hút ánh nhìn của khán giả khi xuất hiện trong các sự kiện. Dù đứng bên cạnh các ngọc nữ nổi tiếng màn ảnh, Trâm Anh cũng không hề thua kém về sắc vóc. Chính vẻ đẹp của Trâm Anh đã giúp cô có lợi thế cả trong thời trang lẫn phim ảnh. Nữ diễn viên được một số thương hiệu thời trang hợp tác.