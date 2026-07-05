Tác giả nguyên tác mới đây đã đích thân viết ngoại truyện cho bộ phim này.

Mới đây, những khán giả yêu thích bộ phim Tình Yêu Có Pháo Hoa đã nhận một tin mừng lớn, khi mà tác giả nguyên tác Hồng Cửu đã lên tiếng xác nhận viết thêm ngoại truyện. Theo đó vào ngày 1/7, ngoại truyện sau khi kết hôn của cặp đôi chính Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ đã được hoàn thành. Đến ngày 3/7, tác giả lại tiếp tục chắp bút viết 2 ngoại truyện, một là của đôi chính, hai là của cha con nam chính.

Tình Yêu Có Pháo Hoa xoay quanh câu chuyện tình yêu của cặp đôi cô nàng chủ nhà Tiền Phỉ và anh chàng thuê nhà Lý Diệc Phi.

Cho những ai chưa biết, nguyên tác của Tình Yêu Có Pháo Hoa là tiểu thuyết Chúng Ta Ở Chung Nhà, do tác giả Hồng Cửu sáng tác và bắt đầu được xuất bản từ năm 2012, xuất bản tại Việt Nam vào năm 2016. Theo chia sẻ của tác giả Hồng Cửu, cô vẫn sẵn lòng viết ngoại truyện sau thời gian dài như vậy bởi đây là tác phẩm đầu tiên bán bản quyền trong sự nghiệp viết lách của nữ nhà văn.

Hơn nữa, Hồng Cửu cũng dành cho nhà sản xuất đầu tiên là Từ Hoa Nghệ và nhà xuất phẩm đầu tiên là Giả Tiểu Hổ. Hiện tại, nhà xuất phẩm Giả Tiểu Hổ đã qua đời và có lẽ, ngoại truyện này cũng như một lời tri ân tác giả Hồng Cửu gửi đến người bạn của mình.

Bộ phim khép lại bằng cảnh Lý Diệc Phi cầu hôn Tiền Phỉ và mới đây, tác giả Hồng Cửu đã viết thêm ngoại truyện về cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi chính.

Đáng nói hơn, nữ nhà văn cũng tiết lộ dự án phim Tình Yêu Có Pháo Hoa thực chất đã được khởi động từ 12 năm trước. Trong suốt quãng thời gian đó, các nhà sản xuất đã tiếp sức cho nhau, vượt qua nhiều khó khăn để cuối cùng mang đến một tác phẩm chất lượng cho khán giả. Cô rất biết ơn những người đã góp phần tạo nên bộ phim này, vì vậy muốn viết thêm ngoại truyện để mang đến thêm năng lượng tích cực cho bộ phim.

Cho những ai chưa biết, Tình Yêu Có Pháo Hoa là bộ phim ngôn tình hiện đại, do Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên đóng chính. Nội dung phim xoay quanh tình yêu giữa nhà đầu tư tài giỏi Lý Diệc Phi cùng cô nhân viên ngân hàng Tiền Phỉ. Lý Diệc Phi từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, là một thiếu gia hàng thật giá thật, nhưng anh lại muốn ra ngoài để tự lập.

Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ tạo chemistry ấn tượng.

Vì đang mang nợ mua nhà, Tiền Phỉ đăng bài tìm người ở ghép và khách hàng là Quế Lê Lê. Tuy nhiên, Tiền Phỉ không hề biết rằng Quế Lê Lê lại gọi thêm bạn trai Lý Diệc Phi đến ở cùng. Nhưng vì trót ký hợp đồng, cô không thể làm gì khác và đành chấp nhận ở chung. Dẫu vậy, biến cố bất ngờ ập đến khi cả Lý Diệc Phi lẫn Tiền Phỉ đều bị người yêu phản bội. Họ từ chỗ chỉ là chủ nhà cho thuê và người thuê nhà trở thành bạn bè, chỗ dựa của nhau, rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Bộ phim ghi điểm nhờ khắc họa tình yêu và những trăn trở của người trong cuộc một cách chân thật, gần gũi. Thêm vào đó, tác phẩm này cũng có những miếng hài rất duyên, đem đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Cặp đôi chính Vương Sở Nhiên - Đàn Kiện Thứ không chỉ có nhan sắc đỉnh mà diễn xuất cũng cực tốt, tạo phản ứng hóa học tràn màn hình. Chính vì thế mà cho đến lúc này, tin rằng vẫn còn rất nhiều người dù đã xem xong phim nhưng vẫn còn lụy cặp đôi chính chưa thể thoát nổi.

nguồn: Sina