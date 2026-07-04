Đây là nữ thần chuyển thế chứ người thường không thể đẹp vậy: Visual kiệt tác hội họa, không một centimet thừa

Mỹ nhân này lại mang đến một bữa tiệc nhan sắc thịnh soạn cho khán giả.

Tại làng giải trí Trung Quốc đương đại, Cổ Lực Na Trát luôn được công nhận là một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu. Mới đây, cô một lần nữa khiến khán giả phải đứng ngồi không yên khi mang tới bữa tiệc nhan sắc thịnh soạn với màn hóa thân thành công chúa dị vực khi đóng quảng cáo game. Hiện lên trước khán giả là một tuyệt đại giai nhân với visual như nữ thần giáng thế. Đó là vẻ đẹp vừa tinh khiết, vừa cao quý, lại như mang hơi thở của vùng sa mạc Tân Cương đầy nắng gió.

Tạo hình công chúa dị vực đẹp nao lòng của Cổ Lực Na Trát.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên mà Cổ Lực Na Trát khiến khán giả "sốc visual" trong tạo hình thời cổ đại. Với đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt sâu đậm chất mỹ nhân Tân Cương, nữ diễn viên sinh năm 1992 đã để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn cổ trang khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình.

Một trong những vai diễn giúp cô được đông đảo khán giả biết đến chính là Vu Tiểu Tuyết trong bộ phim Hiên Viên Kiếm: Thiên Chi Ngân. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của Cổ Lực Na Trát. Ở độ tuổi 20, cô mang lên màn ảnh nhỏ vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết, được nhiều người ví như "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới". Tạo hình áo trắng, mái tóc dài cùng thần thái dịu dàng của cô từng gây sốt trên khắp các diễn đàn phim ảnh châu Á.

Từ Hữu Dung của Trạch Thiên Ký.

Một vai diễn cổ trang đáng chú ý khác của Cổ Lực Na Trát phải kể đến nàng Từ Hữu Dung trong Trạch Thiên Ký. Với trang phục trắng thanh tao, phong thái cao quý và vẻ đẹp lạnh lùng, thoát tục, Cổ Lực Na Trát đã tạo nên hình tượng "thánh nữ" thực sự. Một lần nữa, người xem lại phải thán phục nhan sắc của cô đúng là độc nhất vô nhị trong showbiz.

Khố Địch Lưu Ly của Phong Khởi Nghê Thường.

Dư Tĩnh Thu của Tuyết Ưng Lĩnh Chủ.

Bên cạnh đó, vai Khố Địch Lưu Ly trong Phong Khởi Nghê Thường cũng giúp Cổ Lực Na Trát nhận được vô số lời khen ngợi về ngoại hình. Trái với hình tượng "thần nữ" trong các bộ phim tiên hiệp, ở tác phẩm này, mỹ nhân 34 tuổi lại thu hút sự chú ý nhờ tạo hình thời Đường cực xinh đẹp. Ngũ quan đậm nét, khí chất cao quý bẩm sinh, kết hợp cùng những bộ y phục lộng lẫy, kiểu tóc cầu kỳ, tất cả đã biến Khố Địch Lưu Ly trở thành một tuyệt đại giai nhân thực thụ. Ngoài ra, với vai Dư Tĩnh Thu trong Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, Cổ Lực Na Trát lại phô diễn vẻ đẹp thanh tao, thoát tục nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ.

Tiêu Tuyết Ngư của Phó Sơn Hải.

Vinh Thiện Bảo của Ngọc Minh Trà Cốt.

Những năm gần đây, Cổ Lực Na Trát vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Cô góp mặt trong các dự án phim cổ trang đình đám như Đại Mộng Quy Ly, Phó Sơn Hải và Ngọc Minh Trà Cốt. Ở bất cứ tác phẩm nào, Cổ Lực Na Trát cũng đều cho thấy phong độ nhan sắc đầy vững vàng, qua đó khẳng định vị thế của một trong những mỹ nhân có visual nổi bật nhất làng giải trí xứ tỷ dân.

nguồn: Weibo