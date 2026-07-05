Lâu lắm rồi Disney mới có một nhân vật giống y nguyên tác khiến fan phim hài lòng đến vậy.

Disney vừa tung final trailer của Moana live-action cách đây không lâu đã nhanh chóng khiến fan phim nói riêng và khán giả nói chung rần rần trên MXH. Không chỉ vì đây là một trong những dự án live-action được chờ đợi nhất năm nay mà còn bởi sau loạt tạo hình từng gây tranh cãi như Nàng Tiên Cá hay Bạch Tuyết, lần này khán giả cuối cùng cũng được thấy một nàng công chúa Disney có cảm giác như hoạt hình bước ra đời thật. Từ visual, khí chất cho tới màu da, mái tóc, thần thái biển cả, mọi thứ ở Moana mới đều đang được khen là chuẩn nguyên tác đến bất ngờ.

Final trailer phim Moana live-action

Tâm điểm của trailer tất nhiên là Catherine Laga’aia - nữ diễn viên vào vai Moana. Ngay từ những khung hình đầu tiên, Catherine đã tạo cảm giác đây không chỉ là một màn cosplay đẹp mắt mà là một Moana bằng xương bằng thịt thực sự. Gương mặt tròn đầy, đôi mắt sáng, làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc xoăn dài dày của cô là những đặc điểm đúng chất đặc trưng của vùng biển đảo Polynesia.

Thêm vào đó, thần thái vừa lì lợm vừa ấm áp khiến cô gần như xé luôn phiên bản hoạt hình bước ra ngoài đời. Qua những hình ảnh ở trailer, khán giả cũng thấy được cô không cần cố diễn cho giống Moana mà bản thân đã mang sẵn nguồn năng lượng rất gần với nhân vật: trẻ trung, mạnh mẽ, giàu sức sống nhưng vẫn có nét dịu dàng rất riêng.

Điểm khiến cho màn casting chuẩn 100% còn này nằm ở chỗ Catherine Laga’aia thực sự mang bản sắc của chính vùng đất đã sinh ra Moana. Catherine Laga’aia có gốc Samoa, lớn lên trong một gia đình nghệ thuật gắn với văn hóa Thái Bình Dương, nên từ ngoại hình đến thần thái đều mang lại cái hồn và thần thái hoang dã, kiên cường. Thế nên, nếu so sánh với các tạo hình gây tranh cãi dữ dội trước đây như Nàng Tiên Cá hay Bạch Tuyết của nhà Disney, thì Moana của Catherine Laga’aia này đã cho thấy thế nào là công chúa Disney bước ra đời thật, đúng người đúng vai.

Bên cạnh Moana, Dwayne "The Rock" Johnson trong vai Á thần Maui cũng được khen giống nguyên tác. Từ cơ bắp cuồn cuộn vạm vỡ cho đến mái tóc dài xoăn xù, The Rock như một vị thần sức mạnh bước ra đời thật. Bản thân tài tử cũng chính là người lồng tiếng cho nhân vật Maui trong bản hoạt hình năm 2016, tạo nên một sự đồng bộ từ giọng nói, tính cách cho đến ngoại hình ngoài đời thực.

Trên mạng xã hội, final trailer của Moana đang nhận về nhiều phản ứng tích cực. Không ít người thừa nhận đây là lần hiếm hoi họ xem trailer Disney live-action mà "đã" như vậy.

Một số bình luận của netizen: - Trời ơi nhất định phải đi coi, Moana như thật thế - Sau vô số lần nổi loạn cuối cùng thì Disney đã học cách làm bé ngoan trở lại, cảm động quá - Nữ chính đẹp quá - Lần này chuẩn vai rồi, đáng mong đợi đấy - Disney mà làm đúng nguyên tác như thế này thì đâu có bị chửi

Ngoài hiệu ứng từ trailer, bản thân Moana live-action cũng là dự án được Disney đặt nhiều kỳ vọng. Phim do Thomas Kail đạo diễn, lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình đình đám năm 2016, với câu chuyện xoay quanh Moana - cô gái được đại dương chọn lựa để lên đường giải cứu hòn đảo của mình. Đồng hành cùng cô vẫn là Maui, vị bán thần lắm trò nhưng cũng là mắt xích quan trọng trong hành trình trả lại trái tim cho Te Fiti. Theo Disney, bản live-action vẫn giữ tinh thần phiêu lưu, âm nhạc và màu sắc văn hóa Polynesia của nguyên tác, đồng thời mở rộng trải nghiệm bằng quy mô hình ảnh hoành tráng hơn.

Phim dự kiến ra rạp ngày 10/7/2026.

Nguồn: Disney